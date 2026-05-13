Speedway der Nationen 2: Konzack, Häusl und Grunwald für Team Deutschland

Am Vorabend des tschechischen Grand Prix, der am Pfingstsamstag (23. Mai) in Prag ausgetragen wird, findet im Marketa-Stadion das Finale des Speedway der Nationen 2 statt. Wie zuletzt wird die U21-Team-Weltmeisterschaft wieder mit acht Ländern, die in 28 Rennläufen gegeneinander antreten, ausgefahren und am Ende sackt das Team mit den meisten Punkten den Titel ein.

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Im vergangenen Jahr lieferten Norick Blödorn und Mario Häusl eine Spitzenleistung ab und schrieben mit dem Titelgewinn für Deutschland Geschichte. Aus der siegreichen Truppe fällt Blödorn aus Altersgründen heraus, Häusl und Hannah Grunwald, die in Thorn (Torun) ohne Einsatz blieb, kehren ins deutsche Aufgebot zurück. Zu ihnen gesellt sich Janek Konzack, der in dieser Saison mit guten Leistungen in der polnischen Liga auffällt und vor kurzem Bronze in der U24-EM gewann.

Die ausgeglichensten Teams mit Topfahrern haben Polen und Dänemark, womit diese beiden Nationen Titelfavoriten sind. Doch das vergangene Jahr zeigte: Gerade in Paar-Wettbewerben kann es Überraschungen geben.

Aufstellungen Speedway der Nationen 2 Prag/CZ:

Großbritannien: Luke Harrison, Luke Kileen, Will Cairns; Teammanager Neil Vatcher

Tschechien: Adam Bednar, Adam Nejezchleba, Bruno Belan: Teammanager Zdenek Schneiderwind

Deutschland: Janek Konzack, Mario Häusl, Hannah Grunwald; Teammanager Mathias Bartz & Sascha Dörner

Dänemark: Villads Nagel, Bastian Pedersen, Mikkel Andersen; Teammanager Nicki Pedersen

Ukraine: Roman Kapustin, Nazar Parnitskyi, Danko Hlakovskyi; Teammanager Sergii Glovnia

Polen: Wiktor Przyjemski, Bartosz Banbor, Kevin Malkiewicz; Teammanager Stanislaw Chomski

Schweden: Rasmus Karlsson, Sammy Van Dyck, Erik Persson; Teammanager Linus Sundström

Australien: Mitchell McDiarmid, Tate Zischke, Beau Bailey; Teammanager Mark Lemon

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