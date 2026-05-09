Mayfield-Boss betrachtet Speedway-Sport realistisch: Es braucht Änderungen

Für die erste Saison mit dem neuen Promoter Mayfield Sports Entertainment haben sich im Speedway-GP nur Details geändert . «Ich habe immer gesagt, dass wir uns sportlich dieses Jahr nicht groß einmischen, weil wir erst mal die Basis stabilisieren wollen», sagte Eigentümer Richard Coleman im Exklusiv-Interview von SPEEDWEEK.com. «Für 2027 ist es aber so, dass es keine heilige Kuh gibt. Wir können uns verschiedene sportliche Formate anschauen und werden prüfen, wie das auf der anderen Seite der Bande ankommt. Gewisse Dinge müssen wir ändern, vielleicht blicke ich realistischer auf die Speedway-Pyramide als meine Vorgänger. Es würde nichts nützen, wenn wir im Grand Prix in den nächsten Jahren großartige Arbeit leisten, wenn es an anderer Stelle Probleme gibt, etwa in den Ligen oder bei der Nachwuchsarbeit.»

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Die Pyramide braucht eine stabile Basis

«Ich sehe den Speedway-Sport gesamtheitlich und nicht nur den Grand Prix», unterstrich der Engländer. «Einige Leute werden mir sagen, dass ich meine Nase raushalten soll und damit nichts zu tun hätte. Aber man muss immer die gesamte Pyramide betrachten: Wenn die Basis zerbröckelt, dann muss man das angehen. Alle im Sport wollen den schnellen Erfolg, es braucht aber lange, bis es junge Fahrer nach oben schaffen. Deshalb braucht es eine funktionierende Jugendarbeit. Wenn wir Polen mal außenvorlassen, dann müssen wir sicherstellen, dass Fahrer in den Ligen in Dänemark, Schweden, Großbritannien und Deutschland eine Chance auf eine professionelle Karriere haben, wenn sie nach oben kommen. Weshalb sonst sollte man in jugendliche Athleten investieren? Einige Dinge machen mir echt Sorgen: Noch vor fünf Jahren wurden in Schweden 200 Lizenzen an Erwachsene ausgegeben, jetzt sind es noch zirka 70. Für mich gibt es in den Herzländern des Speedway-Sports einige systemische Probleme, die wir lösen müssen. Bevor wir in neue Märkte nach Übersee gehen und uns dort dem Thema Jugendarbeit widmen, müssen wir regeln, was vor unserer Nase in Europa geschieht.»

Einige Leute werden mir sagen, dass ich meine Nase raushalten soll. richard coleman

Die deutsche Bundesliga dümpelt seit Jahren mit drei oder zwei Clubs vor sich hin und verdient ihren Namen längst nicht mehr. Auch in Polen ist nicht alles Gold was glänzt und für Schweden, Dänemark und Großbritannien gibt es Warnhinweise. «Wir müssen bei der Beurteilung, wo der Sport steht, realistisch sein», hebt Coleman hervor. «Der Sport ist nicht groß genug, um in viele verschiedene Richtungen zu arbeiten. Also müssen wir Wege finden, damit alle vom Gleichen ausgehen.»

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Mayfield-Chef Richard Coleman Foto: jarke pabijan Mayfield-Chef Richard Coleman © jarke pabijan