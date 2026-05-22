Speedway-GP Prag: Ersatzfahrer rücken auf – keine Streams von U21-Rennen

In Prag wird sowohl das Speedway der Nationen 2 als auch der Grand Prix von Tschechien ausgetragen. Aus deutscher Sicht richtet sich die Aufmerksamkeit auf das U21-Team-Rennen am Freitagabend, da Team Germany Titelverteidiger ist . Wer auf ein Streamingangebot bei Discovery+ gehofft hatte, wird enttäuscht. «Leider wird es nach aktuellem Stand in dieser Saison keine TV-Übertragungen der SGP2, SON2 oder SGP3 geben», teilte der Pressesprecher von GP-Promoter Mayfield auf Anfrage von SPEEDWEEK.com mit.

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Somit werden nur die Fans im Stadion verfolgen können, wie sich Janek Konzack, Mario Häusl und Hannah Grunwald im 28 Läufe umfassenden Mammutrennen schlagen. «Wir sind Titelverteidiger. Es ist aber ein komplett neues Rennen», hielt Häusl fest, der das deutsche Team als Kapitän anführen wird. «Da wir Polen, Dänemark und Australien dabeihaben, wird es schwer. Für mich sind das die härtesten Gegner, vor allen Polen mit dieser Aufstellung. Meine Erwartung ist aber trotzdem, dass wir es wenigstens aufs Treppchen schaffen. Dafür müssen wir alles geben. Letztes Jahr hat auch niemand an uns geglaubt und wir haben es trotzdem geschafft. Alles ist möglich – Treppchen ist Muss. Ich glaube daran, der Rest des Teams glaubt auch daran, und wir hoffen, dass viele Fans kommen und uns unterstützen.»

Das Speedway der Nationen 2 läutet in der goldenen Stadt den Grand Prix von Tschechien am Samstagabend ein, der wie gewohnt live im Stream bei Discovery+ zu sehen sein wird. Das Qualifying wird ab 14 Uhr gezeigt, die Übertragung des Rennens beginnt um 18:40 Uhr.

Zwei verletzte Topfahrer

Ordentlich Bewegung gibt es im Line-up, denn mit Fredrik Lindgren und Dan Bewley fehlen gleich zwei verletzte Topfahrer. Der Schwede stürzte am vergangenen Wochenende bei einem Rennen der polnischen Liga und wird vom Dänen Anders Thomsen ersetzt. Bei einem Ligarennen in Dänemark erwischte es Bewley ausgerechnet an seinem 27. Geburtstag: Der Brite, der beim GP in Landshut in den Vorläufen alle in Grund und Boden gefahren hatte , crashte in seinem ersten Lauf in die Bande und brach sich den Oberschenkel. Für den WM-Zweiten rückt Jan Kvech nach, der ursprünglich mit der Veranstalter-Wildcard ausgestattet war. Das ermöglicht nun dem jungen Tschechen Adam Bednar das GP-Debüt mit der Startnummer 16.

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