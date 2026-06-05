German Open in Olching: Top-3 attestieren Tauglichkeit für den Speedway-GP

Einen Durchgang brauchte Bastian Pedersen, dann hatte er sich und seine Maschine perfekt auf die Speedwaybahn in Olching eingestellt. Auf seine unerwartete Niederlage gegen den Slowenen Matic Ivacic ließ der Sohn von Ronni Pedersen und Neffe des dreifachen Weltmeisters Nicki vier Siege folgen.

Werbung

Werbung

Spannender ging es hinter dem Dänen zu, denn die Piloten von Platz 2 bis 9 fuhren auf sehr ähnlichem Niveau und unterhielten die gut 3000 Zuschauer um das 390-Meter-Oval in Olching mit teilweise spektakulären Überholmanövern.

Smolinski fehlte ein Punkt fürs Stechen

Lokalheld und 1. Vorstand Martin Smolinski gab in den fünf Durchgängen einen Punkt zu viel ab, sonst hätte es ihm ins Stechen um Platz 2 gegen Vorjahressieger David Bellego aus Frankreich und den Polen Robert Chmiel gereicht, der auf einem von Smolinski präparierten Motor unterwegs war. Martin unterlag neben Pedersen, dem kampfstarken Letten Francis Gusts und dem polnischen Talent Maksymilian Pawelczak auch überraschend seinem bayerischen Landsmann Mario Häusl.

Im Stechen um Platz 2 fuhren Bellego und Chmiel die ersten zwei Runden nebeneinander, dann setzte sich der Franzose mit schnellerer Übersetzung und höherem Speed auf der Außenbahn durch.

Werbung

Werbung

Die Top-3 (v.l.): David Bellego, Bastian Pedersen und Robert Chmiel Foto: niklas breu Die Top-3 (v.l.): David Bellego, Bastian Pedersen und Robert Chmiel © niklas breu

Thema der Woche Thema der Woche: Mugello-Festival brachte MotoGP-Glücksgefühle zurück Am vergangenen Wochenende fuhr die MotoGP aus dem Schatten zurück ins helle Licht. Der Große Preis von Italien in Mugello war reine Werbung für den Rennsport, der 14 Tage zuvor hart zu Boden ging. Weiterlesen

«In den kommenden Jahren sollte auf dieser Bahn ein Grand Prix stattfinden, sie erlaubt perfekten Rennsport», lobte Chmiel. «Ich fühle mich hier super und bin beim letzten Rennen der Saison vielleicht wieder dabei.»

Bellego stieß ins gleiche Horn: «Die Strecke ist unglaublich, ich genieße die Rennen. Dort könnten auch ganz große Events stattfinden.»

Sieger Pedersen, Ende April 20 Jahre jung geworden, meinte: «Das ist eine richtige Rennbahn. Wenn du hier nicht Vollgas fährst, dann bleibst du am besten zur Entspannung zuhause. Vor dem Rennen hatten sie etwas zu viel Wasser gefahren, sonst war die Strecke aber erstaunlich. Bis auf die Rille am Ausgang der Zielkurve, die ich einmal erwischt habe.»

Werbung

Werbung

Frauen-Weltmeisterin Hannah Grunwald fuhr stärker, als es ihre vier Punkte erahnen lassen. Die 18-jährige Parchimerin war bezüglich Geschwindigkeit mit vielen Gegnern auf Augenhöhe, hielt auch außen im Griff dagegen und erfuhr sich damit viele Sympathien.

Ergebnisse Speedway «German Open» Olching/D: