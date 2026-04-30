Neuer Speedway-GP-Boss Richard Coleman: «Eine sehr elegante Lösung»

Ducati gelang der erste Sieg der Saison, doch alle Aprilia-Racer landeten in Jerez in den Top-6. Der Test endete mit drei Bikes aus Noale in Front. Eine Bestandsaufnahme nach dem MotoGP-Europaauftakt.
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Ende 2021 lief der Vertrag zwischen dem langjährigen Promoter BSI und dem Motorrad-Weltverband FIM aus, unter dessen Regie sich der Speedway-GP zu einem Großereignis mit vielen Tausend Zuschauern in den Stadien und Millionen vor dem Fernseher entwickelt hat.
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Anschließend übernahm die Discovery Gruppe, ein amerikanisches Medien- und Unterhaltungsunternehmen, das 1985 von John Hendricks durch die Gründung des Discovery Channels ins Leben gerufen wurde. Der Vertrag für die Vermarktung des Speedway-GP lief bis einschließlich 2031, doch zu Beginn des Jahres 2025 wurde immer offensichtlicher, dass sich Warner Bros. Discovery mit seinen vielen Aktivitäten wie TV-Studios, Streamingdiensten, TV-Sendern und der Sportvermarktung übernommen hatte. Ein Schuldenberg in Höhe von zirka 30 Milliarden Euro hatte sich aufgetürmt, am 9. Juni 2025 wurde bekanntgegeben, dass die Firma in zwei börsennotierte Unternehmen aufgeteilt wird. Die britische Firma Mayfield Sports Management übernahm daraufhin den Discovery-Vertrag für die Restlaufzeit, deren Gründer und Eigentümer Richard Coleman war damals auch vorübergehend im MotoGP-Team Red Bull KTM Tech3 involviert.
Es war nie der Fall, dass WBD nicht mehr vom Speedway-Sport überzeugt war.Mayfield-Chef Richard Coleman
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«Die Gespräche begannen im Dezember 2024 und führten später zu einer Übereinkunft von Warner Bros. Discovery, der FIM und Mayfield für den Speedway-GP», verriet Coleman im Exklusiv-Interview von SPEEDWEEK.com. «Wir kümmern uns um die TV-Produktion, WBD ist unser Broadcaster. An der Distribution ändert sich also nichts gegenüber dem Vorjahr. Für uns ist wichtig, dass der Sport eine erstklassige Verteilung hat. Das mussten wir sicherstellen, bevor wir von WBD übernahmen. Ich arbeite bereits seit 2007 mit der Discovery Gruppe, wir haben eine starke Partnerschaft. Es war nie der Fall, dass WBD nicht mehr vom Speedway-Sport überzeugt war, es wurde aber beschlossen, dass sie nicht mehr als Promoter in irgendeinem Sport auftreten. Als wir zusammenfanden, kamen wir zu einer sehr eleganten Lösung.»
Ducati gelang der erste Sieg der Saison, doch alle Aprilia-Racer landeten in Jerez in den Top-6. Der Test endete mit drei Bikes aus Noale in Front. Eine Bestandsaufnahme nach dem MotoGP-Europaauftakt.
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Richard Coleman: «Kein Speedway im Blut» Coleman wuchs ein paar Meilen von Brandon entfernt auf, wo das frühere britische Liga-Team der Coventry Bees beheimatet war. Vom Klang angelockt, wurde er später von seinem Großvater zu den Rennen mitgenommen. «Ich würde aber nicht sagen, dass ich Speedway im Blut habe, mein Leben entwickelte sich in die Vierradrichtung», erzählte der Engländer. «2023, als WBD erste Schwierigkeiten mit der Veranstaltung in Cardiff hatte und jemanden für die Organisation suchte, übernahmen wir. Das schloss alles ein, vom Parkplatz bis hin zu den Genehmigungen durch die Behörden, und war logistisch eine massive Aufgabe mit dem Bau der Eintagesbahn und der riesigen Fanzone in der Stadtmitte von Cardiff. Damals haben wir viel über den Grand Prix gelernt und was es dafür braucht. Es wird einen guten Mix geben aus Kontinuität und frischen Ideen.»
Die Speedway-Weltmeisterschaft 2026 beginnt am 2. Mai in der OneSolar-Arena in Landshut; für den neuen Vermarkter Mayfield Bewährungsprobe und Standortbestimmung zugleich.
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