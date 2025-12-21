Speedway-GP: Landshut mit ehrwürdigem Award ausgezeichnet

«Wir haben den FIM Speedway-GP von Deutschland 2024 in die OneSolar-Arena verlegt und der Anblick so vieler Fans, die durch die Tore ins Stadion strömten, war fantastisch zu erleben», hob SGP-Direktorin Laura Manciet bei der Trophäenübergabe hervor. «Der Club hat seine Organisation in allen Bereichen von 2024 auf 2025 noch einmal verbessert und es ist eine Freude, mit ihnen zusammenzuarbeiten.»

ACL-Clubchef Gerald Simbeck lobte das großartige Engagement seiner ehrenamtlichen Mitstreiter, die es überhaupt erst ermöglichen, solch einen Großevent auf die Beine zu stellen. «Von der Vereinsseite sind wir sehr, sehr glücklich und stolz. Es ist ein großes Zeichen für das Team, das hinter mir und Vizepräsidentin Kerstin Rudolph steht», unterstrich Simbeck. «Der Fokus aller Beteiligten aus unserem Verein lag darauf, auf hohem Niveau mit unseren Partnern und Warner Bros zu arbeiten. Discovery Sports bot einen großartigen Event für alle Speedway-Fans und wir wollten unseren Beitrag leisten. Deshalb freuen wir uns sehr über diese Trophäe und sind sehr stolz.»

Am 1. und 2. Mai 2026 steht den Landshutern eine Doppelveranstaltung mit dem ersten Halbfinale zum World-Cup und dem Auftakt des Grand Prix ins Haus, bei dem erneut die ganze Helferschar gefordert sein wird. «Es ist nicht einfach, so große Veranstaltungen abzuhalten und dabei auch viel Spaß zusammen zu haben. Aber wir hatten vom ersten Tag an ein sehr gutes Gefühl und ich glaube, die letzten beiden Jahre waren ein Zeichen für die Speedway-Welt, dass wir bereit sind für große Events.»