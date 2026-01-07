Weiter zum Inhalt
Speedway Australien: Jack Holders Wagnis ging mit drittem Sieg auf
Nachdem Jack Holder auch das dritte Finalrennen zur Australischen Speedway-Meisterschaft in Mildura gewonnen hat, hält der Grand-Prix-Fahrer vor dem letzten Rennen alle Trümpfe in der Hand.
Speedway
Jack HolderJack HolderFoto: Pabijan
Jack Holder© Pabijan
Nach zwei Rennen in Albury-Wodonga wurde die dritte Veranstaltung zur Australischen Meisterschaft im Bundesstaat Victoria in Mildura ausgetragen. Nicht dabei war Ben Cook, der krank fehlte und hofft, in Gillman wieder am Start zu sein. In Abwesenheit von Ben Cook setzte Keynan Rew, der im zweiten Rennen in Albury-Wodonga weit unter seinen Möglichkeiten blieb, im ersten Durchgang ein Ausrufezeichen, als er Spitzenreiter Jack Holder bezwingen konnte.
Somit bot sich Holders Herausforderer Jaimon Lidsey im zweiten Durchgang die Möglichkeit, im Gesamtklassement nach Punkten mit Holder gleichzuziehen, doch der GP-Fahrer konnte Lidsey bezwingen und ihm im dritten Rennen der Serie die erste Niederlage in den Vorläufen beibringen. Da sowohl Lidsey als auch Holder in den weiteren Läufen ungeschlagen blieben, stand das Duo zum dritten Mal in Folge auf direktem Weg im Tagesfinale, während die beiden letzten Finalisten in den Last-Chance-Qualifiern ermittelt wurden. Im ersten Last-Chance-Heat machte Keynan Rew vom inneren Startplatz alles richtig und fuhr zu seiner ersten Finalteilnahme der Saison, im zweiten Last-Chance-Qualifier folgte ihm Rohan Tungate, der in den Vorläufen eine Disqualifikation als Sturzverursacher von Holder hinnehmen musste, ebenfalls vom inneren Startplatz ins Finale.
Im entscheidenden Endlauf, in dem 4-3-2-1 Punkte vergeben werden, entschied sich Holder überraschend für den Startplatz ganz außen. Das Wagnis ging auf und der WM-Fünfte konnte sich gegen den innen gestarteten Lidsey behaupten. Lidsey, der bereits zweimal als Topscorer ins Finale gegangen war und nicht siegen konnte, verlor sogar noch den zweiten Rang an Rohan Tungate, der sich damit in eine gute Position für die Bronzemedaille brachte.
Vor dem letzten Rennen in Gillman hat Jack Holder vier Punkte Vorsprung auf Verfolger Lidsey, der aktuell klar auf Silberkurs liegt.
Ergebnisse Australische Meisterschaft, Finale 3, Mildura:
  • 1. Jack Holder, 18 Punkte
  • 2. Rohan Tungate, 14
  • 3. Jaimon Lidsey, 13
  • 4. Keynan Rew, 14
  • 5. Tate Zischke, 10
  • 6. Zach Cook, 10
  • 7. Jacob Hook, 7
  • 8. Justin Sedgmen, 7
  • 9. Alex Adamson, 7
  • 10. Mitchell McDiarmid, 7
  • 11. Jack Morrison, 7
  • 12. Reid Battye, 4
  • 13. Lachlan Russel, 4
  • 14. Dayle Wood, 2
  • 15. Ben Whalley, 2
  • 16. Nick Holbein, 1
  • Last-Chance-Qualifier 1: 1. Keynan Rew, 2. Tate Zischke, 3. Justin Sedgmen, 4. Alex Adamson
  • Last-Chance-Qualifier 2: 1. Rohan Tungate, 2. Zach Cook, 3. Jacob Hook, 4. Mitchell McDiarmid
  • Finale: 1. Jack Holder, 2. Rohan Tungate, 3. Jaimon Lidsey, 4. Keynan Rew
  • Stand nach 3 von 4 Rennen:
  • 1. Jack Holder, 54 Punkte
  • 2. Jaimon Lidsey, 50
  • 3. Rohan Tungate, 43
  • 4. Zach Cook, 32
  • 5. Keynan Rew, 27
  • 6. Ben Cook, 25
  • 7. Jacob Hook, 25
  • 8. Tate Zischke, 21
  • 9. Mitchell McDiarmid, 20
  • 10. Justin Sedgmen, 19
  • 11. Alex Adamson, 18
  • 12. Jack Morrison, 15
  • 13. Lachlan Russel, 14
  • 14. Reid Battye, 13
  • 15. Dayle Wood, 7
  • 16. Bradley Page, 2
  • 17. Ben Whalley, 2
  • 18. Harry Ryan, 1
  • 19. Nick Holbein, 1
