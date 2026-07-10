Speedway-GP in Malilla im Livestream: Kai Huckenbeck mit weiterem Einsatz

Mit dem Finale des SGP4 (190-ccm-Klasse), wo mit Levi Pentzek ein Deutscher die Nummer 1 tragen wird, dem SGP2, in dem der Auftakt ohne deutsche Beteiligung stattfindet, und dem schwedischen Grand Prix, bietet Malilla ein umfangreiches Programm. Wer nicht im Stadion dabei ist, wird lediglich den Grand Prix zuhause vor dem Bildschirm verfolgen können, da es vom SGP2 in dieser Saison aus Kostengründen keine Übertragungen gibt.

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Für den SGP2 finden sich Janek Konzack und Mario Häusl, die die sportliche Qualifikation nur knapp verpassten, auf der Nachrückerliste. Da sich vor der U21-Weltmeisterschaft in Schweden bisher kein Stammfahrer abgemeldet hat, wird der Serienauftakt ohne deutsche Beteiligung stattfinden. Ebenfalls nicht im Feld ist Titelverteidiger Nazar Parnitskyi, der inzwischen im Grand Prix mitmischt, sodass in dieser Saison ein neuer Weltmeister ermittelt wird.

Der schwedische Grand Prix, bei dem Brady Kurtz im vergangenen Jahr den ersten von fünf Siegen in Folge holte, läutet die zweite Saisonhälfte ein. Da erneut drei Fahrer absagen mussten, wird Kai Huckenbeck nach Manchester zu seinem zweiten Einsatz in diesem Jahr kommen. Nachdem sich zunächst Dan Bewley und Jack Holder abmeldeten, die von Anders Thomsen und Jan Kvech ersetzt werden, zog nun auch Fredrik Lindgren zurück. Der Schwede fuhr zwar am vergangenen Wochenende in Polen nach längerer Verletzungspause wieder ein Rennen, sieht sich aber noch nicht fit genug, um im Grand Prix mitzuhalten.

Im Kampf um die WM-Spitze richten sich nach dem Grand Prix von Warschau wieder sämtliche Blicke auf das Duell zwischen Titelverteidiger Bartosz Zmarzlik und Vize Brady Kurtz, die derzeit im Gesamtklassement nur drei Punkte auseinanderliegen und WM-Gold aller Voraussicht nach unter sich ausmachen.

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Die kostenpflichtigen Livestreams aus Malilla starten auf Discovery+ am Samstagnachmittag mit dem Qualifying um 14 Uhr. Der Hauptevent wird ab 18:40 Uhr übertragen und der deutsche Kommentator Norbert Ockenga wird auf den Rennstart um 19 Uhr einstimmen.

Thema der Woche Vom grossen Zweifel zur grossen Show: Warum sich die GP-Fans freuen dürfen Vor dem Saisonstart dominierten kritische Stimmen, doch die bisherigen WM-Runden haben gezeigt: Die Regeländerungen sorgen für genau das, was man sich erhofft hat: Spannung bis zur letzten Runde. Weiterlesen

Zeitplan Malilla-GP:

Freitag, 10. Juli: 12:00 Uhr – Qualifying SGP2 17:00 Uhr – Rennstart SGP2



Samstag, 11. Juli: 11:00 Uhr – Rennstart SGP4 14:00 Uhr – Qualifying Grand Prix von Schweden* 19:00 Uhr – Rennen Grand Prix von Schweden* *live im Stream bei Discovery+