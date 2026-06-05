Manchester im Livestream: Zwei Speedway-Grand-Prix mit Kai Huckenbeck

Neben dem ersten Einsatz von Kai Huckenbeck als Nachrücker im Speedway-Grand-Prix 2026 wird beim Doppelevent in Manchester auch das erste Sprintrennen der Saison zu sehen sein. Somit haben die Fahrer die Chance, insgesamt 44 WM-Punkte zu erobern. Die ersten 4-3-2-1 Punkte wird es zum Abschluss des Qualifyings am Freitagnachmittag für die vier Schnellsten geben. Jeweils maximal 20 WM-Punkte sind bei den Grands Prix am Freitag- und Samstagabend zu holen.

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Für den Australier Brady Kurtz, der im vergangenen Jahr nur um einen Zähler den WM-Titel verpasste, ist Manchester wie ein Heimrennen, da er seit Jahren für den Club in der britischen Liga fährt. «Es ist enttäuschend, dass wir keinen Grand Prix zu Hause in Australien haben; so ist es natürlich schön, in Manchester die Unterstützung des Publikums zu spüren, worauf ich mich sehr freue. Manchester ist eine brillante Rennstrecke, das hat ja jeder schon gesehen und ich hoffe, wir können zwei gute Rennächte erleben.» Nach einem mäßigen Saisonauftakt in Landshut konnte sich der Mann von Down Under in Prag steigern, hinter Leon Madsen Zweiter werden und so den Abstand zu WM-Spitzenreiter Bartosz Zmarzlik auf sechs Punkte verkürzen.

Ebenfalls gute Erinnerungen an Manchester dürfte Kai Huckenbeck haben, der im vergangenen Jahr am zweiten Rennabend nur knapp den direkten Finaleinzug verpasste und für den Doppel-Event den verletzten Schweden Fredrik Lindgren ersetzt.

Die gesamte Action aus Manchester wird wie gewohnt über den kostenpflichtigen Streaminganbieter Discovery+ zu sehen sein. Die Übertragung des Qualifyings samt Sprintrennen startet am Freitagnachmittag um 15 Uhr. Die beiden Grands Prix werden am Freitag- und Samstagabend jeweils ab 19:40 Uhr MEZ übertragen.

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TV-Übertragungen aus Manchester auf Discovery+

Freitag, 5. Juni:

15:00 Uhr: Qualifying und Sprintrennen

19:40 Uhr: Rennen 1

Samstag, 6. Juni:

19:40 Uhr: Rennen 2