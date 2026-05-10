Moorwinkelsdamm: Norick Blödorn triumphiert im Finale gegen Jason Doyle

Das Flutlichtrennen ‚Master of Speedway’ im niedersächsischen Moorwinkelsdamm, einem Ortsteil von Bockhorn im Landkreis Friesland, war wieder eine tolle Veranstaltung. Die Ränge in der SVG AG Arena waren wieder voll gefüllt, die Läufe waren um Teil hochspannend und am Ende stand mit Norick Blödorn auch noch ein Deutscher ganz oben auf dem Siegerpodest.

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Der 21-jährige Schleswig-Holsteiner hatte vier seiner fünf Vorläufe gewonnen, nur in seinem vierten Heat, Lauf 13, raste er als Letzter an der schwarz-weiß karierten Zielflagge vorbei. Vaclav Milik (CZ) war Erster vor den beiden Australiern Beau Bailey und Jason Doyle. Seinen fünften Vorlauf konnte Blödorn dann wieder ungefährdet für sich entscheiden.

Nach den zum Teil überaus spannenden Heats führte Milik die Wertung vor den Semifinals mit 13 Punkten an vor Blödorn (12) und den beiden Dänen Jonas Seifert Salk (11) und Nicolai Klindt (10). Dann folgten die beiden Polen Mateusz Tonder (10) und Mateusz Szczepaniak (9), sowie Bailey und Doyle mit jeweils 9 Zählern. Die beiden Deutschen Celina Liebmann (3 Punkte) und Hannah Grunwald (2) hatten in diesem Feld keine Chance.

Im ersten Semifinale qualifizierten sich Milik und Szczepaniak vor Bailey und Klindt für das Finale. Das zweite Semifinale gewann Doyle vor Blödorn, Seifert Salk und Tonder. Das heißumkämpfte Finale entschied am Ende Norick Blödorn für sich. Jason Doyle wurde Zweiter vor Vaclav Milik und Mateusz Szczepaniak.

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Ergebnisse Master of Speedway in Moorwinkelsdamm (D):

1. Norick Blödorn (D), 12 Vorlaufpunkte

2. Jason Doyle (AUS), 9

3. Vaclav Milik (CZ), 13

4. Mateusz Szczepaniak (PL)

5. Jonas Seifert-Salk (DK), 11

6. Beau Bailey (AUS), 9

7. Nicolai Klindt (DK), 10

8. Mateusz Tonder (PL), 10

9. Jonathan Grahn (S), 8

10. Nicolai Heiselberg (DK), 8

11. Noel Wahlquist (S), 5

12. Hubert Legowik (PL), 5

13. Mika Meijer (NL), 3

14. Celina Liebmann (D), 3

15. Antti Vuolas (FIN), 3

16. Hannah Grunwald (D), 2

Semifinale 1: 1. Milik, 2. Szczepaniak, 3. Bailey, 4. Klindt (d)

Semifinale 2: 1. Doyle, 2. Blödorn, 3. Seifert Salk, 4. Tonder

Finale: 1. Blödorn, 2. Doyle, 3. Milik, 4. Szczepaniak