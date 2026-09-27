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Speedway-GP 2027: Elf der 15 Fahrer stehen fest – das Bild wird klarer

Der Speedway-Grand-Prix 2026 ist Vergangenheit, der Challenge ist gefahren: Damit sind zwei Drittel der Fahrer für 2027 fixiert. Drei Langzeitverletzte drängen sich für die Dauer-Wildcards auf.

Von

Ivo Schützbach und Manuel Wüst

Speedway-GP

Dan Bewley (rot) und Fredrik Lindgren (blau) hoffen auf eine Wildcard
Dan Bewley (rot) und Fredrik Lindgren (blau) hoffen auf eine Wildcard
Foto: jarek pabijan
Dan Bewley (rot) und Fredrik Lindgren (blau) hoffen auf eine Wildcard
© jarek pabijan

Im Artikel erwähnt

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Mit Abschluss der Weltmeisterschaft 2026 steht fest, dass im kommenden Jahr neben den Medaillengewinnern Robert Lambert, Bartosz Zmarzlik und Brady Kurtz auch Michael Jepsen Jensen, Patryk Dudek, Leon Madsen und Max Fricke ihren Platz im Grand Prix 2027 gesichert haben.

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Aus dem Challenge kommen Kacper Woryna, Neuling Rohan Tungate und Kim Nilsson hinzu. Da Sieger Robert Lambert als Weltmeister ohnehin gesetzt ist, rückt der Lette Andzejs Lebedevs als Fünfter nach.

Den letzten sportlichen Qualifikationsplatz bekäme der Speedway-Europameister, jedoch nur, wenn dieser nicht bereits gesetzt ist. Von den aktuellen Top-4 kommt nur Maciej Janowski in Frage – wird Michael Jepsen Jensen, Kacper Woryna oder Leon Madsen Champion, dann verfällt dieser Platz und es werden vier statt drei Dauer-Wildcards für 2027 vergeben.

Im Artikel erwähnt

Drei heiße Wildcard-Kandidaten für SGP 2027

Die heißesten Kandidaten für die permanenten Wildcards sind der Engländer Dan Bewley, der Schwede Fredrik Lindgren und der Australier Jack Holder, die zu den besten Speedwayfahrern der Welt zählen, in dieser Saison aber lange verletzt waren. Sie machen für Promoter Mayfield auch aus Nationensicht Sinn, da sie aus sehr wichtigen Märkten stammen. Sie werden außerdem alle von Seriensponsor Monster unterstützt. Sicher nicht mehr dabei sein wird Ex-Weltmeister Jason Doyle, der die Qualifikation verpasste und sich bereits abgemeldet hat.

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Die Chancen, dass wir 2027 einen Deutschen im Grand Prix sehen, gehen gegen null. Denn Kai Huckenbeck verpasste im Challenge nach einem Sturz die Qualifikation, und ein WM-Rennen gibt es in Deutschland auch keines mehr.

Fixe Teilnehmer Speedway-GP 2027:

Robert Lambert (GB)

Bartosz Zmarzlik (PL)

Brady Kurtz (AUS)

Michael Jepsen Jensen (DK)

Patryk Dudek (PL)

Leon Madsen (DK)

Max Fricke (AUS)

Rohan Tungate (AUS)

Kacper Woryna (PL)

Kim Nilsson (S)

Andzejs Lebedevs (LV)

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Breslau
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Lodsch Sprint
Lodsch
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Vojens Sprint
Vojens
Thorn Sprint
Thorn

1.

Robert Lambert

142

14

6

3

12

7

3

18

18

-

20

18

3

20

-

-

2.

Bartosz Zmarzlik

141

16

16

-

14

16

-

20

16

-

11

20

-

12

-

-

3.

Brady Kurtz

139

8

18

1

18

20

-

14

14

-

16

16

4

10

-

-

4.

Michael Jepsen Jensen

102

2

14

-

11

18

-

16

5

-

14

8

-

14

-

-

5.

Leon Madsen

90

1

20

-

8

6

-

10

10

-

10

7

-

18

-

-

6.

Patryk Dudek

89

10

5

-

9

5

-

11

11

-

18

12

-

8

-

-

7.

Kacper Woryna

89

20

11

-

4

9

-

5

6

-

9

14

-

11

-

-

8.

Max Fricke

89

3

7

-

20

12

2

6

4

-

8

9

2

16

-

-

9.

Jason Doyle

66

11

8

-

7

11

-

2

3

-

7

10

1

6

-

-

10.

Andzejs Lebedevs

65

5

9

-

6

3

1

8

12

-

5

11

-

5

-

-

11.

Anders Thomsen

58

-

4

-

10

4

-

12

20

-

4

1

-

3

-

-

12.

Jack Holder

55

9

12

4

16

14

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

13.

Jan Kvech

52

-

3

-

5

10

-

9

7

-

12

6

-

-

-

-

14.

Dominik Kubera

35

7

10

-

-

-

-

3

8

-

3

-

-

4

-

-

15.

Fredrik Lindgren

25

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

9

-

-

16.

Nazar Parnitskiy

21

6

2

-

1

1

-

4

2

-

1

3

-

1

-

-

17.

Daniel Bewley

18

18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

18.

Kai Huckenbeck

18

-

-

-

2

8

-

-

1

-

2

5

-

-

-

-

19.

Maciej Janowski

11

-

-

-

-

-

4

7

-

-

-

-

-

-

-

-

20.

Kim Nilsson

9

-

-

-

-

-

-

-

9

-

-

-

-

-

-

-

21.

Tom Brennan

7

-

-

2

3

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22.

Frederik Jakobsen

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

-

-

23.

Piotr Pawlicki

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

24.

Norick Blödorn

4

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.

Daniils Kolodinskis

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

26.

Mikkel Andersen

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

27.

Adam Bednar

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28.

Marcel Kowolik

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

29.

Kevin Wölbert

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30.

Nikodem Mikolajczyk

0

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

31.

Nicolai Heiselberg

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

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