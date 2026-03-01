Weiter zum Inhalt
GP-Promoter Mayfield Sports baut sein Engagement im Speedway aus

Nur Monate nach Übernahme der Rechte am Speedway-Grand Prix erweitert Mayfield Sports sein Engagement im Speedwaysport und übernimmt mit den Ipswich Witches einen Ligaclub in England.

Manuel Wüst

Von

Speedway Grand Prix 2

GP-Promotor Mayfield übernimmt die Ipswich Witches
GP-Promotor Mayfield übernimmt die Ipswich Witches
Foto: FIM/Stephen Waller
GP-Promotor Mayfield übernimmt die Ipswich Witches
© FIM/Stephen Waller

Als einer von fünf Clubs starten die Ipswich Witches in der Premiereship, die die höchste Speedwayliga in Großbritannien darstellt. Pünktlich vor dem Saisonstart Ende März hat der Club nun einen neuen Eigentümer. Chris Louis, als Fahrer WM-Bronze-Gewinner beim WM-Finale 1993 in Pocking, kündigte schon nach dem Gewinn der Meisterschaft 2025 an, den Club verkaufen zu wollen. Jetzt wurde das Vorhaben finalisiert.

Neuer Eigentümer des Clubs ist Mayfields Sports Events, die sich bereits zur Saison 2026 die Rechte am Speedway-Grand Prix bis 2031 von Warner Bros. Discovery gesichert hatten. Somit erweitert der neue GP-Promoter sein Engagement im Speedwaysport deutlich.

«Wir glauben fest an den Speedway-Sport. Im Kern ist der Sport ein fantastisches Produkt. Es ist schnell, intensiv und perfekt auf die heutige Aufmerksamkeitsspanne zugeschnitten, aber er wurde nicht immer so gefördert und präsentiert, wie er es verdient. Uns liegt die Zukunft des Sports in Großbritannien sehr am Herzen, und wir freuen uns sehr, die Verantwortung für Ipswich zu übernehmen», äußerte sich Mayfield-Eigentümer Richard Coleman zum Deal. «Als Gewinner von fünf Meistertiteln in der höchsten Liga ist Ipswich eine Institution mit einer stolzen Geschichte und einer leidenschaftlichen Gemeinschaft. Wir sind uns dieser Verantwortung bewusst und fühlen uns geehrt, Teil dieses nächsten Kapitels des Clubs zu sein.»

Empfehlungen

Das Team, von dem mit Jason Edwards bisher nur ein Fahrer bekannt ist, soll Anfang kommender Woche bekannt gegeben werden und seinen ersten öffentlichen Auftritt unter neuer Führung beim in England üblichen Presse- und Trainingstag am 26. März haben. Öffentlich bekannt gemacht wurde bisher nur, dass Paul Hurry neuer Teammanager wird und Ritchie Hawkins ablösen wird. Zudem wird Andrew Chisholm als Co-Promoter und Geschäftsführer fungieren.

Der Einstieg Mayfields in Ipswich ist nicht das erste Mal, dass ein GP-Promoter in einen Ligaclub in England einsteigt. 2006 stieg der damalige GP-Promoter BSI bei den Reading Racers ein. Er benannte den Club kurzerhand in Reading Bulldogs um und verpasste in der ersten Saison nur denkbar knapp den Titel. Trotz des sportlichen Erfolgs wurden die Bulldogs von den Fans nicht angenommen. Nach der Saison verkaufte BSI den Club, der zwischenzeitlich in der Versenkung verschwunden ist, wieder.

