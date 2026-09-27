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Speedway-GP Thorn: Robert Lambert ist Weltmeister – Zmarzlik entthront

Spannender hätte der letzte Grand Prix des Jahres in Thorn in Polen nicht sein können, die Entscheidung um den Titel fiel im letzten Lauf! Der Speedway-Sport hat eine neue Nummer 1 – aus England.

Speedway-GP

Weltmeister Robert Lambert
Weltmeister Robert Lambert
Foto: jarek pabijan
Weltmeister Robert Lambert
© jarek pabijan

Im Artikel erwähnt

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Schon vor dem Hauptrennen am Abend wechselte im Speedway-Grand-Prix in Thorn (Torun) die Führung im Gesamtklassement, da Titelverteidiger Bartosz Zmarzlik im Sprint-Rennen punktete, während Robert Lambert und Brady Kurtz im Qualifying den Einzug in den Extralauf verpassten. Zmarzlik ging somit nicht mehr mit einem Zähler Rückstand auf Lambert ins letzte Rennen der Saison, sondern hatte nun zwei Punkte mehr als der Brite. Besonders bitter war Zmarzliks Abschneiden für Brady Kurtz, der nun fünf Punkte hinter dem Multichampion lag, was seine Chancen auf den WM-Titel deutlich verringerte.

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Im ersten Durchgang trafen Lambert und Zmarzlik dann sogar aufeinander und der Pole hatte die Nase vorn. In den nachfolgenden Läufen lieferte Lambert jedoch voll ab, während Kurtz nach einem Laufsieg zum Auftakt eine Schwächephase mit nur einem Zähler aus zwei Läufen zu verzeichnen hatte, sich dann aber wieder steigern konnte.

Lambert mit direktem Finaleinzug

Der letzte Block der Vorläufe brachte im 17. Heat eine Vorentscheidung im Hinblick auf den direkten Finaleinzug: Patryk Dudek erhöhte mit seinem dritten Laufsieg sein Punktekonto auf zwölf, stand damit ebenfalls im Finale und es war klar, dass sowohl Kurtz als auch Zmarzlik in die Last-Chance-Läufe müssen. Lambert sicherte mit einem Sieg im 19. Lauf seinen Platz im Finale und auch die strategisch wichtige erste Startplatzwahl.

Im Artikel erwähnt

Im ersten Last-Chance-Qualifier holte sich Zmarzlik problemlos mit einem Start-Ziel-Sieg das Finalticket. Fredrik Lindgren versuchte zwar auf der Außenbahn Schwung aufzubauen, konnte dem führenden Polen den Laufsieg aber nicht streitig machen. Aus dem zweiten Last-Chance-Qualifier folgte Kurtz ins Finale. Der Australier gewann von innen den Start und hielt somit seine Außenseiterchance auf den Titel aufrecht.

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Showdown im letzten Lauf der Saison

Mit Zmarzlik, Lambert und Kurtz im Finale kam es zum Showdown, nachdem sogar noch ein Stechen im Bereich des Möglichen war, wenn Lambert das Finale einen Platz vor Zmarzlik beenden würde. Dazu sollte es nicht kommen, denn während Lambert vom inneren Startplatz an die Spitze zog und seinen Verfolgern nicht den Hauch einer Chance ließ, lag Zmarzlik nach der ersten Runde auf dem letzten Rang. Er konnte zwar noch Patryk Dudek überholen und auf den dritten Rang vorfahren, doch der Titel war dem führenden Lambert, der in der letzten Kurve nach einem prüfenden Blick auf seine Verfolger den Titelgewinn feiern konnte, nicht mehr zu nehmen. Für Kurtz blieb mit dem zweiten Rang im Finale die Bronzemedaille.

Die Top-3 der Welt (v.l.): Bartosz Zmarzlik, Robert Lambert und Brady Kurtz
Die Top-3 der Welt (v.l.): Bartosz Zmarzlik, Robert Lambert und Brady Kurtz
Foto: jarek pabijan
Die Top-3 der Welt (v.l.): Bartosz Zmarzlik, Robert Lambert und Brady Kurtz
© jarek pabijan

Robert Lambert war der dominierende Fahrer der zweiten Saisonhälfte und ist der erste britische Speedway-Weltmeister seit Tai Woffinden 2018.

Ergebnisse Speedway-GP Thorn/PL:

1. Robert Lambert (GB), 20 WM-Punkte/14 Vorlaufpunkte

2. Brady Kurtz (AUS), 18/10

3. Bartosz Zmarzlik (PL), 16/12

4. Patryk Dudek (PL), 14/12

5. Dan Bewley (GB), 12/10

6. Fredrik Lindgren (S), 11/7

7. Leon Madsen (DK), 10/9

8. Michael Jepsen Jensen (DK), 9/8

9. Max Fricke (AUS), 8/7

10. Jason Doyle (AUS), 7/6

11. Kacper Woryna (PL), 6/6

12. Dominik Kubera (PL), 5/5

13. Anders Thomsen (DK), 4/5

14. Nazar Parnitskyi (UA), 3/4

15. Andzejs Lebedevs (LV), 2/3

16. Maksymilian Pawelczak (PL), 1/2

Last-Chance-Qualifier 1: 1. Bartosz Zmarzlik, 2. Fredrik Lindgren, 3. Leon Madsen, 4. Max Fricke

Last-Chance-Qualifier 2: 1. Brady Kurtz, 2. Dan Bewley, 3. Michael Jepsen Jensen, 4. Jason Doyle

Finale: 1. Robert Lambert, 2. Brady Kurtz, 3. Bartosz Zmarzlik, 4. Patryk Dudek

Sprint-Rennen: 1. Dominik Kubera, 2. Bartosz Zmarzlik, 3. Maksymilian Pawelczak, 4. Dan Bewley

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Breslau
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Lodsch
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Vojens
Thorn Sprint
Thorn

1.

Robert Lambert

142

14

6

3

12

7

3

18

18

-

20

18

3

20

-

-

2.

Bartosz Zmarzlik

141

16

16

-

14

16

-

20

16

-

11

20

-

12

-

-

3.

Brady Kurtz

139

8

18

1

18

20

-

14

14

-

16

16

4

10

-

-

4.

Michael Jepsen Jensen

102

2

14

-

11

18

-

16

5

-

14

8

-

14

-

-

5.

Leon Madsen

90

1

20

-

8

6

-

10

10

-

10

7

-

18

-

-

6.

Patryk Dudek

89

10

5

-

9

5

-

11

11

-

18

12

-

8

-

-

7.

Kacper Woryna

89

20

11

-

4

9

-

5

6

-

9

14

-

11

-

-

8.

Max Fricke

89

3

7

-

20

12

2

6

4

-

8

9

2

16

-

-

9.

Jason Doyle

66

11

8

-

7

11

-

2

3

-

7

10

1

6

-

-

10.

Andzejs Lebedevs

65

5

9

-

6

3

1

8

12

-

5

11

-

5

-

-

11.

Anders Thomsen

58

-

4

-

10

4

-

12

20

-

4

1

-

3

-

-

12.

Jack Holder

55

9

12

4

16

14

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

13.

Jan Kvech

52

-

3

-

5

10

-

9

7

-

12

6

-

-

-

-

14.

Dominik Kubera

35

7

10

-

-

-

-

3

8

-

3

-

-

4

-

-

15.

Fredrik Lindgren

25

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

9

-

-

16.

Nazar Parnitskiy

21

6

2

-

1

1

-

4

2

-

1

3

-

1

-

-

17.

Daniel Bewley

18

18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

18.

Kai Huckenbeck

18

-

-

-

2

8

-

-

1

-

2

5

-

-

-

-

19.

Maciej Janowski

11

-

-

-

-

-

4

7

-

-

-

-

-

-

-

-

20.

Kim Nilsson

9

-

-

-

-

-

-

-

9

-

-

-

-

-

-

-

21.

Tom Brennan

7

-

-

2

3

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22.

Frederik Jakobsen

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

-

-

23.

Piotr Pawlicki

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

24.

Norick Blödorn

4

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.

Daniils Kolodinskis

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

26.

Mikkel Andersen

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

27.

Adam Bednar

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28.

Marcel Kowolik

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

29.

Kevin Wölbert

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30.

Nikodem Mikolajczyk

0

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

31.

Nicolai Heiselberg

0

-

-

-

-

-

-

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-

-

-

0

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