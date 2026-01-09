Weiter zum Inhalt
Australische Meisterschaft: Jack Holder sackt den Speedway-Titel ein
Noch bevor Jack Holder auch im vierten Finale zur Australischen Speedway-Meisterschaft den Sieg errang, durfte er sich feiern lassen: Für Jaimon Lidsey war die Niederlage nach den Vorläufen besiegelt.
Speedway
Jack HolderJack HolderFoto: FIM/Veldhuizen
Jack Holder© FIM/Veldhuizen
Mit vier Punkten Vorsprung auf Verfolger Jaimon Lidsey ging Jack Holder in das vierte und entscheidende Rennen um die Australische Meisterschaft in Gillman bei Adelaide, wo am 11. Januar auch das Finale der Ozeanien-Meisterschaft stattfindet. Im ersten Durchgang gab sich Holder keine Blöße und gewann, während Lidsey einen Zähler einbüßte und dem erstarkten Keynan Rew unterlag.
Den Punktverlust konnte Lidsey im zweiten Durchgang ausgleichen, da er den achten Lauf gewann, während Holder sich nach schwachem Start im sechsen Heat vom vierten Platz nach vorne arbeiten musste, am starken Rohan Tungate aber nicht vorbeikam. Vorentscheidend war der dritte Durchgang, in dem Lidsey zunächst vor Tungate führte, dann aber in der Zielkurve der dritten Runde zu weit nach außen kam, was Tungate nutzte, um an Lidsey vorbeizugehen. Da Lidsey auch im direkten Duell mit Holder im vierten Durchgang dem Favoriten unterlag, konnte dieser mit seinem Sieg im 17. Lauf frühzeitig den Titelgewinn klarmachen und entspannt dem Tagesfinale entgegensehen.
Für dieses musste Lidsey erstmals über die Last-Chance-Qualifier, da sich Maximum-Mann Tungate und Meister Holder die direkten Finaltickets gesichert hatten. Ben Cook, der die dritte Veranstaltung in Mildura krank verpasst hatte, schaffte ebenso wie Lidsey den Einzug ins Finale, in dem es sich Holder nicht nehmen ließ, auch das vierte Rennen binnen einer Woche zu gewinnen und seine Dominanz in der diesjährigen Meisterschaft zu unterstreichen.
Holder und Lidsey haben sich neben Gold und Silber in der Meisterschaft auch zwei der drei Startplätzen des australischen Verbands für die Qualifikationsrennen zum Speedway-Grand-Prix 2027 gesichert. Der dritte geht an den bestplatzierten Australier im Finale der Ozeanien-Meisterschaft.
Ergebnisse Australische Meisterschaft, Finale 4, Gillman:
  • 1. Jack Holder, 18 Punkte
  • 2. Rohan Tungate, 18
  • 3. Jaimon Lidsey, 14
  • 4. Ben Cook, 12
  • 5. Keynan Rew, 12
  • 6. Tate Zischke, 8
  • 7. Zach Cook, 9
  • 8. Reid Battye, 6
  • 9. Mitchell McDiarmid, 10
  • 10. Justin Sedgmen, 7
  • 11. Jacob Hook, 6
  • 12. Jack Morrison, 4
  • 13. Alexander Adamson, 3
  • 14. Lachlan Russel, 1
  • 15. Dayle Wood, 1
  • 16. William Cairns, 1
  • 17. Harry Sadler, 0
  • Last-Chance-Qualifier 1: 1. Ben Cook, 2. Keynan Rew, 3. Zach Cook, 4. Justin Sedgmen
  • Last-Chance-Qualifier 2: 1. Jaimon Lidsey, 2. Tate Zischke, 3. Reid Battye (N), 4. Mitchell McDiarmid (D)
  • Finale: 1. Jack Holder, 2. Rohan Tungate, 3. Jaimon Lidsey, 4. Ben Cook
  • Endstand nach 4 Rennen:
  • 1. Jack Holder, 72 Punkte
  • 2. Jaimon Lidsey, 64
  • 3. Rohan Tungate, 61
  • 4. Zach Cook, 41
  • 5. Keynan Rew, 39
  • 6. Ben Cook, 37
  • 7. Jacob Hook, 31
  • 8. Mitchell McDiarmid, 30
  • 9. Tate Zischke, 29
  • 10. Justin Sedgmen, 26
  • 11. Alex Adamson, 21
  • 12. Jack Morrison, 19
  • 13. Reid Battye, 19
  • 14. Lachlan Russel, 15
  • 15. Dayle Wood, 8
  • 16. Bradley Page, 2
  • 17. Ben Whalley, 2
  • 18. Harry Ryan, 1
  • 19. Nick Holbein, 1
  • 20. William Cairns, 1
  • 21. Harry Sadler, 0
