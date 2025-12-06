Weiter zum Inhalt
Bahnsport: Zwei europäische Titelentscheidungen in Deutschland

Neben dem Finale der Gespann-Europameisterschaft auf der Grasbahn in Berghaupten findet 2026 die Speedway-U19-Paar-EM in Pocking ebenfalls auf einer deutschen Bahn statt.

Manuel Wüst

Von

Speedway

In Pocking wird 2026 ein Titel vergeben
Foto: Liebmann
In Pocking wird 2026 ein Titel vergeben
© Liebmann

Abgesehen von den Finalrennen der Speedway-Einzeleuropameisterschaft und der Speedway-Team-EM stehen alle Termine für die Prädikatsrennen auf europäischer Ebene fest, und in vier der zwölf Wettbewerbe werden insgesamt fünf Veranstaltungen in Deutschland ausgetragen. In der Einzel-EM könnte ein weiteres Rennen hinzukommen, da die Serie in den vergangenen Jahren regelmäßig in Güstrow Station machte.

In der Gespann-Europameisterschaft finden gleich beide Rennen des Wettbewerbs in Deutschland statt: Der MSC Werlte trägt Ende Juli den Challenge aus, das Finale findet Ende August auf der im Schwarzwald gelegenen Grasbahn in Berghaupten statt.

Nur rund vier Wochen später wird der Titel in der Speedway-U19-Paar-Europameisterschaft im Rottalstadion in Pocking vergeben und somit die zweite Titelentscheidung auf europäischer Ebene in Deutschland fallen. Im benachbarten Österreich finden zwei Rennen statt: Am 25. April eine Qualifikationsrunde zur Speedway-Einzel-EM in Mureck und am 12. September auf gleicher Piste ein Halbfinale zur Paar-EM.

  • Die EM-Termine 2026:

  • Eisspeedway:

  • 21. Februar – Finale – Varkaus (FIN)

  • Speedway:

  • 25. April – Qualifikationsrunde 1 – Mureck (A)

  • 25. April – Qualifikationsrunde 2 – Stralsund (D)

  • 16. Mai – Qualifikationsrunde 3 – Lamothe-Landerron (F)

  • 13. Juni – Challenge – Lonigo (I)

  • Finalorte noch offen

  • Speedway U19:

  • 20. Juni – Semifinale 1 – Debrezin (H)

  • 20. Juni – Semifinale 2 – Pilsen (CZ)

  • 5. September – Finale – Krsko (SLO)

  • Speedway Team:

  • 18. April – Challenge – Pardubitz (CZ)

  • 9. Mai – Finale – noch offen

  • Speedway Paar:

  • 4. Juli – Semifinale 1 – Macon (F)

  • 12. September – Semifinale 2 – Mureck (A)

  • 10. Oktober – Finale – Graudenz (PL)

  • Speedway U19 Paar:

  • 26. September – Finale – Pocking (D)

  • Speedway U24 Team:

  • 6. Juni – Qualifikationsrunde – Pardubitz (CZ)

  • 22. August – Finale – Graudenz (PL)

  • Speedway 250 ccm Paar:

  • 19. September – Finale – Danzig (PL)

  • Speedway 250 ccm:

  • 1. August – Challenge – Scharnowitz (SK)

  • 2. August – Finale – Scharnowitz (SK)

  • Speedway 125 ccm:

  • 9. August – Finale – Workington (GB)

  • Grasbahn Solo:

  • 31. Mai – Challenge – Bielefeld (D)

  • 29. August – Finale – Aduard (NL)

  • Grasbahn Gespanne:

  • 25. Juli – Challenge – Werlte (D)

  • 30. August – Finale – Berghaupten (D)

