Finale Polnische Liga: Regenschlacht in Landshut – Siegchancen intakt

Der erste Finallauf in der diesjährigen Krajowa Liga Zuzlowa, der dritten polnischen Liga, kam im Eiltempo daher: Aufgrund der Wetterprognosen beschloss die Rennleitung, nur ein Training fahren zu lassen und auf die Fahrervorstellung zu verzichten. So begann das Rennen in der Ellermühle gegen Danzig vor 2500 Zuschauern bereits vor dem offiziellen Starttermin.

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Nach den ersten vier Durchgängen stand es für Landshut 11:13. Zu diesem Zeitpunkt setzte bereits schwacher Regen ein, sodass auf den eigentlich fälligen Bahndienst verzichtet wurde. Die Devils ließen nicht locker und konnten den Abstand zum Gegner in Grenzen halten.

In Heat 9 gelang Kim Nilson und Leon Flint ein 5:1, nachdem der in Führung liegende Pieszczek technische Probleme hatte und zurückfiel. Damit stand es 27:27. Mit dem stärker werdenden Regen, und den damit einhergehenden widrigen Bahnverhältnissen, kamen die Devils unterm Strich etwas besser zurecht als die Gäste.

Im zwölften Lauf wurde Tim Sörensen wegen eines technischen Defekts vor dem Start ausgeschlossen, was die Devils nutzten und ein weiteres 5:1 einfuhren. Zu diesem Zeitpunkt hätte das Rennen nach Abbruch gewertet werden können, die Verantwortlichen setzten aber weiterhin alles daran die vollen 15 Heats durchzuziehen. Nach Lauf 13 wurde der Regen jedoch so stark, dass nichts mehr ging und das Rennen beim Stand von 39:39 abgebrochen wurde.

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«Schade, dass wir Pech mit dem Wetter haben mussten. Mit dem Ergebnis können wir zufrieden sein, denn damit haben wir noch alle Chancen auf den Gesamtsieg», so Sportleiter Klaus Zwerschina. «Wir können auch mit dieser Mannschaft, die die Liga ein Stück weit dominiert hat in dieser Saison, mithalten. Klar haben sie nun einen kleinen Vorteil durch das Heimrennen, aber andererseits haben sie auch den größeren Druck als wir.»

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