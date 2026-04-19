Speedway: Deutsche Startplätze in den EM- und WM-Prädikaten sind fixiert

Für den Speedway-GP 2027: Qualifikationsrunde Glasgow/GB: Kai Huckenbeck Qualifikationsrunde Abensberg/D: Norick Blödorn, Kevin Wölbert; Reserve: Valentin Grobauer, Mario Häusl Für die Speedway-EM: Qualifikationsrunde Mureck/A: Norick Blödorn Qualifikationsrunde Stralsund/D: Kevin Wölbert, Erik Riss; Reserve: Mario Häusl, Lars Skupien Qualifikationsrunde Lamothe/F: Valentin Grobauer Für den Speedway-GP2: Qualifikationsrunde Pardubitz/CZ: Patrick Hyjek Qualifikationsrunde Krsko/SLO: Mario Häusl Qualifikationsrunde Fjelsted/DK: Janeck Konzack, Ben Iken Für die Women’s Speedway Trophy: Gorican/HR: Celina Liebmann, Patricia Erhart, Hanna Grunwald, Lenja Tebbe Für die Speedway-U19-EM: Qualifikationsrunde Debrezin/H: Janeck Konzack Qualifikationsrunde Pilsen/CZ: Patrick Hyjek, Hannah Grunwald Für den Speedway-U24-Cup: Finale Debrezin/H: Janeck Konzack