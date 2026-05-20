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Neuer Austragungsort in Schweden: Speedway of Nations als GP-Vorgeschmack

Wenige Tage vor dem Grand Prix in Prag verkündete Promoter Mayfield Sports, dass Västervik im kommenden Jahr das Speedway der Nationen und ab 2028 den Großen Preis von Schweden ausrichten wird.

Speedway-GP

Västervik wird ab 2028 zum Grand-Prix-Schauplatz
Västervik wird ab 2028 zum Grand-Prix-Schauplatz
Foto: mayfield
Västervik wird ab 2028 zum Grand-Prix-Schauplatz
© mayfield

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Die Finalrennen des Speedway der Nationen und SON2 werden 2027 in Västervik, einer Stad mit gut 20.000 Einwohnern 300 Kilometer südwestlich von Stockholm, ausgetragen, wie GP-Promoter Mayfield bekanntgab. 2028 und 2029 wird die Rennstrecke dann Schauplatz des Grand Prix von Schweden.

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«Die besten Fahrer der Welt in Västervik willkommen zu heißen, bedeutet sowohl für den Sport als auch die gesamte Region sehr viel», betonte Clubvorstand Niclas Wallander. «Gemeinsam mit Mayfield Sports Events, der FIM, unseren Partnern, den freiwilligen Helfern und der Gemeinde freuen wir uns darauf, in den kommenden Jahren Weltklasseveranstaltungen und unvergessliche Erlebnisse für die Fans zu bieten.»

«Es ist sehr aufregend, die Speedway-Weltmeisterschaften in den kommenden Jahren an einen neuen Austragungsort zu bringen», freut sich Richard Coleman von Mayfield Sports über die Vereinbarung mit dem Club aus Västervik. «Auch wenn Västervik bereits Halbfinalrennen des World-Cups ausgerichtet hat, handelt es sich bei den kommenden Veranstaltungen um die größten Speedway-Events, die jemals in dieser Stadt stattgefunden haben. Ich möchte dem Verein sowie der Gemeinde Västervik für die Leidenschaft danken, mit der sie sich dafür einsetzen, dies Wirklichkeit werden zu lassen.»

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Auch wenn Schweden abgesehen von Fredrik Lindgren derzeit keine Fahrer auf höchstem Niveau hat, ist das Land sehr wichtig für den Speedway-Sport, wie Coleman betont: «Schweden blickt auf eine ruhmreiche Geschichte bei den Weltmeisterschaften zurück, sowohl in den Team- als auch Einzelwettbewerben. Dies ist eine aufregende Zeit für Västervik sowie für die schwedischen Fahrer und Fans, da wir drei Großveranstaltungen in die Stadt bringen werden.»

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Lodsch

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Vojens

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Thorn

1.

Kacper Woryna

20

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2.

Daniel Bewley

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3.

Bartosz Zmarzlik

16

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4.

Robert Lambert

14

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5.

Fredrik Lindgren

12

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6.

Jason Doyle

11

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7.

Patryk Dudek

10

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8.

Jack Holder

9

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9.

Brady Kurtz

8

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10.

Dominik Kubera

7

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11.

Nazar Parnitskiy

6

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12.

Andzejs Lebedevs

5

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13.

Norick Blödorn

4

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14.

Max Fricke

3

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15.

Michael Jepsen Jensen

2

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16.

Leon Madsen

1

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17.

Kevin Wölbert

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