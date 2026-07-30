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SGP & SGP2 in Lodsch: Die Deutschen Kai Huckenbeck und Konzack rücken nach

Mit Janek Konzack im SGP2 und Kai Huckenbeck im Speedway-Grand-Prix sind zwei deutsche Fahrer bei der Doppelveranstaltung im polnischen Lodsch dabei – bei einer Weltmeisterschaftspremiere.

Speedway-GP

Huckenbeck (13) zuletzt im GP-Challenge vor Kubera und Jensen
Huckenbeck (13) zuletzt im GP-Challenge vor Kubera und Jensen
Foto: jarek pabijan
Huckenbeck (13) zuletzt im GP-Challenge vor Kubera und Jensen
© jarek pabijan

Im Artikel erwähnt

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Das Debüt des Speedway-Grand-Prix in Lodsch (Lodz) findet gleich mit doppelter deutscher Beteiligung statt. Wie bereits in Manchester und Malilla wird Kai Huckenbeck als dritter Nachrücker neben dem Tschechen Jan Kvech und dem Dänen Anders Thomsen an den Start gehen, da Fredrik Lindgren, Dan Bewley und Jack Holder weiterhin verletzt ausfallen.

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Im SGP2 wird Wiktor Przyjemski zum großen Pechvogel: Der Pole, der 2024 U21-Weltmeister wurde und bereits im vergangenen Jahr im SGP2 mit Verletzungsfolgen zu kämpfen hatte, wird die Veranstaltung in seiner Heimat am Freitag (31. Juli) verpassen. Przyjemski, der den Auftakt in Schweden gewonnen hat und als WM-Führender nach Lodsch gekommen wäre, wird vom jungen Luckauer Janek Konzack ersetzt, der als erster Nachrücker für die U21-Weltmeisterschaft nominiert wurde. Bedauerlicherweise wird es auch vom Rennen in Lodsch keine Liveübertragung in einem offiziellen Stream geben.

Der siebte Grand Prix der Saison wird hingegen wie gewohnt live bei Bezahlsender Discovery+ zu sehen sein. Nach dem Qualifying, das am Samstag (1. August) ab 14 Uhr gezeigt wird, beginnt die Übertragung des Hauptrennens mit Vorberichten um 18:40 Uhr. Neben dem englischen Originalkommentar von Kelvin Tatum und Oliver Allen gibt es auch eine deutsche Tonspur mit Norbert Ockenga.

Im Artikel erwähnt

Neben dem Abschneiden von Kai Huckenbeck stellt sich im Grand Prix vor allem die Frage, ob Weltmeister Bartosz Zmarzlik seinen derzeitigen Vorsprung von fünf Punkten auf Verfolger Brady Kurtz weiter ausbauen oder ob der Australier zurückschlagen kann. Im siebten von zehn Rennen rückt auch zunehmend in den Fokus, welche Fahrer es in die Top-7 der Gesamtwertung schaffen, die automatisch für die Weltmeisterschaft 2027 qualifiziert sind. Vor dem Lodsch-GP trennen den Fünften und Zehnten lediglich fünf Punkte.

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Landshut

Prag

Manchester Sprint

Manchester/1

Manchester/2

Breslau Sprint

Breslau

Malilla

Lodsch Sprint

Lodsch

Riga

Vojens Sprint

Vojens

Thorn Sprint

Thorn

1.

Bartosz Zmarzlik

98

16

16

-

14

16

-

20

16

-

-

-

-

-

-

-

2.

Brady Kurtz

93

8

18

1

18

20

-

14

14

-

-

-

-

-

-

-

3.

Robert Lambert

81

14

6

3

12

7

3

18

18

-

-

-

-

-

-

-

4.

Michael Jepsen Jensen

66

2

14

-

11

18

-

16

5

-

-

-

-

-

-

-

5.

Jack Holder

55

9

12

4

16

14

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

6.

Kacper Woryna

55

20

11

-

4

9

-

5

6

-

-

-

-

-

-

-

7.

Leon Madsen

55

1

20

-

8

6

-

10

10

-

-

-

-

-

-

-

8.

Max Fricke

54

3

7

-

20

12

2

6

4

-

-

-

-

-

-

-

9.

Patryk Dudek

51

10

5

-

9

5

-

11

11

-

-

-

-

-

-

-

10.

Anders Thomsen

50

-

4

-

10

4

-

12

20

-

-

-

-

-

-

-

11.

Andzejs Lebedevs

44

5

9

-

6

3

1

8

12

-

-

-

-

-

-

-

12.

Jason Doyle

42

11

8

-

7

11

-

2

3

-

-

-

-

-

-

-

13.

Jan Kvech

34

-

3

-

5

10

-

9

7

-

-

-

-

-

-

-

14.

Dominik Kubera

28

7

10

-

-

-

-

3

8

-

-

-

-

-

-

-

15.

Daniel Bewley

18

18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.

Nazar Parnitskiy

16

6

2

-

1

1

-

4

2

-

-

-

-

-

-

-

17.

Fredrik Lindgren

12

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18.

Maciej Janowski

11

-

-

-

-

-

4

7

-

-

-

-

-

-

-

-

19.

Kai Huckenbeck

11

-

-

-

2

8

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

20.

Kim Nilsson

9

-

-

-

-

-

-

-

9

-

-

-

-

-

-

-

21.

Tom Brennan

7

-

-

2

3

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22.

Norick Blödorn

4

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23.

Adam Bednar

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24.

Marcel Kowolik

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

25.

Kevin Wölbert

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26.

Nikodem Mikolajczyk

0

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-

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