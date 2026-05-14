Speedway-Hoffnung Janek Konzack: Zwischen EM-Bronze und Nations-Einsatz

Schon für den World-Cup in Landshut stand Janek Konzack als möglicher Kandidat für das deutsche Nationalteam zur Auswahl. Anstelle einer Berufung in den A-Kader ging es für den 16-Jährigen aber nach Ungarn, wo er in der U24-Europameisterschaft an den Start ging und überraschend mit der Bronzemedaille nach Hause fuhr.

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Mit zwölf Punkten schloss Konzack die Vorläufe ab, verpasste den direkten Finaleinzug gegenüber Mathias Pollestad und Villads Nagel nur um einen Punkt und hatte damit schon fast sein Minimalziel erreicht. «Mein Ziel waren die Top-5. Nachdem ich den Last-Chance-Heat gewonnen hatte, war alles offen», erzählte er im Gespräch mit SPEEDWEEK.com von seinem Erfolg in Debrezin. «Es war ein megagutes Rennen für mich. Ich war zum ersten Mal dort, fand aber gleich ein gutes Setup und konnte mich auf die Bahn einstellen. In der ein oder anderen Situation hätte ich vielleicht noch was besser machen können, habe aber für mich das Beste herausgeholt.»

Janek Konzack: «Mein größtes Rennen»

Profitiert hat das deutsche Riesentalent von seinen Einsätzen in der polnischen Liga für den AC Landshut, was den Teenager bei den Schritten aufs internationale Parkett voranbrachte. «In der polnischen Liga lernt man extrem viel dazu, bei uns im Team wird auch viel geredet. Dadurch nimmt man von den erfahrenen Piloten sehr viel mit und das konnte ich in Ungarn umsetzen», so Konzack, der sich mit seinen jüngsten Leistungen einen Platz an der Seite von Mario Häusl und Hannah Grunwald für die deutsche Auswahl beim Speedway der Nationen am 22. Mai in Prag verdiente . «Vom Niveau her wird das mein größtes Rennen», freut sich Janek auf die WM in der goldenen Stadt, die am Vortag des Grand Prix von Tschechien ausgetragen und in der Öffentlichkeit entsprechend wahrgenommen wird. «Ich bin immer aufgeregt, wenn viele Zuschauer da sind», gestand Konzack. «Aktuell spüre ich die Nervosität noch nicht so, aber vor dem Rennen wird die Aufregung steigen. Ich werde das mit Mario und Hannah, mit denen ich auch in Landshut fahre, gut hinkriegen.»

Aufstellungen Speedway der Nationen 2 Prag/CZ:

Großbritannien: Luke Harrison, Luke Kileen, Will Cairns; Teammanager Neil Vatcher

Tschechien: Adam Bednar, Adam Nejezchleba, Bruno Belan: Teammanager Zdenek Schneiderwind

Deutschland: Janek Konzack, Mario Häusl, Hannah Grunwald; Teammanager Mathias Bartz & Sascha Dörner

Dänemark: Villads Nagel, Bastian Pedersen, Mikkel Andersen; Teammanager Nicki Pedersen

Ukraine: Roman Kapustin, Nazar Parnitskyi, Danko Hlakovskyi; Teammanager Sergii Glovnia

Polen: Wiktor Przyjemski, Bartosz Banbor, Kevin Malkiewicz; Teammanager Stanislaw Chomski

Schweden: Rasmus Karlsson, Sammy Van Dyck, Erik Persson; Teammanager Linus Sundström

Australien: Mitchell McDiarmid, Tate Zischke, Beau Bailey; Teammanager Mark Lemon

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