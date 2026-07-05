Frauen-Weltcup: Hannah Grunwald wieder die Schnellste im Speedway-Sport

Im Anschluss an eine zweitägige Trainingsakademie fand wie schon im vergangenen Jahr in Donji Kraljevec, in der Welt des Rennsports auch als Gorican bekannt, das Finale des Frauen-World-Cups sowie das Finale der FIM Women’s Gold Trophy in der 250-ccm-Klasse statt. Zunächst hatten die Damen unter Anleitung der FIM-Renndirektoren Glenn Phillips und Phil Morris, die vom ehemaligen GP-Fahrer Matej Zagar unterstützt wurden, zwei Tage lang intensiv trainiert, was von den Teilnahmerinnen sehr positiv aufgenommen wurde.

Werbung

Werbung

«Wir hatten zwei Tage in der Akademie mit großartigen Trainern», lobte Celina Liebmann. «Mit Matej Zagar hatten wir einen Trainer, der uns neue Impulse und eine andere Sichtweise auf das Rennen vermittelte. Die Trainer gaben mir Tipps, die ich so noch nie gehört hatte – ich bin wirklich begeistert.»

Im Rennen selbst, an dem zehn Frauen aus sieben Nationen teilnahmen, legte Liebmann mit einem Auftakterfolg über Hannah Grunwald perfekt los und blieb bis zum erneuten Aufeinandertreffen mit der Titelverteidigerin im vierten Durchgang ungeschlagen. Im letzten Block der insgesamt zwölf Vorläufe drehte Grunwald dann den Spieß um und bezwang die Bayerin, wodurch die beiden Deutschen als Punktbeste mit je elf Zählern ins Finale gingen.

In diesem war es Grunwald, die ihre Kontrahentin in die Schranken wies und die Titelverteidigung als Weltmeisterin der Frauen erfolgreich abschloss. «Es ist kaum zu glauben, dass die zweitägige Academy und das Rennen schon wieder vorbei sind», fasste die Parchimerin ihren Aufenthalt in Kroatien zusammen. «Ich konnte viele neue Dinge ausprobieren und Erfahrungen sammeln. Dass ich ganz oben auf dem Podium stehen durfte, macht mich glücklich. Die erfolgreiche Titelverteidigung ist gelungen und ich bin sehr stolz auf mich und mein Team. Danke an alle, die das organisiert und mich auf diesem Weg begleitet haben.»

Werbung

Werbung

Die dritte deutsche Teilnehmerin Alina Zimmermann kam mit drei Punkten zunächst gut ins Rennen, hatte dann jedoch eine Disqualifikation und einen Ausfall zu verzeichnen. In der 250-ccm Klasse wurde die Gold-Trophy ausgefahren, in der die Britin Demi Blu Harris ungeschlagen vor Ruby Chapmann und Lenja Tebbe siegte.

Thema der Woche Europapolitik in der MotoGP: Italien gegen Spanien – Aprilia gegen Ducati Marc Marquez und Pedro Acosta fahren die nächsten Jahre für Ducati, Marco Bezzecchi und Pecco Bagnaia für Aprilia. Die Aufstellung zeigt auch den Wettkampf der Italo-Werke auf strategischer Ebene. Weiterlesen

Ergebnisse Speedway-Frauen-Weltcup Donji Kraljevec/HR:

1. Hannah Grunwald (D), 11 Vorlaufpunkte 2. Celina Liebmann (D), 11 3. Anna Hajkova (SLO), 10 4. Tayla Street (AUS), 9 5. Louise Funch-Larsen (DK), 8 6. Martyna Mroz (PL), 6 7. Nynke Sijbesma (NL), 6 8. Sanne Meijerink (NL), 5 9. Alina Zimmermann (D), 3 10. Channel Lekander (S), 1 11. Katja Stoffer Jorgensen (DK), N



Finale: 1. Hannah Grunwald, 2. Celina Liebmann, 3. Anna Hajkova, 4. Tayla Street

FIM Women’s Gold Trophy (250 ccm):