Speedway: Deutsche Startplätze in den EM- und WM-Prädikaten sind fixiert
Ende April starten im Speedway-Sport die Qualifikationsrennen für die Welt- und Europameisterschaften 2026. Hierzu wurden die deutschen Teilnehmer nominiert, Hannah Grunwald ist Titelverteidigerin.
Speedway
Kai Huckenbeck (744) will zurück in den Grand Prix© jarek pabijan
Die deutschen Startplätze für die Speedway-Prädikate in der Saison 2026 sind festgezurrt. Bei den beiden Qualifikationsrennen für den Grand Prix 2027 und zum EM-Challenge, die auf deutschem Boden ausgetragen werden, darf Kevin Wölbert ran. In Abensberg wird der Routinier zusammen mit Norick Blödorn antreten, während Kai Huckenbeck in Glasgow versuchen wird in den GP-Challenge einzuziehen. In der Europameisterschaft tritt Wölbert mit Erik Riss bei der Qualifikation in Stralsund an, während Blödorn in Mureck/A gefordert ist und Valentin Grobauer den vierten deutschen Startplatz in Lamothe de Landerron in Frankreich erhält.
Frauen-Weltmeisterin Hannah Grunwald wird neben einem Start in der U19-EM-Qualifikation, wo sie mit Patrick Hyjek in Pilsen antritt, auch bei der neuerlichen Auflage der FIM Women’s Academy samt Finalrennen um den Titel dabei sein. Dadurch erfüllte sich eine Hoffnung, die sie schon vor dem Saisonstart geäußert hatte. «Meinen Titel will ich auf jeden Fall erfolgreich verteidigen und auch bei anderen Prädikaten mitfahren», erzählte sie damals, nachdem sie in der Vorbereitung an einem Trainingslager unter Anleitung von René Deddens, Kai Huckenbeck und Matze Bartz in Neuenknick und Cloppenburg teilgenommen hatte. «Die Gespräche zwischen den Fahrern und die Atmosphäre waren super und wir haben viel im Bereich der Reaktionen gearbeitet. Wir konnten auch immer an die Trainer herantreten, auf einer großen und kleinen Bahn zu trainieren war sehr abwechslungsreich.» Die Nominierungen:
  • Für den Speedway-GP 2027:
  • Qualifikationsrunde Glasgow/GB: Kai Huckenbeck
  • Qualifikationsrunde Abensberg/D: Norick Blödorn, Kevin Wölbert; Reserve: Valentin Grobauer, Mario Häusl
  • Für die Speedway-EM:
  • Qualifikationsrunde Mureck/A: Norick Blödorn
  • Qualifikationsrunde Stralsund/D: Kevin Wölbert, Erik Riss; Reserve: Mario Häusl, Lars Skupien
  • Qualifikationsrunde Lamothe/F: Valentin Grobauer
  • Für den Speedway-GP2:
  • Qualifikationsrunde Pardubitz/CZ: Patrick Hyjek
  • Qualifikationsrunde Krsko/SLO: Mario Häusl
  • Qualifikationsrunde Fjelsted/DK: Janeck Konzack, Ben Iken
  • Für die Women’s Speedway Trophy:
  • Gorican/HR: Celina Liebmann, Patricia Erhart, Hanna Grunwald, Lenja Tebbe
  • Für die Speedway-U19-EM:
  • Qualifikationsrunde Debrezin/H: Janeck Konzack
  • Qualifikationsrunde Pilsen/CZ: Patrick Hyjek, Hannah Grunwald
  • Für den Speedway-U24-Cup:
  • Finale Debrezin/H: Janeck Konzack
