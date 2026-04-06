Sechser-Speedway in Neuenknick: Lars Skupien dominierte die Konkurrenz

Lars Skupien sorgte Ende März beim DM-Auftakt in Herxheim nicht nur mit seinen drei Laufsiegen für Aufsehen, sondern auch, als er bei einem Sturz sein Vorderrad verlor. «Es war ein aufregender Renntag, aber in einem Lauf habe ich das Motorrad weggeschmissen», erinnerte sich der in Dortmund geborene Sohn polnischer Eltern an den kuriosen Unfall. «In dem Lauf hatte ich Probleme vom Start wegzukommen und musste ein paarmal das Gas zumachen. In der Kurve wollte mein Motorrad dann geradeausfahren.»

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Das Bike bekam in dem Crash deutlich mehr ab als der Fahrer, denn Skupien holte in den verbleibenden drei Läufen acht von neun Punkten und schloss das Rennen mit elf Zählern auf dem vierten Rang ab. «Das war das erste Rennen und der Anfang der Saison, ich habe es ruhig angehen lassen. Die Bahn war neu für mich und es war ein lehrreiches Rennen», kommentierte Skupien, der erst mit 19 Jahren in Polen anfing Speedway zu fahren.

Dass er jetzt wieder verstärkt in Deutschland zu sehen ist, erklärte Skupien, im Hauptberuf Lkw-Fahrer, so: «In Polen hatte ich das Problem, dass der Club nicht regelmäßig gezahlt hat. Deswegen habe ich wieder die deutsche Lizenz genommen, um hier durchzustarten. Ich will meine Rennen gewinnen, wie jeder andere auch. Aber am Ende muss alles zusammenspielen, damit man erfolgreich ist.»

Erfolgreich verlief für Skupien das Sechser-Speedway am Ostersonntag in Neuenknick, bei dem er der Dominator des Tages war, ungeschlagen durch die Vorläufe kam und auch sein Halbfinale siegreich beenden konnte. Im Finale traf er erstmals auf den Australier Beau Bailey, der bis dahin zweitbester Scorer war. Doch auch diese Aufgabe meisterte Skupien bravourös und gewann vor Bailey sowie Janek Konzcak. Ben Iken als Fünfter und Lukas Fienhage als Sechster runden das starke deutsche Ergebnis ab.

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Ergebnisse Speedway Neuenknick/D:

Lars Skupien (D), 30 Punkte Beau Bailey (AUS), 26 Janek Konzcak (D), 23 Mika Meijer (NL), 17 Ben Iken (D), 13 Lukas Fienhage (D), 20 Slater Lightcap (USA), 15 Oleg Mihailov (LV), 12 Glenn Moi (N), 12 Mateusz Tonder (PL), 11 Nicklas Aagard (DK), 11 Jonny Wynant (D), 10 Patrick Hyjek (D), 6 Philip Ekfeldt (DK), 6 Chris Wennerstrom (DK), 4 Alex Adamson (AUS), 4 Marcel Juskowiak (PL), 2 Steven Goret (F), 2

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