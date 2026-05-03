Norick Blödorn nach Landshut-GP selbstkritisch: «Muss den Respekt ablegen»
Auch wenn Norick Blödorn einmal mit blutender Nase ausrücken musste: Auf der Bahn hielt sich der deutsche Wildcard-Fahrer beim Speedway-GP in Landshut schadlos und zeigte einige gute Aktionen.
Norick Blödorn vor Patryk Dudek und Jack HolderNorick Blödorn vor Patryk Dudek und Jack HolderFoto: jarek pabijan
Beim Beladen seines Transporters durfte Norick Blödorn nach dem deutschen Speedway-Grand-Prix in Landshut zahlreiche Glückwünsche von Fans entgegennehmen, denn mit sechs Punkten hatte der deutsche Wildcard-Pilot deutlich besser abgeschnitten als viele dachten und im Feld der Weltelite ordentlich mitgemischt.
«Es war super», freute sich der Youngster. «Der ganze Tag war cool – in der Fahrerbesprechung mit solchen Leuten zu sitzen und dann zur Autogrammstunde zu gehen, mit allem drumherum, war eine Freude. Zudem ist jeder Punkt, den ich holte, einer mehr als im Vorfeld gedacht. Ich hätte gerne auch einen Laufsieg rausgehauen, wie Kevin Wölbert einst in Teterow, und eine Top-Ten-Platzierung wäre auch was gewesen.» Nur knapp am Last-Chance-Qualifier gescheitert Unrealistisch war der Einzug in die Top-Ten für Blödorn nicht, denn nach einem Nuller zum Auftakt lief es für den 21-Jährigen ordentlich, er steigerte sich von Lauf zu Lauf und schrieb kontinuierlich Punkte. «Im ersten Lauf war es etwas schwierig, da ich kurz vorher Nasenbluten bekam. Ich bat um zusätzliche Zeit, um das wegzubekommen, aber die bekam ich leider nicht und so musste ich mit blutiger Nase fahren – das war ungünstig für den Fokus», analysierte der Norddeutsche im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Meine Starts waren nicht so gut, aber ich konnte gute Entscheidungen in der ersten Kurve treffen. Mit solchen Starts in so einem Feld abzuliefern, ist zufriedenstellend. Ich habe bis auf einen Nuller konstant gepunktet und dann die Last-Chance nur aufgrund der Majorität der besseren Plätze verpasst.»
Tatsächlich hatte Blödorn neben Dominik Kubera, Nazar Parnitskyi und Andzejs Lebedevs sechs Punkte auf dem Konto und Kubera hatte den Vorteil gegenüber seinen Kontrahenten, einen Laufsieg und einen zweiten Rang eingefahren zu haben. Auch wenn ein weiterer Einsatz im Last-Chance-Qualifier für Blödorn knapp scheiterte, zeigte sich der Deutsche Meister zufrieden mit seinem Resultat und der Entwicklung, die er seit seinem Wildcard-Einsatz 2024 hatte.
«Es ist ein Prozess, und ich bin ja inzwischen auch erst 21. Ich hatte damals mit 19 schon einmal die Wildcard, als man nicht allzu viel erwarten durfte», hielt Norick fest. «In Güstrow bei der EM konnte ich letztes Jahr schon zeigen was geht, wenn alles passt. Und dann ist es mit Sicherheit kein Fehler, Woche für Woche mit den GP-Fahrern in der polnischen Liga in der Box zu stehen. Das sind jetzt aber auch die Leute, zu denen ich immer aufgeschaut habe. Da muss ich jetzt so langsam den Respekt verlieren, denn das sind jetzt meine Gegner, mit denen ich Woche für Woche zu tun habe.»
Ergebnisse Speedway-GP Landshut/D:
  1. Kacper Woryna (PL), 20 WM-Punkte/8 Vorlaufpunkte
  2. Dan Bewley (GB), 18/15
  3. Bartosz Zmarzlik (PL), 16/11
  4. Robert Lambert (GB), 14/9
  5. Fredrik Lindgren (S), 12/8
  6. Jason Doyle (AUS), 11/7
  7. Patryk Dudek (PL), 10/9
  8. Jack Holder (AUS), 9/7
  9. Brady Kurtz (AUS), 8/10
  10. Dominik Kubera (PL), 7/6
  11. Nazar Parnitskyi (UA), 6/6
  12. Andzejs Lebedevs (LV), 5/6
  13. Norick Blödorn (D), 4/6
  14. Max Fricke (AUS), 3/5
  15. Michael Jepsen Jensen (DK), 2/4
  16. Leon Madsen (DK), 1/3
  17. Kevin Wölbert (D), 0/0
  • Last-Chance-Qualifier 1: 1. Kacper Woryna, 2. Jason Doyle, 3. Jack Holder, 4. Brady Kurtz
  • Last-Chance-Qualifier 2: 1. Robert Lambert, 2. Fredrik Lindgren, 3. Patryk Dudek, 4. Dominik Kubera
  • Finale: 1. Kacper Woryna, 2. Dan Bewley, 3. Bartosz Zmarzlik, 4. Robert Lambert
  • Stand entspricht dem Ergebnis
Aktueller StandVoller Stand
Platz
Name
Gesamtpunkte
Landshut Sprint
Landshut
Warschau Sprint
Warschau
Prag
Manchester Sprint
Manchester/1
Manchester/2
Landsberg Sprint
Landsberg
Mallila
Riga
Breslau Sprint
Breslau
Vojens
1.
Bartosz Zmarzlik
183
4
20
-
9
20
2
18
20
2
18
18
14
2
18
18
2.
Brady Kurtz
182
3
14
3
18
7
3
16
18
-
20
20
20
-
20
20
3.
Dan Bewley
142
-
18
1
4
11
-
20
7
4
16
16
11
4
16
14
4.
Fredrik Lindgren
134
-
12
-
10
18
-
14
16
3
14
12
18
-
6
11
5.
Jack Holder
118
-
8
-
20
14
-
12
14
1
8
9
12
-
14
6
6.
Andzejs Lebedevs
98
1
16
-
12
12
-
1
4
-
5
8
16
-
11
12
7.
Robert Lambert
82
2
9
2
11
3
-
11
5
-
4
10
10
3
2
10
8.
Max Fricke
79
-
10
-
8
4
4
8
12
-
10
3
8
1
7
4
9.
Mikkel Michelsen
70
-
4
-
6
6
-
9
9
-
9
5
4
-
10
8
10.
Jason Doyle
66
-
3
-
5
-
-
3
2
-
12
14
6
-
12
9
11.
Anders Thomsen
66
-
7
-
7
10
-
2
6
-
11
2
9
-
9
3
12.
Dominik Kubera
61
-
11
-
14
2
-
4
8
-
6
6
7
-
1
2
13.
Jan Kvech
58
-
5
4
3
9
-
7
3
-
7
11
3
-
5
1
14.
Martin Vaculik
51
-
6
-
2
8
1
10
11
-
0
1
2
-
3
7
15.
Kai Huckenbeck
42
-
1
-
1
5
-
5
10
-
3
7
1
-
4
5
16.
Michael Jepsen Jensen
16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16
17.
Leon Madsen
16
-
-
-
-
16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18.
Patryk Dudek
16
-
-
-
16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19.
Maciej Janowski
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
-
20.
Charles Wright
7
-
-
-
-
-
-
6
1
-
-
-
-
-
-
-
21.
Jevgenijs Kostigovs
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
-
-
-
22.
Kim Nilsson
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
-
-
-
-
23.
Oskar Paluch
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
24.
Erik Riss
2
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25.
Bartlomiej Kowalski
1
-
-
-
0
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
26.
Daniel Klima
1
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
EventsAlle Speedway-GP Events
  • Vergangen
    Landshut
    02.05.2026
    Zum Event
  • Prag
    23.05.2026
    Zum Event
  • Manchester/1
    05.06.2026
    Zum Event
  • Manchester/2
    06.06.2026
    Zum Event
