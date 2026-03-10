Jan Kvech gewinnt Saisonauftakt – Celina Liebman stürzt und wird 14.

In ganz Europa geht es inzwischen auf den Speedwaybahnen rund und die Fahrer sind in die Saisonvorbereitung eingestiegen. Ebenso in Lonigo, wo im Anschluss an ein mehrtägiges Trainingslager ein Abschlussrennen mit 19 Aktiven und 25 Vorläufen gefahren wurde.

Mit dabei waren aus deutscher Sicht auch Celina Liebmann und Patricia Erhart, die die Chance zu trainieren und ein erstes Rennen zu fahren gerne mitnahmen. «Ich hatte ein dreitägiges Trainingscamp, dass auf Einladung von Matteo Boncinelli organisiert wurde und bei dem auch noch ein Abschlussrennen gefahren wurde» berichtet Celina Liebmann, die wieder topfit ist nachdem sie im vergangenen Jahr oftmals unter Schmerzen fuhr.

Und Liebmann weiter: «Ich fühle mich definitiv besser als im vergangenen Jahr. Die Hyaluron-Therapie hat angeschlagen und in der Leiste ist wieder alles tipp-top. Die drei Tage Training waren wahnsinnig gut und haben viel Spaß gemacht und so schnell wie dieses Jahr war ich in Lonigo noch nie. Wir konnten richtig viel ausprobieren und es war wirklich sehr gut.»

Die guten Trainingseindrücke spiegelt das Ergebnis von Liebmann nicht unbedingt wider, denn ein Sturz im zweiten Lauf kostete Punkte und am Ende auch eine bessere Platzierung. «In dem Lauf habe ich zwei Punkte an die Wand gefahren als ich an zweiter Stelle in der letzten Runde gestürzt bin», stellt die 25-Jährige fest. «Nach den Trainingstagen war die Bahn sehr löchrig und holprig, weil wir ja drei Tage am Stück durchgefahren sind. Die Kurveneingänge waren da echt schwierig, gerade durch den Reifenabrieb und die Rillen, die sich da rausgefahren hatten. Ich kam vor meinem Sturz zwar in den Drift, aber es hat mich dennoch total nach außen getragen. Dann habe ich mit dem Hinterrad die Airfences touchiert und hatte dann einen Aufsteiger. Das hat mich wirklich sehr geärgert, weil das zwei Punkte gekostet hat.»

Patricia Erhart holte im Rennen vier Punkte und hatte bei einem Ausfall Pech. Sie schloss das Rennen auf Platz 15, also einen Rang hinter Liebmann ab.

Den Sieg sicherte sich Jan Kvech, der in den Vorläufen ungeschlagen blieb. Der Tscheche verdiente sich den direkten Finaleinzug ebenso verdient wie die beiden Dänen Runde Ludvigsen und Matias Nielsen, die in den Vorläufen je 13 Punkte schrieben. Der Brite Adam Ellis komplettierte als Sieger des Last-Chance-Heats das Finale und konnte sich in diesem den dritten Rang hinter Kvech und Nielsen sichern.

Ergebnisse internationales Speedwayrennen Lonigo/I: