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Speedway-GP 2027: Letzte Wildcard ist vergeben – Kai Huckenbeck Nachrücker

Mit der Vergabe der vierten Dauer-Wildcard ist das Feld für den Speedway-Grand-Prix 2027 komplett. Außerdem wurden fünf Fahrer als Nachrücker nominiert, der Deutsche Kai Huckenbeck steht auf Platz 3.

Speedway-GP

Fredrik Lindgren (weiß) ist auch 2027 dabei
Fredrik Lindgren (weiß) ist auch 2027 dabei
Foto: jarek pabijan
Fredrik Lindgren (weiß) ist auch 2027 dabei
© jarek pabijan

Im Artikel erwähnt

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Nach einer Fußverletzung im Mai verpasste Fredrik Lindgren gleich sechs Grands Prix und hatte so keine Chance, sich einen Platz im Line-up für 2027 zu verdienen. Erwartungsgemäß erhielt der 41-Jährige die vierte und letzte Wildcard, womit drei der vier Plätze an langzeitverletzte Fahrer gehen. In Riga kehrte der Schwede ins Grand-Prix-Feld zurück und schaffte es bei den letzten beiden Rennen in Vojens und Thorn (Torun) in die Last-Chance-Läufe. «Es war eine meiner härtesten Saisons seit Langem und ich glaube, es ist das erste Mal in meiner Karriere, dass ich mich so früh in der Saison so schwer verletzt habe», blickte Lindgren zurück. «Der Weg zurück aufs Motorrad war lang und beschwerlich und selbst wenn ich wieder fahre, bin ich noch weit von 100 Prozent entfernt. Ich habe immer noch Probleme mit dem Fuß und starke Schmerzen, weswegen ich nicht normal gehen kann.»

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Freddy Lindgren immer noch mit Schmerzen

«Wenn man im Hinterkopf weiß, dass man nicht hundertprozentig fit ist, sich aber trotzdem mit den Besten der Welt messen muss, ist das schwierig. Aber ich habe hart gekämpft und dennoch ordentliche Ergebnisse erzielt, auch wenn die Umstände alles andere als optimal waren. Das ist etwas Positives», stellte Lindgren fest, dem über den Winter ein gutes Stück Arbeit bevorsteht. «Es liegt ein langer Weg vor mir, aber ich arbeite hart daran», so der Routinier. «Die Fitness muss stimmen, die mentale Verfassung muss passen, das Material muss top sein und das Team um mich herum muss funktionieren. Ich muss die ganze Zeit über gesund bleiben und bei jedem Rennen am Start sein. Das ist entscheidend, und genau darauf arbeite ich hin.»

Nach WM-Silber 2023 und mehreren Bronzemedaillen (2018, 2020, 2024) ist Lindgren selbstbewusst und traut sich den großen Wurf zu. «Ich möchte in Adelaide der älteste Fahrer werden, der zum ersten Mal Weltmeister wird. Das ist das Bild, das ich vor Augen habe, das ist mein Ziel.»

Im Artikel erwähnt

Mit der finalen permanenten Wildcard wurden auch die fünf Nachrücker veröffentlicht, die beim Ausfall eines fixen GP-Teilnehmers einspringen. Angeführt wird die Liste vom zuletzt in Topform agierenden Tschechen Jan Kvech, der auch als Kandidat für eine permanente Wildcard gehandelt wurde. Als dritter Nachrücker wurde Kai Huckenbeck nominiert, der in diesem Jahr zu mehreren Einsätzen kam.

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Fixe Teilnehmer Speedway-GP 2027:

Robert Lambert (GB)

Bartosz Zmarzlik (PL)

Brady Kurtz (AUS)

Michael Jepsen Jensen (DK)

Patryk Dudek (PL)

Leon Madsen (DK)

Max Fricke (AUS)

Rohan Tungate (AUS)

Kacper Woryna (PL)

Kim Nilsson (S)

Andzejs Lebedevs (LV)

Maciej Janowski (PL)

Jack Holder (AUS)

Dan Bewley (GB)

Fredrik Lindgren (S)

Nachrücker:

Jan Kvech (CZ)

Frederik Jakobsen (DK)

Kai Huckenbeck (D)

Mathias Pollestad (N)

Nazar Parnitskyi (UA)

Kai Huckenbeck
Kai Huckenbeck
Foto: FIM
Kai Huckenbeck
© FIM

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Manchester Sprint
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Breslau Sprint
Breslau
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Lodsch Sprint
Lodsch
Riga
Vojens Sprint
Vojens
Thorn Sprint
Thorn

1.

Robert Lambert

162

14

6

3

12

7

3

18

18

-

20

18

3

20

-

20

2.

Bartosz Zmarzlik

160

16

16

-

14

16

-

20

16

-

11

20

-

12

3

16

3.

Brady Kurtz

157

8

18

1

18

20

-

14

14

-

16

16

4

10

-

18

4.

Michael Jepsen Jensen

111

2

14

-

11

18

-

16

5

-

14

8

-

14

-

9

5.

Patryk Dudek

103

10

5

-

9

5

-

11

11

-

18

12

-

8

-

14

6.

Leon Madsen

100

1

20

-

8

6

-

10

10

-

10

7

-

18

-

10

7.

Max Fricke

97

3

7

-

20

12

2

6

4

-

8

9

2

16

-

8

8.

Kacper Woryna

95

20

11

-

4

9

-

5

6

-

9

14

-

11

-

6

9.

Jason Doyle

73

11

8

-

7

11

-

2

3

-

7

10

1

6

-

7

10.

Andzejs Lebedevs

67

5

9

-

6

3

1

8

12

-

5

11

-

5

-

2

11.

Anders Thomsen

62

-

4

-

10

4

-

12

20

-

4

1

-

3

-

4

12.

Jack Holder

55

9

12

4

16

14

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

13.

Jan Kvech

52

-

3

-

5

10

-

9

7

-

12

6

-

-

-

-

14.

Dominik Kubera

44

7

10

-

-

-

-

3

8

-

3

-

-

4

4

5

15.

Fredrik Lindgren

36

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

9

-

11

16.

Daniel Bewley

31

18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

1

12

17.

Nazar Parnitskiy

24

6

2

-

1

1

-

4

2

-

1

3

-

1

-

3

18.

Kai Huckenbeck

18

-

-

-

2

8

-

-

1

-

2

5

-

-

-

-

19.

Maciej Janowski

11

-

-

-

-

-

4

7

-

-

-

-

-

-

-

-

20.

Kim Nilsson

9

-

-

-

-

-

-

-

9

-

-

-

-

-

-

-

21.

Tom Brennan

7

-

-

2

3

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22.

Frederik Jakobsen

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

-

-

23.

Piotr Pawlicki

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

24.

Norick Blödorn

4

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.

Maksymilian Pawelczak

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1

26.

Daniils Kolodinskis

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

27.

Mikkel Andersen

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

28.

Adam Bednar

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29.

Marcel Kowolik

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

30.

Kevin Wölbert

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31.

Nikodem Mikolajczyk

0

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

32.

Nicolai Heiselberg

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

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  1. Vergangen

    Malilla

    11.07.2026
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    Lodsch

    01.08.2026
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  3. Vergangen

    Riga

    08.08.2026
    Zum Event
  4. Vergangen

    Vojens

    12.09.2026
    Zum Event
  5. Vergangen

    Thorn

    26.09.2026
    Zum Event

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