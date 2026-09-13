Speedway-GP in Vojens: Robert Lambert nach Regenabbruch neuer WM-Führender

Schon vor dem Start des dänischen Grand Prix war WM-Spitzenreiter Bartosz Zmarzlik seinen Vier-Punkte-Vorsprung los: Im ersten Durchgang des Qualifyings konnten sich die Titelfavoriten allesamt durchsetzen, im zweiten kam es zum Duell zwischen Robert Lambert und Zmarzlik, das der Brite für sich entschied. Brady Kurtz war dann im direkten Duell besser als Dan Bewley und heimste als Sieger im Sprint-Rennen der vier Schnellsten des Qualifyings vier WM-Punkte ein, während Lambert als Zweiter drei mitnahm.

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Im Hauptrennen am Samstagabend, bei dem der Regen ein ständiger Begleiter war, lief es für Lambert von Anfang an deutlich besser als für Kurtz und Zmarzlik. Kurtz startete mit null Punkten schlecht ins Rennen und Weltmeister Zmarzlik konnte seinen ersten Heat erst im dritten Anlauf gewinnen. Der Pole lag zweimal im hinteren Bereich des Feldes, als seine Kontrahenten stürzten und Wiederholungsstarts nötig wurden. Erst als er nur noch mit Nazar Parnitskyi am Band stand, schnappte sich der 31-Jährige die drei Punkte.

Während Lambert nach den 20 Vorläufen mit 13 von 15 Zählern die Wertung anführte und mit Leon Madsen direkt im Finale stand, mussten Zmarzlik als Fünfter nach den Vorläufen und Kurtz als Siebter in die Last-Chance-Qualifier. Besonders brisant: Sie wären im zweiten K.O.-Lauf vor dem Finale aufeinandergetroffen und mindestens einer der WM-Anwärter hätte das Finale verpasst.

Regen sorgt für Rennabbruch

Der erste Last-Chance-Qualifier wurde im strömenden Regen gestartet und eingangs der Zielkurve landeten Fredrik Lindgren und Max Fricke in den Airfences, was zum Abbruch des Laufs führte. Während der anhaltenden Regenfälle kam es zu mehreren Meetings der Jury mit Grand-Prix-Renndirektor Phil Morris – der Versuch, mit einem Bahndienst die Strecke wieder in einen befahrbaren Zustand zu bringen, scheiterte. Schlussendlich verkündete Morris die Entscheidung das Rennen abzubrechen und nach den Vorläufen zu werten.

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Mit den drei Punkten aus dem Sprint und den 20 WM-Punkten für den Sieg ist Lambert der große Gewinner des Abends. Der Brite katapultierte sich vor dem Saisonfinale im polnischen Thorn (Torun) am 26. September vom dritten WM-Rang an die Spitze, gefolgt von Zmarzlik, der nun einen Punkt Rückstand hat. Kurtz, der inklusive der Punkte aus dem Sprint 14 einheimste, liegt drei Zähler hinter Lambert, was bedeutet, dass er nicht mehr aus eigener Kraft Weltmeister werden kann.

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In Thorn wird es nicht nur im Showdown um die Medaillenränge spannend, auch im Kampf um die Top-7, die einen Platz in der Weltmeisterschaft 2027 garantieren, ist maximale Action vorprogrammiert: Leon Madsen, Max Fricke, Kacper Woryna und Patryk Dudek trennt auf den Plätzen 5 bis 8 lediglich ein Punkt.

Ergebnisse Speedway-GP Vojens/DK: