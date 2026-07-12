Speedway-GP Malilla: Nachrücker Thomsen siegt – Kai Huckenbeck gestürzt

Als einer von drei Nachrückern fuhr Anders Thomsen beim Grand Prix in Malilla mit. In seinem fünften Saisoneinsatz bewies der Däne mit seinem Sieg im Finale, weshalb er das Zeug hätte, permanent in der Weltmeisterschaft dabei zu sein. In den Vorläufen fuhr Thomsen mit zwei Laufsiegen und zwei dritten Plätzen solide mit und qualifizierte sich für die Last-Chance-Läufe, in denen die beiden letzten Finalisten ermittelt werden.

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In überragender Manier hatte sich der Brite Robert Lambert, der in Schweden an seinen starken Breslau-GP anknüpfen konnte, den ersten Finalplatz gesichert, indem er ungeschlagen durch die Vorläufe kam.

Erstes Duell zwischen Zmarzlik und Kurtz

Spannender war das Duell um den zweiten Finalplatz: Andzejs Lebedevs, Patryk Dudek und die Kontrahenten um den WM-Titel, Bartosz Zmarzlik und Brady Kurtz, lagen gleichauf. Nachdem Lebedevs im letzten Durchgang nur einen Punkt geschrieben hatte und Dudek punktlos geblieben war, ging es im letzten Vorlauf des Tages zwischen Kurtz und Zmarzlik um den direkten Finaleinzug. Der Weltmeister konnte in diesem entscheidenden Heat ein erstes Ausrufezeichen setzen, als er sich den Sieg vor Fricke und Kurtz holte, was zur Folge hatte, dass der Australier den Umweg über die Last-Chance-Läufe ins Finale nehmen musste. Diese Herausforderung meisterte Kurtz jedoch mühelos und folgte Lambert und Zmarzlik in den Endlauf.

Im zweiten Last-Chance-Heat ergriff Anders Thomsen vom weißen Startplatz die Chance beim Schopf und sicherte sich den letzten Finalplatz, während das Rennen für Lebedevs, Wildcard Kim Nilsson sowie Dominik Kubera beendet war.

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Im Finale: Thomsen vor Lambert und Zmarzlik Foto: jarek pabijan Im Finale: Thomsen vor Lambert und Zmarzlik © jarek pabijan

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Im Finale war Thomsen gegen die Top-3 der Weltmeisterschaft der Außenseiter. Der 32-Jährige nutzte nach dem Start die schnelle äußere Linie, zog an allen vorbei und fuhr vor Lambert und Zmarzlik zum zweiten Grand-Prix-Sieg seiner Karriere. Da Zmarzlik sich einen Platz besser als sein Verfolger Kurtz platzierte, baute der Pole seinen Vorsprung in der Gesamtwertung von drei auf fünf Punkte aus.

Kai Huckenbeck (rot) gegen Jan Kvech (blau) Foto: jarek pabijan Kai Huckenbeck (rot) gegen Jan Kvech (blau) © jarek pabijan

Kai Huckenbeck war nach guter Performance im Qualifying im Rennen zunächst zweimal punktlos geblieben, ehe er seine ersten Zähler holte. In seinem letzten Lauf ist der Werlter im Duell um die Führung gestürzt, nachdem er wegen einer Rille mit zu viel Geschwindigkeit in die Startkurve gefahren war.

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Anders Thomsen macht auch ohne Kombi eine gute Figur Foto: jarek pabijan Anders Thomsen macht auch ohne Kombi eine gute Figur © jarek pabijan

Ergebnisse Speedway-GP Malilla/S: