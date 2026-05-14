Neuer Vermarkter des Speedway-GP: Die süße Seite eines Regierungswechsels
Übernimmt ein neuer Serienpromoter das Ruder, ändern sich für gewöhnlich einige Dinge. Richard Coleman, mit seiner Firma Mayfield seit diesem Jahr Rechteinhaber des Speedway-GP, im Exklusiv-Interview.
Die im englischen Silverstone beheimatete Firma Mayfield Sports Entertainment von Richard Coleman übernahm nach der Saison 2025 von Warner Bros. Discovery die kommerziellen Rechte am Speedway-GP. Der US-Konzern wurde nach seiner Fast-Pleite teilweise zerschlagen, umstrukturiert und der gesamte Geschäftsbereich Sportvermarktung beerdigt.
Der Vertrag des Briten mit dem Motorrad-Weltverband FIM für den Speedway-GP, SGP2, SGP3, SGP4, das Speedway of Nations und den World-Cup läuft bis Ende 2031, doch er plant darüber hinaus, wie er SPEEDWEEK.com im Exklusiv-Interview verriet. «Im Moment sind wir in den Flitterwochen und ich bin vielleicht ein bisschen ignorant, aber ich habe große Hoffnungen für den Speedway-Sport», betonte Coleman. «Dafür wollen wir alles geben, ich habe
Fanbasis soll nicht entfremdet werden
Visionen sind im Speedway-Sport immer schwer zu etablieren, weil ein Teil der Fanbasis puristisch und konservativ ist, dafür sind diese Zuschauer aber extrem loyal. «Wir sind von diesen Fans abhängig und wollen sie nicht mit großen Änderungen entfremden, gleichzeitig aber
Gladiatoren im Ring zuschauen, die Ellbogen an Ellbogen kämpfen
richard coleman über den speedway-sport
Beim WM-Auftakt in Landshut sahen wir nach dem World-Cup und dem Grand Prix großartige Wheelie-Shows und Burn-outs. Coleman spornt die Fahrer an, so mit den Fans zu feiern – was ausgesprochen gut ankam. «Wir wollen den Speedway-Sport dorthin zurückbringen, wofür er früher stand: Einen schönen Abend mit Freunden oder der Familie verbringen und den Gladiatoren im Ring zuschauen, die Ellbogen an Ellbogen kämpfen. Deshalb habe ich auch die Monster-Girls zurückgebracht – wir sind alle hier, um eine gute Zeit und Spaß zu haben.»
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