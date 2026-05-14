Neuer Vermarkter des Speedway-GP: Die süße Seite eines Regierungswechsels

Die im englischen Silverstone beheimatete Firma Mayfield Sports Entertainment von Richard Coleman übernahm nach der Saison 2025 von Warner Bros. Discovery die kommerziellen Rechte am Speedway-GP. Der US-Konzern wurde nach seiner Fast-Pleite teilweise zerschlagen, umstrukturiert und der gesamte Geschäftsbereich Sportvermarktung beerdigt.

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Der Vertrag des Briten mit dem Motorrad-Weltverband FIM für den Speedway-GP, SGP2, SGP3, SGP4, das Speedway of Nations und den World-Cup läuft bis Ende 2031, doch er plant darüber hinaus, wie er SPEEDWEEK.com im Exklusiv-Interview verriet. «Im Moment sind wir in den Flitterwochen und ich bin vielleicht ein bisschen ignorant, aber ich habe große Hoffnungen für den Speedway-Sport», betonte Coleman. «Dafür wollen wir alles geben, ich habe in England sogar einen Club gekauft . Wir haben alle das Gefühl, dass das Produkt fantastisch ist, die Promotion aber nicht immer großartig war. Und die Unterstützung durch Regierungen war schlecht. Ich hoffe, dass wir das in den kommenden fünf Jahren ändern können, weil ich an das Produkt und den Sport glaube. Deshalb hoffe ich auf Langfristigkeit.»

Fanbasis soll nicht entfremdet werden

Visionen sind im Speedway-Sport immer schwer zu etablieren, weil ein Teil der Fanbasis puristisch und konservativ ist, dafür sind diese Zuschauer aber extrem loyal. «Wir sind von diesen Fans abhängig und wollen sie nicht mit großen Änderungen entfremden, gleichzeitig aber den Sport voranbringen », schilderte Coleman. «Worauf wir ebenfalls unseren Fokus legen müssen, ist die Jugend. Im Schnitt sind Speedwayfans zu alt, wir müssen dieses Alter nach unten bringen. In der Formel 1 erlebten wir die süße Seite eines Regierungswechsels, der innerhalb von fünf Jahren für einen Kurswechsel sorgte. Es wurden Kostendeckel eingeführt und es gab eine Öffnung für Social Media. Im Speedway-Sport ist es so, dass die Fahrer bei ihren eigenen Firmen angestellt sind. Ich versuche ihnen zu erklären, dass sie die Show sind. Aber wenn sie keine Show liefern – was glaubst du, in welche Richtung sich dann der Verkauf der TV-Rechte entwickelt? Es geht nach unten, statt nach oben.»

Gladiatoren im Ring zuschauen, die Ellbogen an Ellbogen kämpfen richard coleman über den speedway-sport

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Beim WM-Auftakt in Landshut sahen wir nach dem World-Cup und dem Grand Prix großartige Wheelie-Shows und Burn-outs. Coleman spornt die Fahrer an, so mit den Fans zu feiern – was ausgesprochen gut ankam. «Wir wollen den Speedway-Sport dorthin zurückbringen, wofür er früher stand: Einen schönen Abend mit Freunden oder der Familie verbringen und den Gladiatoren im Ring zuschauen, die Ellbogen an Ellbogen kämpfen. Deshalb habe ich auch die Monster-Girls zurückgebracht – wir sind alle hier, um eine gute Zeit und Spaß zu haben.»

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