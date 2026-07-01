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Deutsche Hoffnungen zerschlagen: Keiner für Speedway-GP 2 berücksichtigt

Zu den zwölf Fahrern aus den Qualifikationsrunden wurden nun auch die drei Dauer-Wildcards für den SGP2 nominiert, die Speedway-U21-Weltmeisterschaft 2026. Deutsche stehen nur auf der Nachrückerliste.

Speedway

Rasmus Karlsson
Rasmus Karlsson
Foto: Taylor Lanning
Rasmus Karlsson
© Taylor Lanning

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Die Deutschen Janek Konzack und Mario Häusl hatten am vergangenen Wochenende in den Qualifikationsrennen zum SGP2 den Einzug in die Finalserie um lediglich 1 bis 2 Punkte verpasst und mussten auf eine der drei Dauer-Wildcards für die dreiteilige U21-WM hoffen, die jeweils am Freitag vor einem Grand Prix auf gleicher Bahn stattfindet. Doch daraus wird nichts, die Wildcards gehen an den Schweden Rasmus Karlsson, den Slowenen Sven Cerjak und den US-Amerikaner Slater Lightcap.

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Sowohl Cerjak als auch Karlsson haben ihre Entwicklung über den SGP3 genommen und sind in ihren Qualifikationsrunden als Fünftplatzierte nur um eine Position an der automatischen WM-Teilnahme vorbeigeschrammt. Lightcap beendete sein Qualifikationsrennen in Fjelsted punktgleich mit Janek Konzack und wurde mit der dritten Wildcard bedacht.

Konzack hingegen erhielt den ersten von vier Plätzen auf der Nachrückerliste und würde im Fall einer Absage oder Verletzung eines Stammfahrers direkt ins Line-Up aufrücken. Auf besagter Nachrückerliste findet sich mit Mario Häusl ein zweiter Deutscher, der Bayer kommt aber erst als Vierter zum Zug.

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Nach seinem sportlichen Scheitern fehlt auch Titelverteidiger Nazar Parnitskyi. Für den Ukrainer ist das verschmerzbar, denn er rückte für den Engländer Tai Woffinden in den Speedway-GP auf, in dem er sich bislang aber schwertut und erst 14 WM-Punkte gesammelt hat.

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Startliste SGP2 2026:

#505 Wiktor Przyjemski (PL)

#97 Mikkel Andersen (DK)

#121 Maksymilian Pawelczak (PL)

#802 Kevin Malkiewicz (PL)

#108 Villads Nagel (DK)

#545 William Drejer (DK)

#145 Will Cairns (GB)

#79 Adam Bednar (CZ)

#305 Antoni Mencel (PL)

#27 Mitch McDiarmid (AUS)

#173 Beau Bailey (AUS)

#63 Nicolai Heiselberg (DK)

#99 Rasmus Karlsson (S)

#138 Sven Cerjak (SLO)

#28 Slater Lightcap (USA)

Nachrücker:

#911 Janek Konzack (D)

#131 Tate Zischke (AUS)

#54 Luke Killeen (GB)

#271 Mario Hausl (D)

Termine:

10. Juli – Malilla (S)

31. Juli – Lodz (PL)

11. September – Vojens (DK)

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