Speedway Australien: Jaimon Lidsey ließ sich im Finale vorführen

Binnen 24 Stunden fand zum zweiten Mal ein Rennen zur Australischen Meisterschaft in Albury-Wodonga statt und erneut konnte Jack Holder den Rennabend als Sieger beenden, obwohl Jaimon Lidsey erneut ungeschlagen durch die Vorläufe kam. Wie schon am ersten Renntag in Albury-Wodonga konnten sich Lidsey und Holder als Topscorer nach den Vorläufen direkt fürs Finale qualifizieren, während die verbleibenden Finalplätze über die Last-Chance-Qualifier vergeben wurden.

Im ersten der beiden Hoffnungsläufe trafen Ben und Zach Cook aufeinander und Ben musste sich über vier Runden bemühen, seinen Bruder Zach hinter sich zu halten. Im zweiten Last-Chance-Qualifier stand mit Reid Battye auch ein Quereinsteiger vom Straßenrennsport in den Speedwaysport. Battye konnte im vierten Durchgang seinen ersten Laufsieg in der Meisterschaft erringen und im letzten Durchgang der Vorläufe hielt er zwei Runden lang den späteren Zweitplatzierten Rohan Tungate hinter sich. Tungate war es auch, der sich mit einem souveränen Start-Ziel-Sieg den letzten Finalplatz sicherte und mischte dann auch im Finale um den Sieg mit.

Während Lidsey im entscheidenden Endlauf von Blau den Start gewann und als Erster in die Startkurve einbog, zog Tungate von außen kommend mit viel Schwung auf der Gegengerade an die Spitze. Tungates Führung hielt jedoch nicht lange, da Jack Holder in der zweiten Runde die Führung übernehmen konnte, während Lidsey sogar noch hinter Ben Cook zurückfiel und das Podium verfehlte.

Mit seinem zweiten Sieg hat GP-Fahrer Jack Holder vor dem dritten Rennen der Meisterschaft am 7. Januar in Mildura mit 36 Punkten die Führung vor Lidsey mit 36 übernommen.

Ergebnisse Australische Meisterschaft, Finale 2, Albury-Wodonga:

1. Jack Holder, 18 Punkte

2. Rohan Tungate, 15

3. Ben Cook, 14

4. Jaimon Lidsey, 16

5. Zach Cook, 12

6. Justin Sedgmen, 6

7. Jacob Hook, 9

8. Alex Adamson, 7

9. Jack Morrison, 6

10. Reid Battye, 5

11. Mitchell McDiarmid, 5

12. Tate Zischke, 5

13. Keynan Rew, 4

14. Lachlan Russel, 4

15. Dayle Wood, 2

16. Bradley Page, 2

Last-Chance-Qualifier 1: 1. Ben Cook, 2. Zach Cook, 3. Alex Adamson, 4. Jack Morrison

Last-Chance-Qualifier 2: 1. Rohan Tungate, 2. Justin Sedgmen, 3. Jacob Hook, 4. Reid Battye

Finale: 1. Jack Holder, 2. Rohan Tungate, 3. Ben Cook, 4. Jaimon Lidsey

Stand nach 2 von 4 Rennen:

1. Jack Holder, 36 Punkte

2. Jaimon Lidsey, 34

3. Rohan Tungate, 29

4. Ben Cook, 25

5. Zach Cook, 22

6. Jacob Hook, 18

7. Keynan Rew, 13

8. Mitchell McDiarmid, 13

9. Justin Sedgmen, 12

10. Tate Zischke, 11

11. Alex Adamson, 11

12. Lachlan Russel, 10

13. Reid Battye, 9

14. Jack Morrison, 8

15. Dayle Wood, 5

16. Bradley Page, 2

17. Harry Ryan, 1