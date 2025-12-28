Mildura: Jaimon Lidsey schlägt Maximum-Mann Luke Becker im Finale

Mit Beteiligung von Fahrern aus Großbritannien, Neuseeland und den USA fand das «Phil Crump Solo Classic» in Mildura, 400 Kilometer östlich von Adelaide, einen Tag nach den Weihnachtsfeiertagen statt. Als Schiedsrichter fungierte der ehemalige Speedway- und Langbahnpilot Cameron Woodward, der auch in Deutschland einige Rennen fuhr und seine Karriere nach Verletzungen frühzeitig beenden musste.

Nach 20 Vorläufen standen fünf Fahrer für das entscheidende Tagesfinale mit sechs Piloten über sechs Runden fest und der US-Amerikaner Luke Becker führte die Wertung ungeschlagen mit 15 Punkten an. Denkbar knapp verpasste Beau Bailey den direkten Finaleinzug und hatte im B-Finale, aus dem sich der Laufsieger den letzte Finalplatz sicherte, Pech, als er in Führung liegend in der Zielkurve stürzte und tatenlos mit ansehen musste, wie sich Leon Flint das Ticket schnappte.

Im Finale kam Becker vom inneren Startplatz nur mittelmäßig weg, während Jaimon Lidsey von ganz außen einen fabelhaften Start erwischte und die Führung übernahm. Becker kam immerhin noch bis auf den zweiten Platz nach vorne, doch den führenden Lidsey konnte er nicht mehr entscheidend attackieren. Lidsey gewann somit das Finale und damit auch das Rennen vor Becker und Rohan Tungate und präsentierte sich eine Woche vor dem Auftaktrennen zur Australischen Meisterschaft in guter Form.

Ergebnisse Phil Crump Solo Classic Mildura/AUS:

Nach den Vorläufen:

1. Luke Becker (USA), 15 Punkte

2. Justin Sedgmen (AUS), 13

3. Jaimon Lidsey (AUS), 13

4. Rohan Tungate (AUS), 12

5. Tate Zischke (AUS), 11

6. Beau Bailey (AUS), 11

7. Leon Flint (GB), 8

8. Scott Nicholls (GB), 8

9. Jacob Hook (AUS), 6

10. Reid Batte (AUS), 6

11. Fraser Bowes (AUS), 4

12. Dayle Wood (AUS), 4

13. Jack Morrison (AUS), 3

14. Alex Adamson (AUS), 3

15. Luke Harrison (AUS), 3

16. Jake Turner (NZ), 1

B-Finale: 1. Leon Flint, 2. Scott Nicholls, 3. Jacob Hook, 4. Beau Bailey (S)

A-Finale: 1. Jaimon Lidsey, 2. Luke Becker, 3. Rohan Tungate, 4. Tate Zischke, 5. Leon Flint, 6. Justin Sedgmen

