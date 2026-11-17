Nachdem 2025 zur Eröffnung Giacomo Agostini, Harry Everts, Sammy Miller und Carmelo Ezpeleta die Ehre zuteilwurde, als erstes Quartett in die Hall of Fame des Motorrad-Weltverbands FIM in Mies am Genfersee aufgenommen zu werden, folgte nun die Berufung fünf weiterer Mitglieder: Stefan Everts, Stéphane Peterhansel, Jordi Tarrés, Ángel Nieto und als erster Bahnsportler Tony Rickardsson.

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Der Schwede gewann 1994 das letzte Weltfinale, das an einem Tag ausgetragen wurde, in der seit 1995 im Grand-Prix-System stattfindenden Speedway-Weltmeisterschaft holte Rickardsson fünf weitere Titel (1998, 1999, 2001, 2002, 2005). 2006 erklärte der heute 56-Jährige das Ende seiner Karriere, in der er auch dreimal Team-Weltmeister mit Schweden wurde und einmal die Paar-WM gewann. In seinem Heimatland gewann er zudem achtmal die nationale Meisterschaft, ist damit hinter dem legendären Ove Fundin aber nur Zweiter der ewigen Bestenliste.

Mit der Übernahme der Rechte am Speedway-GP durch Warner Bros. Discovery kreierte Rickardsson ein Bike mit 190 ccm für die SGP4-Klasse, in der seit 2025 auch ein Weltmeister ausgefahren wird.

Schon 2011 wurde Rickardsson als zweiter Bahnsportler nach Ivan Mauger (2010) zur FIM-Legende ernannt. Bis zum Jahr 2023 wurden Hans Nielsen (2012), Ove Fundin (2013), Gerd Riss (2014), Ole Olsen (2015), Per-Olof Serenius (2016), Greg Hancock (2021), Jason Crump (2022) und Barry Briggs (2023) für ihre Erfolge im Bahnsport von der FIM in den Stand einer Legende erhoben.

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