DMSB-Paar-Cup: Unter Flagge des AMC Haunstetten siegten Smolinski/Grobauer
Acht Teams traten beim DMSB-Paar-Cup auf der Speedwaybahn in Wittstock an, sodass sich den Besuchern ein prall gefüllter Rennabend mit 28 Läufen bot. Vorne gaben Teams aus Bayern den Ton an.
Beim Speedway-Paar-Cup 2025 waren Martin Smolinski und Valentin Grobauer für den MSC Pocking angetreten und verloren im Finale den Titel an den AC Landshut. Auch in diesem Jahr traten die zwei Bayern gemeinsam an, doch dieses Mal unter der Flagge des AMC Haunstetten. Die Augsburger hatten ursprünglich geplant mit Daniel Spiller und Grobauer an den Start zu gehen, doch nach der
Fast tadellos kamen Grobauer und Smolinksi für die Haunstettener in den Wettbewerb und gewannen ihre ersten fünf Duelle jeweils deutlich. Da jedoch auch das Inn-Isar-Racing-Team mit Lars Skupien und Celina Liebmann kaum Punkte liegen ließ, war vor den letzten beiden Durchgängen der Titel noch nicht sicher. Im Duell Haunstetten gegen Inn Isar wurden Grobauer und Smolinski zum einzigen Mal bezwungen, als Skupien sich vor sie setzen konnte. Da Skupien und Liebmann im 25. Lauf aber klar dem MC Güstrow mit 2:7 unterlagen, war dem AMC Haunstetten der Titel schon drei Läufe vor Ende nicht mehr zu nehmen. Mit dem Sieg über das Inn-Isar-Racing-Team sicherten sich die Barlachstädter aus Güstrow Bronze in der Paarmeisterschaft.
Ergebnisse Speedway-Paar-Cup Wittstock/D:
1. AMC Haunstetten, 47 Punkte: Valentin Grobauer 22, Martin Smolinski 25, Leon Ferdinand N
2. Inn Isar Racing Team 39: Celina Liebmann 13, Lars Skupien 26
3. MC Güstrow 34: Hannah Grunwald 19, Carlos Gennerich 3, Tyler Haupt 12
4. MSC Moorwinkelsdamm 32: Mika Frehse 20, Thies Schweer 12, Dominic Hamminga 0
5. MC Post Leipzig 30: Magnus Rau 17, Tim Lumpitzsch 7, Michael Konrad 6
6. MSC Wölfe Wittstock 29: Jonny Wynant 18, Erik Pudel 11, Danny Knakowski 0
7. ST Wolfslake 23: Lukas Wegner 17, Leon Arnheim 6, Arik Schmidt 0
8. MSC Vier Tore Neubrandenburg 18: Jasper Schiebe 2, Fiete Marquardt 4, Bruno Preibisch 12
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