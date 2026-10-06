Speedway-GP 2027: Logische Wahl – zweite Dauer-Wildcard nach Australien

Nach seinem Sturz beim Grand Prix in Breslau (Wroclaw) war für Jack Holder die Saison 2026 gelaufen, denn der Australier zog sich langwierige Verletzungen am Rücken, Fuß und der Hand zu. Er rutschte aus den Top-7 und musste auf eine Wildcard hoffen. «Diese zu erhalten, ist eine riesige Erleichterung für mich», so der 30-Jährige. «Es ist das erste Mal, dass ich eine Wildcard benötige und ich glaube, ich habe sie verdient. Ich werde die Chance ergreifen und ich will bei meiner Rückkehr beweisen, was in mir steckt.»

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Bis zur Saison 2027 gilt es die Folgen des Sturzes aus Polen komplett auszukurieren, da sich der Genesungsprozess an der Hand intensiver gestaltete und sogar einen weiteren operativen Eingriff erforderte. Holder: «Mein Fuß und mein Rücken sind schon wieder zu etwa 90 Prozent in Ordnung. Während sich sonst alles stetig besserte, machte meine Hand kaum Fortschritte. Ich machte mir große Sorgen und beschloss, mir eine Zweitmeinung bei einem Nervenspezialisten in Manchester einzuholen. Nur drei oder vier Tage nach dem Termin wurde ich operiert, und es trat eine enorme Besserung ein. Der Nerv war regelrecht eingeklemmt und mit umliegendem Gewebe verwachsen. Das wurde jetzt alles gelöst, und ich habe innerhalb von zehn Tagen einen gewaltigen Unterschied im Vergleich zu den vorangegangenen Monaten bemerkt. Jetzt versuchen wir, die Beweglichkeit und die Muskelfunktion wiederherzustellen, da mein Arm etwa vier Monate lang quasi eingeschlafen war.»

Speedway-GP kehrt nach Australien zurück

Bei Holder, dessen Wahl für eine Wildcard vollkommen nachvollziehbar ist, ist die Vorfreude auf die Saison 2027 besonders groß, denn der Grand Prix wird nach Australien zurückkehren. «Ich hatte gehört, dass es für 2028 geplant war. Als dann der Kalender veröffentlicht wurde und ich es sah, habe ich sehr gehofft, dass ich die Wildcard bekomme», freut sich Holder auf den Adelaide-GP. «Ich weiß, es ist noch eine ganze Weile hin, aber es ist super, es im Kalender zu sehen und meinen Freunden und meiner Familie daheim etwas zu bieten, worauf sie sich freuen können. Es ist klasse, dass der Grand Prix endlich wieder Down Under stattfindet. Es wird für alle ein großer Aufwand, aber es wird sich lohnen.»

In den kommenden Tagen wird mit der Bekanntgabe der zwei letzten Wildcards das Line-up für den Grand Prix 2027 vervollständigt. Als Favoriten gelten der Engländer Dan Bewley und der Schwede Fredrik Lindgren.

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Fixe Teilnehmer Speedway-GP 2027:

Robert Lambert (GB) Bartosz Zmarzlik (PL) Brady Kurtz (AUS) Michael Jepsen Jensen (DK) Patryk Dudek (PL) Leon Madsen (DK) Max Fricke (AUS) Rohan Tungate (AUS) Kacper Woryna (PL) Kim Nilsson (S) Andzejs Lebedevs (LV) Maciej Janowski (PL) Jack Holder (AUS)