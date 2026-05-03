Norick Blödorn nach Landshut-GP selbstkritisch: «Muss den Respekt ablegen»

Kacper Woryna (PL), 20 WM-Punkte/8 Vorlaufpunkte Dan Bewley (GB), 18/15 Bartosz Zmarzlik (PL), 16/11 Robert Lambert (GB), 14/9 Fredrik Lindgren (S), 12/8 Jason Doyle (AUS), 11/7 Patryk Dudek (PL), 10/9 Jack Holder (AUS), 9/7 Brady Kurtz (AUS), 8/10 Dominik Kubera (PL), 7/6 Nazar Parnitskyi (UA), 6/6 Andzejs Lebedevs (LV), 5/6 Norick Blödorn (D), 4/6 Max Fricke (AUS), 3/5 Michael Jepsen Jensen (DK), 2/4 Leon Madsen (DK), 1/3 Kevin Wölbert (D), 0/0 Last-Chance-Qualifier 1: 1. Kacper Woryna, 2. Jason Doyle, 3. Jack Holder, 4. Brady Kurtz Last-Chance-Qualifier 2: 1. Robert Lambert, 2. Fredrik Lindgren, 3. Patryk Dudek, 4. Dominik Kubera Finale: 1. Kacper Woryna, 2. Dan Bewley, 3. Bartosz Zmarzlik, 4. Robert Lambert Stand entspricht dem Ergebnis