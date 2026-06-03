Ein Hochfest im bayerischen Speedway-Sport: Die «German Open» in Olching

«Fronleichnam ist ein Hochfest im Kirchenjahr», so steht es geschrieben. Ein Hochfest für Speedwayfans findet an jenem Feiertag obendrein statt: In Olching, seit Jahrzehnten und immer wieder. «Mehr Tradition geht nicht», könnte man als Leitspruch für das Driftspektakel direkt neben dem beliebten Volksfest hernehmen. Wo sonst kann man in wenigen Schritten vom Bierzelt, vorbei am Autoscooter und dem Geruch von gebrannten Mandeln, zu einer sandigen Highspeedpiste wechseln? Man kann wählen: Entweder vor oder nach dem Motorsportspektakel die kühle Maß Festbier und die obligatorische Volksfest-Brotzeit. Wie auch immer man sich entscheidet – schon seit 2003 heißt das Feiertags-Happening der Speedway-Artisten «German Open». Weil sich deutsche Spitzenfahrer und Lokalhelden mit internationalen Cracks duellieren.

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Kann David Bellego seinen Vorjahres-Triumph wiederholen? Der Franzose wird nämlich wieder am Start sein – dass er starke Konkurrenz hat, darum wurde sich intensiv gekümmert. Die MSCO-Organisatoren haben die Zusagen von Sam Masters (Australien), Adam Ellis (Großbritannien), Bastian Pedersen (Dänemark) und Francis Gusts (Lettland). Indes wird das deutsche Kontingent standesgemäß von Lokalmatador und MSCO-Vorstand Martin Smolinski angeführt. Der dreifache Langbahnweltmeister ist mit sechs Titeln auch Rekordsieger bei den German Open.

Olching versteht sich als Pflichttermin

«Der Klassiker wurde rundumerneuert und funktioniert endlich wieder tadellos!» Mit dieser Schlagzeile wurde über die German Open 2025 berichtet. «Kult» war das Fronleichnamsrennen immer – aber im letzten Jahr schafften es die MSCO-Organisatoren endgültig, das legendäre Flair zurück ins Stadion zu holen. Ein Pflichttermin für beinahe alle Einheimischen sollte das Rennen wieder werden, so wünschte man es sich. Der eingeschlagene Weg scheint dorthin zu führen.

Am Vormittag sowie im Beiprogramm sind Nachwuchs- und B-Lizenz-Rennen geplant. Ab 13:30 Uhr geht es nach einer Autogrammstunde los mit der Fahrerpräsentation. Weitere Informationen, die Eintrittspreise und Updates sind unter www.msco.de/german-open zu finden.

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Fahrerfeld German Open 2026:

Martin Smolinski (D)

Valentin Grobauer (D)

Mario Häusl (D)

Patricia Erhart (D)

Hannah Grunwald (D)

Patrick Hyjek (D)

Sam Masters (AUS)

Michael West (AUS)

Adam Ellis (GB)

Francis Gusts (LV)

Daniel Klima (CZ)

Zoltan Lovas (H)

David Bellego (F)

Maksymilian Pawelczak (PL)

Sebastian Kössler (A)

Bastian Pedersen (DK)