Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Speedway

  4. /

  5. Speedway-GP

  6. /

  7. News

Werbung

Nazar Parnitskyi exklusiv über seine GP-Chance, Profisport und den Krieg

Nach dem Rückzug von Tai Woffinden wird U21-Weltmeister Nazar Parnitskyi 2026 als Stammfahrer im Speedway-GP mitmischen. SPEEDWEEK.com traf sich mit dem 19-Jährigen vor seinem Debüt in Landshut.

Ivo Schützbach
Von

Speedway-GP

Riesentalent Nazar Parnitskyi (gelb)
Riesentalent Nazar Parnitskyi (gelb)
Foto: jarek pabijan
Riesentalent Nazar Parnitskyi (gelb)
© jarek pabijan

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Nazar Parnitskyi hat einen erstaunlichen Aufstieg im Speedway-Sport hinter sich. 2024 wurde der Ukrainer U19-Europameister und Vizeweltmeister U21. Im Vorjahr holte er den U21-Titel und wurde daraufhin vom Motorrad-Weltverband FIM für den Grand Prix 2026 als erster Nachrücker nominiert.

Werbung

Werbung

Als sich der dreifache Champion Tai Woffinden vom GP abmeldete, nach langer Verletzungspause will der Engländer erst wieder den Anschluss an die Weltspitze schaffen, war klar: Seit der Gründung des Speedway-GP 1995 wird erstmals ein Ukrainer fest im Feld sein. Parnitskyi, in Schweden beim Ligateam Dackarna Malilla unter Vertrag und in Polen bei Lissa, wird in der Weltmeisterschaft mit der Startnummer 785 antreten.

Der erst 19-Jährige begann seine Karriere in der Ukraine, zog aber vor vier Jahren nach Polen, als er ins Profigeschäft einstieg. «In der Ukraine ist der Sport leider nicht sehr populär, deshalb lebe ich in Lissa – die Speedway-Liga in Polen ist die beste der Welt», erzählte Nazar beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Anfänglich war meine Familie dabei, sie ging dann aber zurück in die Ukraine. Schön ist es nicht, dass wir getrennt sind, aber wir haben alles unternommen, damit meine Speedwaykarriere vorankommt. Was mein persönliches Niveau betrifft, habe ich noch nicht mein Maximum erreicht. Ich glaube aber, dass ich momentan das Maximale heraushole.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Nazar Parnitskyi ist Vorreiter für eine ganze Nation

«Es ist schön für mich und mein Land», sagte Parnitskyi zu seiner diesjährigen GP-Teilnahme. «Für die Zukunft wird das vielen Fahrern aus der Ukraine helfen – im Moment gibt es nur zirka zehn. Als ich drei Jahre alt war, begann ich mit Motocross, mit zwölf stieg ich auf Speedway um. Viele Speedwayfahrer sind im Winter auf der Motocrosspiste unterwegs, so kam ich über Freunde mit dem Speedway-Sport in Berührung. Bartosz Zmarzlik ist der beste Fahrer der Welt, ich weiß nicht, was ich erreichen kann. Speedway ist harte Arbeit – in ein paar Jahren bin ich vielleicht ähnlich gut wie er.»

Werbung

Werbung

Nazar Parnitskyi wird der erste GP-Fahrer aus der Ukraine
Nazar Parnitskyi wird der erste GP-Fahrer aus der Ukraine
Foto: FIM
Nazar Parnitskyi wird der erste GP-Fahrer aus der Ukraine
© FIM

Auch der Krieg in seiner Heimat kam zur Sprache. «Aktuell haben wir eine schwierige Situation in der Ukraine, ich kann meine Familie nicht sehen. Obwohl sie im Westen lebt, an der Grenze zu Polen. Da steht der Speedway-Sport nur noch an zweiter Stelle, nicht mehr an erster.»

Am 2. Mai wird Parnitskyi seinen ersten Grand Prix als Stammfahrer bestreiten, beim Saisonauftakt in der OneSolar-Arena in Landshut. Bereits am Abend davor wird er mit dem Nationalteam der Ukraine auf gleicher Bahn im Halbfinale des Weltcups antreten, die Gegner sind Deutschland, Großbritannien und Tschechien.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

Platz

Name

Gesamtpunkte

Landshut Sprint

Landshut

Warschau Sprint

Warschau

Prag

Manchester Sprint

Manchester/1

Manchester/2

Landsberg Sprint

Landsberg

Mallila

Riga

Breslau Sprint

Breslau

Vojens

1.

Bartosz Zmarzlik

183

4

20

-

9

20

2

18

20

2

18

18

14

2

18

18

2.

Brady Kurtz

182

3

14

3

18

7

3

16

18

-

20

20

20

-

20

20

3.

Dan Bewley

142

-

18

1

4

11

-

20

7

4

16

16

11

4

16

14

4.

Fredrik Lindgren

134

-

12

-

10

18

-

14

16

3

14

12

18

-

6

11

5.

Jack Holder

118

-

8

-

20

14

-

12

14

1

8

9

12

-

14

6

6.

Andzejs Lebedevs

98

1

16

-

12

12

-

1

4

-

5

8

16

-

11

12

7.

Robert Lambert

82

2

9

2

11

3

-

11

5

-

4

10

10

3

2

10

8.

Max Fricke

79

-

10

-

8

4

4

8

12

-

10

3

8

1

7

4

9.

Mikkel Michelsen

70

-

4

-

6

6

-

9

9

-

9

5

4

-

10

8

10.

Jason Doyle

66

-

3

-

5

-

-

3

2

-

12

14

6

-

12

9

11.

Anders Thomsen

66

-

7

-

7

10

-

2

6

-

11

2

9

-

9

3

12.

Dominik Kubera

61

-

11

-

14

2

-

4

8

-

6

6

7

-

1

2

13.

Jan Kvech

58

-

5

4

3

9

-

7

3

-

7

11

3

-

5

1

14.

Martin Vaculik

51

-

6

-

2

8

1

10

11

-

0

1

2

-

3

7

15.

Kai Huckenbeck

42

-

1

-

1

5

-

5

10

-

3

7

1

-

4

5

16.

Michael Jepsen Jensen

16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

17.

Leon Madsen

16

-

-

-

-

16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18.

Patryk Dudek

16

-

-

-

16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19.

Maciej Janowski

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

-

20.

Charles Wright

7

-

-

-

-

-

-

6

1

-

-

-

-

-

-

-

21.

Jevgenijs Kostigovs

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

22.

Kim Nilsson

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

23.

Oskar Paluch

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

24.

Erik Riss

2

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.

Bartlomiej Kowalski

1

-

-

-

0

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

26.

Daniel Klima

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Events

Alle Speedway-GP Events

  1. Landshut

    02.05.2026
    Zum Event

  2. Prag

    23.05.2026
    Zum Event

  3. Manchester/1

    05.06.2026
    Zum Event

  4. Manchester/2

    06.06.2026
    Zum Event

  5. Breslau

    20.06.2026
    Zum Event

Speedway News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien