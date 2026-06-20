Speedway-GP Breslau im Livestream: Brady Kurtz setzt auf seinen Heimvorteil

Nach dem Sieg auf seiner Heimbahn in der britischen Liga in Manchester will WM-Spitzenreiter Brady Kurtz auf seiner Heimstrecke in der polnischen Liga in Breslau (Wroclaw) an diesen Erfolg anknüpfen. Dort trifft er auf Polens Nationalheld Bartosz Zmarzlik, der die WM-Führung zurückwill.

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«Er wird es mir definitiv nicht leicht machen, so viel steht fest. Bartek wird in Breslau hochmotiviert sein und sich mit Sicherheit in Bestform präsentieren», sagt Kurtz über seinen härtesten Widersacher. «Wir müssen sicherstellen, dass alles passt. Ich werde mein gewohntes Programm durchziehen und weiterhin versuchen, ins Finale zu kommen. Das ist mein einziges Ziel für dieses Jahr: Immer wieder ins Finale einziehen. Denn genau das macht Bartek nun schon seit sechs oder sieben Jahren in Folge, und so holt er sich den Titel. Ich werde weiter hartnäckig dranbleiben, dann werden wir sehen, wie es ausgeht.»

Neben den 20 WM-Punkten für den Tagessieg in Breslau werden im Rahmen des Qualifyings, welches bereits ab 14 Uhr ausgefahren wird, in einem Sprint-Rennen zusätzliche 4-3-2-1 Punkte vergeben. Den ersten Sprint dieser Saison in Manchester hat Jack Holder vor Robert Lambert, Wildcard Tom Brennan und Brady Kurtz gewonnen.

Keine weitere Chance für Kai Huckenbeck

Für den Werlter Kai Huckenbeck wird es nach seinem Start in Manchester in Breslau zu keinem weiteren Einsatz als Nachrücker kommen, da Dominik Kubera nach überstandener Schlüsselbeinverletzung wieder dabei ist. Mit Anders Thomsen und Jan Kvech stehen weiterhin die ersten beiden Nachrücker im Feld, da Fredrik Lindgren und Dan Bewley immer noch verletzt ausfallen.

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Die Übertragung des Grand Prix aus Breslau beginnt im kostenpflichtigen Livestream bei Discovery+ am Samstagnachmittag, 20. Juni, um 14 Uhr mit dem Qualifying und anschließendem Sprint. Die Vorberichte für das Hauptrennen starten um 18.40 Uhr, das Band schnellt um 19 Uhr nach oben.