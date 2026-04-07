Speedway-GP in Landshut: Die Entscheidung für die Wildcard ist gefallen

Norick Blödorn wird beim Speedway-Grand-Prix am 2. Mai in Landshut mit der Wildcard des Veranstalters ins Rennen gehen und in der One-Solar-Arena mit der Nummer 16 antreten. Die Wahl entfiel somit auf den Deutschen Speedway-Meister, der zugleich mit einer starken Leistung eine tragende Rolle beim sensationellen Gold-Coups des deutschen Teams beim Speedway der Nationen 2 in Thorn (Torun) im Vorjahr spielte.

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Bereits 2024 war Blödorn, der 2023 und 2025 im SGP2 Top-Ten-Platzierungen einfuhr, als Wildcard im Einsatz und konnte einen Punkt holen, als er den Tschechen Jan Kvech bezwang. Für Blödorn bietet sich zwei Jahre später erneut die Chance, um gegen die Weltelite anzutreten. Nach dem Serienaus von Kai Huckenbeck wird er in Landshut der einzige deutsche Teilnehmer sein. Als Bahnreserven wurden, wie schon im Vorjahr, Kevin Wölbert und Valentin Grobauer nominiert.

Tickets für das Grand-Prix-Wochenende, in dessen Rahmen bereits am 1. Mai das erste Halbfinale zum Speedway-World-Cup ausgetragen wird, gibt es noch online . Während für den GP am Samstag, 2. Mai, nur noch Stehplatztickets verfügbar sind, können für das World-Cup-Rennen auch noch vereinzelte Sitzplatztickets erworben werden.