DMSB-Paar-Cup: Unter Flagge des AMC Haunstetten siegten Smolinski/Grobauer

Beim Speedway-Paar-Cup 2025 waren Martin Smolinski und Valentin Grobauer für den MSC Pocking angetreten und verloren im Finale den Titel an den AC Landshut. Auch in diesem Jahr traten die zwei Bayern gemeinsam an, doch dieses Mal unter der Flagge des AMC Haunstetten. Die Augsburger hatten ursprünglich geplant mit Daniel Spiller und Grobauer an den Start zu gehen, doch nach der Verletzung Spillers wurde Smolinski als Ersatz verpflichtet.

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Fast tadellos kamen Grobauer und Smolinksi für die Haunstettener in den Wettbewerb und gewannen ihre ersten fünf Duelle jeweils deutlich. Da jedoch auch das Inn-Isar-Racing-Team mit Lars Skupien und Celina Liebmann kaum Punkte liegen ließ, war vor den letzten beiden Durchgängen der Titel noch nicht sicher. Im Duell Haunstetten gegen Inn Isar wurden Grobauer und Smolinski zum einzigen Mal bezwungen, als Skupien sich vor sie setzen konnte. Da Skupien und Liebmann im 25. Lauf aber klar dem MC Güstrow mit 2:7 unterlagen, war dem AMC Haunstetten der Titel schon drei Läufe vor Ende nicht mehr zu nehmen. Mit dem Sieg über das Inn-Isar-Racing-Team sicherten sich die Barlachstädter aus Güstrow Bronze in der Paarmeisterschaft.

Ergebnisse Speedway-Paar-Cup Wittstock/D: