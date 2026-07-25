GP-Challenge im Live-Stream: Kai Huckenbeck im härtesten Rennen des Jahres

Die deutschen Hoffnungen im Speedway-Grand-Prix ruhen auf Kai Huckenbeck, der sich mit einem Maximumsieg bei der Qualifikation in Glasgow den Platz im Challenge in Terenzano sicherte. Nach einem starken Auftritt beim EM-Auftakt in Grünberg (Zielona Gora), zehn Punkten in der polnischen und einem Maximum in der schwedischen Liga, zeigt die Formkurve der Werlters nach oben. «Ich weiß nicht, warum das im Moment so ist, aber es scheint wieder alles beim Alten zu sein. Ich habe eigentlich nichts verändert und bin da jetzt in so einem Fluss drin», so Huckenbeck, der genau diesen Schwung mit in den Challenge nach Terenzano nehmen möchte. «Ich weiß nicht, wann ich zuletzt da unten gefahren bin. Ich versuche locker zu bleiben, gehe das genauso an wie die letzten Rennen und versuche mir selbst so wenig Druck wie möglich zu machen.»

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Bei der Europameisterschaft in Polen hat Huckenbeck am vergangenen Wochenende mit zwölf Punkten in einem ähnlich starken Fahrerfeld abgeliefert , wie es am Samstag (25. Juli) in Terenzano zu erwarten ist. Lediglich das Aus im Last-Chance-Heat fuchst den Deutschen, der sich dort für den blauen Startplatz entschied und Letzter wurde. «Blau war zu Anfang und zur Mitte des Rennens richtig gut und ich bin davon ausgegangen, dass er das immer noch ist. Ich habe aber auch den Start etwas versemmelt, wurde im ersten Eck eingeklemmt und dann war es fast schon vorbei. Die Punkteausbeute war ganz okay für das erste Rennen in der Europameisterschaft», so Huckenbeck gegenüber SPEEDWEEK.com, der bei seinen letzten GP-Auftritten als Ersatzfahrer keine solche Leistungen bringen konnte und etwas ratlos ist, warum es ausgerechnet in der WM nicht so läuft. Ein Grund könnte sein: «Man kann als Stand-by-Fahrer nie so genau planen und kriegt nur wenige Tage zuvor die Info, dass man dabei ist. Dann muss man meist schnell los.»

Schafft es Huckenbeck in Terenzano auf einen der vorderen vier Plätze zu fahren, würde er sich frühzeitig einen Platz im Grand Prix 2027 sichern. Qualifizieren sich Fahrer über den Challenge und den Grand Prix doppelt für die Weltmeisterschaft im nächsten Jahr, könnte auch der Fünfte oder Sechste aus dem Challenge noch zum Zug kommen. Fast traditionell gibt es auch immer wieder Überraschungen. Das Rennen kann am Samstagabend live im Stream bei FIM-Moto.tv geschaut werden. Beginn ist um 19:55 Uhr, die Übertragung kostet 9,90 €.

Startliste Speedway-GP-Challenge Terenzano/I:

1 Chris Harris (GB) 2 Kacper Woryna (PL) 3 Luke Becker (USA) 4 Dominik Kubera (PL) 5 Paco Castagna (I) 6 Maciej Janowski (PL) 7 Michael Jepsen Jensen (DK) 8 Anders Rowe (GB) 9 Robert Lambert (GB) 10 Frederik Jakobsen (DK) 11 Kim Nilsson (S) 12 Andzejs Lebedevs (LV) 13 Kai Huckenbeck (D) 14 Jaimon Lidsey (AUS) 15 Keynan Rew (AUS) 16 Rohan Tungate (AUS) Res. 17 Nicolas Vicentin (I) Res. 18 Brando Lunardi (I)

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