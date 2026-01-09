Australische Meisterschaft: Jack Holder sackt den Speedway-Titel ein

1. Jack Holder, 18 Punkte 2. Rohan Tungate, 18 3. Jaimon Lidsey, 14 4. Ben Cook, 12 5. Keynan Rew, 12 6. Tate Zischke, 8 7. Zach Cook, 9 8. Reid Battye, 6 9. Mitchell McDiarmid, 10 10. Justin Sedgmen, 7 11. Jacob Hook, 6 12. Jack Morrison, 4 13. Alexander Adamson, 3 14. Lachlan Russel, 1 15. Dayle Wood, 1 16. William Cairns, 1 17. Harry Sadler, 0 Last-Chance-Qualifier 1: 1. Ben Cook, 2. Keynan Rew, 3. Zach Cook, 4. Justin Sedgmen Last-Chance-Qualifier 2: 1. Jaimon Lidsey, 2. Tate Zischke, 3. Reid Battye (N), 4. Mitchell McDiarmid (D) Finale: 1. Jack Holder, 2. Rohan Tungate, 3. Jaimon Lidsey, 4. Ben Cook Endstand nach 4 Rennen: 1. Jack Holder, 72 Punkte 2. Jaimon Lidsey, 64 3. Rohan Tungate, 61 4. Zach Cook, 41 5. Keynan Rew, 39 6. Ben Cook, 37 7. Jacob Hook, 31 8. Mitchell McDiarmid, 30 9. Tate Zischke, 29 10. Justin Sedgmen, 26 11. Alex Adamson, 21 12. Jack Morrison, 19 13. Reid Battye, 19 14. Lachlan Russel, 15 15. Dayle Wood, 8 16. Bradley Page, 2 17. Ben Whalley, 2 18. Harry Ryan, 1 19. Nick Holbein, 1 20. William Cairns, 1 21. Harry Sadler, 0