Speedway-GP Manchester: Crash von Zmarzlik – reines Australier-Podium

Seinen ersten Lauf schloss Max Fricke im ersten von zwei Grands Prix in Manchester auf dem letzten Platz hinter Patryk Dudek, Anders Thomsen und Robert Lambert ab, im weiteren Rennverlauf blieb er ungeschlagen und holte zwölf Punkte. Mit dieser Ausbeute schaffte der Australier als Zweitplatzierter nach den Vorläufen zusammen mit Bartosz Zmarzlik, der 13 Punkte eroberte, den direkten Finaleinzug und stand somit zum ersten Mal in dieser Saison im Endlauf.

Werbung

Werbung

Im ersten Last-Chance-Qualifier wählte Jack Holder überraschenderweise den blauen Startplatz, obwohl die meisten Läufe zuvor vom roten und weißen gewonnen wurden. Holder musste sich in der ersten Runde gewaltig strecken, um sich vor die Dänen Michael Jepsen Jensen und Anders Thomsen zu setzen. Nachdem der 30-Jährige die Führung innehatte, zog er unaufhaltsam davon und sicherte seinen Platz im Finale.

Einfacher tat sich Vizeweltmeister Brady Kurtz, der den zweiten Last-Chance-Qualifier unangefochten gewinnen konnte, auch wenn ihm phasenweise Robert Lambert im Nacken saß.

Bartosz Zmarzlik am Kurveneingang! Foto: jarek pabijan Bartosz Zmarzlik am Kurveneingang! © jarek pabijan

Werbung

Werbung

Bartosz Zmarzlik ging der Platz aus

Für das Finale wählte Zmarzlik den äußeren Startplatz und überlies den drei Aussies die inneren Positionen. Als das Band in die Höhe schnellte, blieb der Pole schnurstracks auf der äußeren Linie, während Fricke vom inneren Startplatz ebenfalls gut wegkam und auch in den tiefen Belag vor den Airfences zog. Bevor sich die Linien der beiden Kontrahenten kreuzten, stürzte der Weltmeister, weil ihm der Platz ausging, und wurde vom Schiedsrichter als Abbruchverursacher vom Rerun ausgeschlossen.

Thema der Woche Thema der Woche: Mugello-Festival brachte MotoGP-Glücksgefühle zurück Am vergangenen Wochenende fuhr die MotoGP aus dem Schatten zurück ins helle Licht. Der Große Preis von Italien in Mugello war reine Werbung für den Rennsport, der 14 Tage zuvor hart zu Boden ging. Weiterlesen

Das Finale wurde mit drei Australiern erneut gestartet, während Zmarzlik tatenlos zusehen musste. Fricke konnte wieder einen super Start hinlegen, zog erneut direkt nach außen in den losen Bahnbelag, wo er mit entsprechendem Vortrieb im Langbahnstil unaufhaltsam zum Sieg fahren konnte. «Es ist wunderbar, hier einen Grand Prix zu gewinnen – ich bin hier jahrelang Liga gefahren und kenne die Bahn sehr gut», kommentierte Fricke.

Die Top-3 (v.l.): Brady Kurtz, Max Fricke und Jack Holder Foto: jarek pabijan Die Top-3 (v.l.): Brady Kurtz, Max Fricke und Jack Holder © jarek pabijan

Kai Huckenbeck schloss seinen Einsatz als Nachrücker in Manchester auf dem 15. Rang ab, nachdem er mit zwei dritten Plätzen zwei Punkte geholt hatte. Der Norddeutsche hatte mehrere gute Momente, brachte aber nur zwei Punkte ins Ziel, obwohl er vereinzelt in den Läufen geführt hatte.

Werbung

Werbung

Kai Huckenbeck (rot) führte zeitweise Läufe an Foto: jarek pabijan Kai Huckenbeck (rot) führte zeitweise Läufe an © jarek pabijan

Im Vorfeld des ersten von zwei Grands Prix in Manchester wurde im Anschluss an das Qualifying das erste Sprintrennen der Saison ausgefahren, aus dem der Sieger vier Punkte für die WM-Wertung mitnimmt. Dieses gewann Jack Holder vor Robert Lambert und überraschend Wildcard Tom Brennan, während Brady Kurtz im ersten Anlauf das Startband berührt hatte und ausgeschlossen wurde.

Bereits am 6. Juni geht es mit dem zweiten Grand Prix in Manchester binnen 24 Stunden in der Speedway-Weltmeisterschaft weiter. Das Rennen wird ab 19.40 Uhr MEZ im kostenpflichtigen Livestream von Discovery+ übertragen. Zmarzlik führt trotz seines Finalsturzes die Wertung weiter an, Kurtz liegt aber nur noch einen Zähler hinter ihm.

Ergebnisse Speedway-GP Manchester/GB:

Max Fricke (AUS), 20 WM-Punkte/12 Vorlaufpunkte Brady Kurtz (AUS), 18/10 Jack Holder (AUS), 16/11 Bartosz Zmarzlik (PL), 14/13 Robert Lambert (GB), 12/10 Michael Jepsen Jensen (DK), 11/9 Anders Thomsen (DK), 10/9 Patryk Dudek (PL), 9/9 Leon Madsen (DK), 8/7 Jason Doyle (AUS), 7/7 Andzejs Lebedevs (LV), 6/6 Jan Kvech (CZ), 5/6 Kacper Woryna (PL), 4/5 Tom Brennan (GB), 3/2 Kai Huckenbeck (D), 2/2 Nazar Parnitskyi (UA), 1/1

Werbung

Werbung