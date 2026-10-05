Pardubitz: Goldhelm bleibt in Tschechien – Kai Huckenbeck auf dem Podium
Das Finale um den Goldhelm benötigte beim großen Speedway-Festival in Pardubitz insgesamt drei Anläufe, ehe es komplett gefahren werden konnte. Lokalheld Jan Kvech riss die Fans von den Sitzen.
Über vier Qualifikations- und Viertelfinalgruppen mit je sechs Fahrern kamen von den 36 angetretenen Teilnehmern zwölf bis in die beiden Halbfinalgruppen. Dort wurden dann die Fahrer für das große Goldhelmfinale und das kleine Finale um die Plätze 7 bis 12 ermittelt.
In der Qualifikationsrunde kam mit Hannah Grunwald zu Mario Häusl und Sebastian Kössler aus Österreich eine weitere Deutschsprachige hinzu. Während Kössler in der zweiten und Häusl in der dritten Gruppe auf den vorderen drei Plätzen landeten und ins Viertelfinale einzogen, war für Grunwald nach drei Läufen der Renntag beendet. Die Frauenweltmeisterin holte in ihrer Gruppe nur einen Punkt und schied aus.
Kai Huckenbeck fuhr souverän ins Finale
Für die Viertelfinalgruppen war Kai Huckenbeck bereits gesetzt gewesen und der Werlter benötigte nur zwei Läufe, um sich seinen Platz im Halbfinale zu sichern. Im ersten Heat holte er mit einem zweiten Platz hinter dem
Das Finale um den Goldhelm benötigte insgesamt drei Anläufe, ehe es komplett gefahren werden konnte. Im ersten Versuch stürzte Kim Nilsson in der Startkurve, beim zweiten Start landete der Schwede erneut in den Airfences und mit ihm Jan Kvech. Der Tscheche zeigte sich unbeeindruckt und konnte ebenso wie Nilsson wieder antreten. Im dritten Anlauf über sechs Runden führte Andzejs Lebedevs vom Start weg vor Huckenbeck das Feld an. Kvech attackierte Kai in der zweiten Runde und schaffte es in der dritten endgültig am Norddeutschen vorbei. Bei der Einfahrt in die fünfte Runde tobte das Publikum in Pardubitz, denn Kvech schob sich innen an Lebedevs vorbei und sicherte sich unter großem Jubel den Goldhelm.
Ergebnisse Goldhelmrennen Pardubitz/CZ:
Qualifikationsrunde:
Gruppe 1: 1. Timo Lahti (S), 10, 2. Mads Hansen (DK), 9, 3. Zoltan Lovas (H), 7; Ausgeschieden: 4. Sam Masters (AUS), 6, 5. Cristian Zubillaga (RA), 4, 6. Matic Ivacic (SLO), 2.
Gruppe 2: 1. Jan Kvech (CZ), 10, 2. Robert Chmiel (PL), 8, 3. Sebastian Kössler (A), 7; Ausgeschieden: 4. Nicolas Covatti (I), 4, 5. Oliver Berntzon (S), 4, 6. Mika Meijer (NL), 1.
Gruppe 3: 1. Jakub Jamrog (PL), 10, 2. Mario Häusl (D), 8, 3. Nicolai Heiselberg (DK), 7; Ausgeschieden: 4. Matej Zagar (SLO), 7, 5. William Cairns (GB), 3, 6. Jan Macek (CZ), 1.
Gruppe 4: 1. Adam Ellis (GB), 9, 2. Paco Castagna (I), 9, 3. David Bellego (F), 9; Ausgeschieden: 4. Troy Batchelor (AUS), 6, 5. Daniel Klima (CZ), 3, 6. Hannah Grunwald (D), 1.
Viertelfinale:
Gruppe 1: 1. Nicolai Heiselberg (DK), 10, 2. Nikolai Klindt (DK), 8, 3. Jason Doyle (AUS), 7; Ausgeschieden: 4. Timo Lahti (S), 7, 5. Robert Chmiel (PL), 5, 6. Tom Brennan (GB), 2.
Gruppe 2: 1. Adam Ellis (GB), 10, 2. Mads Hansen (DK), 8, 3. Vaclav Milik (CZ), 8; Ausgeschieden: 4. Luke Becker (USA), 6, 5. Sebastian Kössler (A), 6, 6. Leon Flint (GB), 4.
Gruppe 3: 1. Kai Huckenbeck (D), 9, 2. Jakub Jamrog (PL), 8, 3. Kim Nilsson (S), 8; Ausgeschieden: 4. Maksymilian Pawelczak (PL), 7, 5. Paco Castagna (I), 6, 6. Zoltan Lovas (H), 2.
Gruppe 4: 1. Jan Kvech (CZ), 10, 2. David Bellego (F), 9, 3. Andzejs Lebedevs (LV), 8; Ausgeschieden: 4. Rohan Tungate (AUS), 5, 5. Przemyslaw Pawlicki (PL), 5, 6. Mario Häusl (D), 3.
Halbfinale:
Gruppe 1: 1. Jason Doyle (AUS), 10, 2. Andzejs Lebedevs (LV), 9, 3. Jan Kvech (CZ), 8, 4. Mads Hansen (DK), 5, 5. Nicolai Heiselberg (DK), 4, 6. Jakub Jamrog (PL), 0.
Gruppe 2: 1. Kim Nilsson (S), 9, 2. Kai Huckenbeck (D), 9, 3. Nikolai Klindt (DK), 8, 4. David Bellego (F), 6, 5. Vaclav Milik (CZ), 5, 6. Adam Ellis (GB), 2.
Finales:
Kleines Finale: 1. Nicolai Heiselberg (DK), 2. David Bellego (F), 3. Mads Hansen (DK), 4. Vaclav Milik (CZ), 5. Adam Ellis (GB), A, 6. Jakub Jamrog (PL), N.
Großes Finale: 1. Jan Kvech (CZ), 2. Andzejs Lebedevs (LV), 3. Kai Huckenbeck (D), 4. Kim Nilsson (S), 5. Nikolai Klindt (DK), Jason Doyle (AUS), A.
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