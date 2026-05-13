Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Speedway

  4. /

  5. Speedway

  6. /

  7. News

Werbung

Speedway der Nationen 2: Konzack, Häusl und Grunwald für Team Deutschland

Mario Häusl und Hannah Grunwald aus der Gold-Mannschaft von 2025 stehen auch dieses Jahr im deutschen Aufgebot beim Speedway der Nationen 2 am 22. Mai in Prag. Janek Konzack ersetzt Norick Blödorn.

Manuel Wüst

Von

Speedway

Das deutsche Goldtrio von 2025
Das deutsche Goldtrio von 2025
Foto: jarek pabijan
Das deutsche Goldtrio von 2025
© jarek pabijan

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Am Vorabend des tschechischen Grand Prix, der am Pfingstsamstag (23. Mai) in Prag ausgetragen wird, findet im Marketa-Stadion das Finale des Speedway der Nationen 2 statt. Wie zuletzt wird die U21-Team-Weltmeisterschaft wieder mit acht Ländern, die in 28 Rennläufen gegeneinander antreten, ausgefahren und am Ende sackt das Team mit den meisten Punkten den Titel ein.

Werbung

Werbung

Im vergangenen Jahr lieferten Norick Blödorn und Mario Häusl eine Spitzenleistung ab und schrieben mit dem Titelgewinn für Deutschland Geschichte. Aus der siegreichen Truppe fällt Blödorn aus Altersgründen heraus, Häusl und Hannah Grunwald, die in Thorn (Torun) ohne Einsatz blieb, kehren ins deutsche Aufgebot zurück. Zu ihnen gesellt sich Janek Konzack, der in dieser Saison mit guten Leistungen in der polnischen Liga auffällt und vor kurzem Bronze in der U24-EM gewann.

Die ausgeglichensten Teams mit Topfahrern haben Polen und Dänemark, womit diese beiden Nationen Titelfavoriten sind. Doch das vergangene Jahr zeigte: Gerade in Paar-Wettbewerben kann es Überraschungen geben.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Aufstellungen Speedway der Nationen 2 Prag/CZ:

  • Großbritannien: Luke Harrison, Luke Kileen, Will Cairns; Teammanager Neil Vatcher

  • Tschechien: Adam Bednar, Adam Nejezchleba, Bruno Belan: Teammanager Zdenek Schneiderwind

  • Deutschland: Janek Konzack, Mario Häusl, Hannah Grunwald; Teammanager Mathias Bartz & Sascha Dörner

  • Dänemark: Villads Nagel, Bastian Pedersen, Mikkel Andersen; Teammanager Nicki Pedersen

  • Ukraine: Roman Kapustin, Nazar Parnitskyi, Danko Hlakovskyi; Teammanager Sergii Glovnia

  • Polen: Wiktor Przyjemski, Bartosz Banbor, Kevin Malkiewicz; Teammanager Stanislaw Chomski

  • Schweden: Rasmus Karlsson, Sammy Van Dyck, Erik Persson; Teammanager Linus Sundström

  • Australien: Mitchell McDiarmid, Tate Zischke, Beau Bailey; Teammanager Mark Lemon

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Speedway News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien