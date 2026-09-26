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Große Enttäuschung: Kalender des Speedway-Grand-Prix 2027 ohne Deutschland

Nach drei Grands Prix in Landshut wird die Zusammenarbeit für die Speedway-WM-Saison 2027 nicht verlängert. Dafür kehrt Australien wie angekündigt in den Kalender zurück – mit einem Doppelevent!

Speedway-GP

Warschau kehrt zurück in den Kalender
Warschau kehrt zurück in den Kalender
Foto: taylor lanning
Warschau kehrt zurück in den Kalender
© taylor lanning

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Nach dem Grand Prix in Landshut im Mai 2026 war bereits zwischen den Zeilen herauszuhören, dass die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit dem neuen Promoter Mayfield nach dem Auslaufen des Dreijahresvertrags unwahrscheinlich ist. Denn der Aufwand und das finanzielle Risiko für den Club sind riesig, der ACL hatte außerdem dreimal Glück mit dem Wetter.

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Der Kalender des Speedway-GP 2027 umfasst derzeit elf Rennen in sieben Ländern, Polen ist mit den Austragungsorten Thorn, Warschau und Breslau gleich dreimal vertreten. Zudem Australien mit einem Doppel-Event zum Saisonabschluss Ende Oktober in Gilman nahe Adelaide. Viermal gab es bislang einen Speedway-GP in Australien: 2002 in Sydney und von 2015 bis 2017 in den Docklands von Melbourne. Erstmals wird in einem dauerhaften Speedwaystadion gefahren und nicht auf einer Eintagesbahn in einer Riesenarena.

«Eine der wichtigsten Fragen, die uns die Fans seit der Übernahme der Meisterschaften vor einem Jahr gestellt haben, war, wann wir nach Australien zurückkehren», teilte Mayfield-Boss Richard Coleman mit. «Es ist uns eine große Freude, diesen Traum im Oktober 2027 Wirklichkeit werden zu lassen. Ich möchte mich herzlich bei allen am Gillman Speedway, der Regierung von Südaustralien, Motorcycling Australia und unseren Partnern bei Monster Energy und der FIM für ihre Unterstützung bedanken, die dies ermöglichen. Es war eine echte Teamleistung, dies ist ein besonderer Tag für den Sport in Down Under.»

Dass der britische Grand Prix vom Nationalstadion in Manchester nach Ipswich wandert, verwundert nicht: Mayfield hat zu Jahresbeginn den dort ansässigen Ligaclub gekauft. Und der Club feiert 2027 sein 75-jähriges Jubiläum.

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Offen im Kalender ist der Termin am 12. Juni, dieser wird aller Voraussicht nach mit einer Veranstaltung in Schweden besetzt.

Kalender Speedway-GP 2027:

1. Mai – Donji Kraljevec (HR)

15. Mai – Warschau (PL)

29. Mai – Prag (CZ)

12. Juni – noch offen

3. Juli – Breslau (PL)

16./17. – Juli Riga (LV) *

13./14. – August Ipswich (GB) *

10./11. – September Vojens (DK) *

25. September – Thorn (PL)

29. Oktober – Adelaide (AUS)

30. Oktober – Adelaide (AUS)

*SGP2 am Freitagabend

Speedway der Nationen:

27./28. August – Västervik (S) *

* SGP2 am Freitagabend

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Name
Gesamtpunkte
Landshut
Prag
Manchester Sprint
Manchester/1
Manchester/2
Breslau Sprint
Breslau
Malilla
Lodsch Sprint
Lodsch
Riga
Vojens Sprint
Vojens
Thorn Sprint
Thorn

1.

Robert Lambert

142

14

6

3

12

7

3

18

18

-

20

18

3

20

-

-

2.

Bartosz Zmarzlik

141

16

16

-

14

16

-

20

16

-

11

20

-

12

-

-

3.

Brady Kurtz

139

8

18

1

18

20

-

14

14

-

16

16

4

10

-

-

4.

Michael Jepsen Jensen

102

2

14

-

11

18

-

16

5

-

14

8

-

14

-

-

5.

Leon Madsen

90

1

20

-

8

6

-

10

10

-

10

7

-

18

-

-

6.

Patryk Dudek

89

10

5

-

9

5

-

11

11

-

18

12

-

8

-

-

7.

Kacper Woryna

89

20

11

-

4

9

-

5

6

-

9

14

-

11

-

-

8.

Max Fricke

89

3

7

-

20

12

2

6

4

-

8

9

2

16

-

-

9.

Jason Doyle

66

11

8

-

7

11

-

2

3

-

7

10

1

6

-

-

10.

Andzejs Lebedevs

65

5

9

-

6

3

1

8

12

-

5

11

-

5

-

-

11.

Anders Thomsen

58

-

4

-

10

4

-

12

20

-

4

1

-

3

-

-

12.

Jack Holder

55

9

12

4

16

14

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

13.

Jan Kvech

52

-

3

-

5

10

-

9

7

-

12

6

-

-

-

-

14.

Dominik Kubera

35

7

10

-

-

-

-

3

8

-

3

-

-

4

-

-

15.

Fredrik Lindgren

25

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

9

-

-

16.

Nazar Parnitskiy

21

6

2

-

1

1

-

4

2

-

1

3

-

1

-

-

17.

Daniel Bewley

18

18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

18.

Kai Huckenbeck

18

-

-

-

2

8

-

-

1

-

2

5

-

-

-

-

19.

Maciej Janowski

11

-

-

-

-

-

4

7

-

-

-

-

-

-

-

-

20.

Kim Nilsson

9

-

-

-

-

-

-

-

9

-

-

-

-

-

-

-

21.

Tom Brennan

7

-

-

2

3

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22.

Frederik Jakobsen

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

-

-

23.

Piotr Pawlicki

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

24.

Norick Blödorn

4

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.

Daniils Kolodinskis

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

26.

Mikkel Andersen

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

27.

Adam Bednar

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28.

Marcel Kowolik

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

29.

Kevin Wölbert

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30.

Nikodem Mikolajczyk

0

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

31.

Nicolai Heiselberg

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

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  1. Vergangen

    Malilla

    11.07.2026
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    26.09.2026
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