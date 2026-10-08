Speedway-GP 2027: Letzte Wildcard ist vergeben – Kai Huckenbeck Nachrücker

Nach einer Fußverletzung im Mai verpasste Fredrik Lindgren gleich sechs Grands Prix und hatte so keine Chance, sich einen Platz im Line-up für 2027 zu verdienen. Erwartungsgemäß erhielt der 41-Jährige die vierte und letzte Wildcard, womit drei der vier Plätze an langzeitverletzte Fahrer gehen. In Riga kehrte der Schwede ins Grand-Prix-Feld zurück und schaffte es bei den letzten beiden Rennen in Vojens und Thorn (Torun) in die Last-Chance-Läufe. «Es war eine meiner härtesten Saisons seit Langem und ich glaube, es ist das erste Mal in meiner Karriere, dass ich mich so früh in der Saison so schwer verletzt habe», blickte Lindgren zurück. «Der Weg zurück aufs Motorrad war lang und beschwerlich und selbst wenn ich wieder fahre, bin ich noch weit von 100 Prozent entfernt. Ich habe immer noch Probleme mit dem Fuß und starke Schmerzen, weswegen ich nicht normal gehen kann.»

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Freddy Lindgren immer noch mit Schmerzen

«Wenn man im Hinterkopf weiß, dass man nicht hundertprozentig fit ist, sich aber trotzdem mit den Besten der Welt messen muss, ist das schwierig. Aber ich habe hart gekämpft und dennoch ordentliche Ergebnisse erzielt, auch wenn die Umstände alles andere als optimal waren. Das ist etwas Positives», stellte Lindgren fest, dem über den Winter ein gutes Stück Arbeit bevorsteht. «Es liegt ein langer Weg vor mir, aber ich arbeite hart daran», so der Routinier. «Die Fitness muss stimmen, die mentale Verfassung muss passen, das Material muss top sein und das Team um mich herum muss funktionieren. Ich muss die ganze Zeit über gesund bleiben und bei jedem Rennen am Start sein. Das ist entscheidend, und genau darauf arbeite ich hin.»

Nach WM-Silber 2023 und mehreren Bronzemedaillen (2018, 2020, 2024) ist Lindgren selbstbewusst und traut sich den großen Wurf zu. «Ich möchte in Adelaide der älteste Fahrer werden, der zum ersten Mal Weltmeister wird. Das ist das Bild, das ich vor Augen habe, das ist mein Ziel.»

Mit der finalen permanenten Wildcard wurden auch die fünf Nachrücker veröffentlicht, die beim Ausfall eines fixen GP-Teilnehmers einspringen. Angeführt wird die Liste vom zuletzt in Topform agierenden Tschechen Jan Kvech, der auch als Kandidat für eine permanente Wildcard gehandelt wurde. Als dritter Nachrücker wurde Kai Huckenbeck nominiert, der in diesem Jahr zu mehreren Einsätzen kam.

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Fixe Teilnehmer Speedway-GP 2027:

Robert Lambert (GB) Bartosz Zmarzlik (PL) Brady Kurtz (AUS) Michael Jepsen Jensen (DK) Patryk Dudek (PL) Leon Madsen (DK) Max Fricke (AUS) Rohan Tungate (AUS) Kacper Woryna (PL) Kim Nilsson (S) Andzejs Lebedevs (LV) Maciej Janowski (PL) Jack Holder (AUS) Dan Bewley (GB) Fredrik Lindgren (S)

Thema der Woche Stotterstart Bahrain-GP: FIA entgeht knapp Blamage wie in Indianapolis 2005 Die Fans trauten ihren Augen nicht, was sie im Bahrain-GP zu sehen erhielten: Autos im Kriechgang, Rennwagen, die einfach stehenbleiben. Die FIA ist einer Blamage wie Indy 2005 knapp entgangen. Weiterlesen

Nachrücker:

Jan Kvech (CZ) Frederik Jakobsen (DK) Kai Huckenbeck (D) Mathias Pollestad (N) Nazar Parnitskyi (UA)