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Speedway-GP in Malilla im Livestream: Kai Huckenbeck mit weiterem Einsatz

Mit dem sechsten Rennen wird in Malilla die zweite Saisonhälfte im Speedway-Grand-Prix eingeläutet. Weil drei Stammfahrer fehlen, ist der Norddeutsche Kai Huckenbeck in Schweden wieder dabei.

Speedway-GP

In Malilla beginnt die zweite Saisonhälfte
In Malilla beginnt die zweite Saisonhälfte
Foto: jarek pabijan
In Malilla beginnt die zweite Saisonhälfte
© jarek pabijan

Im Artikel erwähnt

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Mit dem Finale des SGP4 (190-ccm-Klasse), wo mit Levi Pentzek ein Deutscher die Nummer 1 tragen wird, dem SGP2, in dem der Auftakt ohne deutsche Beteiligung stattfindet, und dem schwedischen Grand Prix, bietet Malilla ein umfangreiches Programm. Wer nicht im Stadion dabei ist, wird lediglich den Grand Prix zuhause vor dem Bildschirm verfolgen können, da es vom SGP2 in dieser Saison aus Kostengründen keine Übertragungen gibt.

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Für den SGP2 finden sich Janek Konzack und Mario Häusl, die die sportliche Qualifikation nur knapp verpassten, auf der Nachrückerliste. Da sich vor der U21-Weltmeisterschaft in Schweden bisher kein Stammfahrer abgemeldet hat, wird der Serienauftakt ohne deutsche Beteiligung stattfinden. Ebenfalls nicht im Feld ist Titelverteidiger Nazar Parnitskyi, der inzwischen im Grand Prix mitmischt, sodass in dieser Saison ein neuer Weltmeister ermittelt wird.

Der schwedische Grand Prix, bei dem Brady Kurtz im vergangenen Jahr den ersten von fünf Siegen in Folge holte, läutet die zweite Saisonhälfte ein. Da erneut drei Fahrer absagen mussten, wird Kai Huckenbeck nach Manchester zu seinem zweiten Einsatz in diesem Jahr kommen. Nachdem sich zunächst Dan Bewley und Jack Holder abmeldeten, die von Anders Thomsen und Jan Kvech ersetzt werden, zog nun auch Fredrik Lindgren zurück. Der Schwede fuhr zwar am vergangenen Wochenende in Polen nach längerer Verletzungspause wieder ein Rennen, sieht sich aber noch nicht fit genug, um im Grand Prix mitzuhalten.

Im Artikel erwähnt

Im Kampf um die WM-Spitze richten sich nach dem Grand Prix von Warschau wieder sämtliche Blicke auf das Duell zwischen Titelverteidiger Bartosz Zmarzlik und Vize Brady Kurtz, die derzeit im Gesamtklassement nur drei Punkte auseinanderliegen und WM-Gold aller Voraussicht nach unter sich ausmachen.

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Die kostenpflichtigen Livestreams aus Malilla starten auf Discovery+ am Samstagnachmittag mit dem Qualifying um 14 Uhr. Der Hauptevent wird ab 18:40 Uhr übertragen und der deutsche Kommentator Norbert Ockenga wird auf den Rennstart um 19 Uhr einstimmen.

Zeitplan Malilla-GP:

Freitag, 10. Juli:

12:00 Uhr – Qualifying SGP2

17:00 Uhr – Rennstart SGP2

Samstag, 11. Juli:

11:00 Uhr – Rennstart SGP4

14:00 Uhr – Qualifying Grand Prix von Schweden*

19:00 Uhr – Rennen Grand Prix von Schweden*

*live im Stream bei Discovery+

Kai Huckenbeck
Kai Huckenbeck
Foto: FIM
Kai Huckenbeck
© FIM

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Landshut

Prag

Manchester Sprint

Manchester/1

Manchester/2

Breslau Sprint

Breslau

Malilla

Lodsch Sprint

Lodsch

Riga

Vojens Sprint

Vojens

Thorn Sprint

Thorn

1.

Bartosz Zmarzlik

82

16

16

-

14

16

-

20

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Brady Kurtz

79

8

18

1

18

20

-

14

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Robert Lambert

63

14

6

3

12

7

3

18

-

-

-

-

-

-

-

-

4.

Michael Jepsen Jensen

61

2

14

-

11

18

-

16

-

-

-

-

-

-

-

-

5.

Jack Holder

55

9

12

4

16

14

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

6.

Max Fricke

50

3

7

-

20

12

2

6

-

-

-

-

-

-

-

-

7.

Kacper Woryna

49

20

11

-

4

9

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

8.

Leon Madsen

45

1

20

-

8

6

-

10

-

-

-

-

-

-

-

-

9.

Patryk Dudek

40

10

5

-

9

5

-

11

-

-

-

-

-

-

-

-

10.

Jason Doyle

39

11

8

-

7

11

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

11.

Andzejs Lebedevs

32

5

9

-

6

3

1

8

-

-

-

-

-

-

-

-

12.

Anders Thomsen

30

-

4

-

10

4

-

12

-

-

-

-

-

-

-

-

13.

Jan Kvech

27

-

3

-

5

10

-

9

-

-

-

-

-

-

-

-

14.

Dominik Kubera

20

7

10

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

15.

Daniel Bewley

18

18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.

Nazar Parnitskiy

14

6

2

-

1

1

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

17.

Fredrik Lindgren

12

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18.

Maciej Janowski

11

-

-

-

-

-

4

7

-

-

-

-

-

-

-

-

19.

Kai Huckenbeck

10

-

-

-

2

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.

Tom Brennan

7

-

-

2

3

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21.

Norick Blödorn

4

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22.

Adam Bednar

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23.

Marcel Kowolik

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

24.

Kevin Wölbert

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.

Nikodem Mikolajczyk

0

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-

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-

-

-

0

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