Speedway-DM: Kai Huckenbeck holt den Tagessieg im Meisterschaftsfinale

Das Paul-Greifzu-Stadion in Stralsund war der Schauplatz des fünften und letzten Rennens um die Deutsche Speedway-Meisterschaft. Da Norick Blödorn nach seinem Sieg in Wolfslake der Titel nicht mehr zu nehmen war, ging es vor allem um die Silber- und Bronzemedaille. Blödorn zeigte dennoch gleich im ersten Lauf, dass er nicht nur zum Spaß nach Stralsund gekommen war und eröffnete den Rennabend mit einem Sieg. Patrick Hyjek, Janek Konzack und Kai Huckenbeck gewannen die weiteren Läufe im ersten Durchgang.

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Im zweiten Durchgang trafen mit Konzack, Blödorn und Huckenbeck drei Laufsieger aufeinander und Huckenbeck hatte in diesem Duell die Nase vorne. Der Werlter kam von innen am besten aus den Bändern und setzte sich vor Konzack an die Spitze des Feldes. Während Huckenbeck vornewegfuhr, versuchte Blödorn an Konzack vorbeizukommen, doch dieser hielt dem Druck stand und brachte den zweiten Platz knapp vor Blödorn ins Ziel. Neben Huckenbeck war nach zwei Durchgängen Patrick Hyjek ebenfalls ungeschlagen, doch im dritten und vierten Durchgang gab der 19-Jährige je einen Punkt an Huckenbeck und Blödorn ab.

Vor dem letzten Durchgang hatte es Huckenbeck mit elf Punkten selbst in der Hand sich den Tagessieg zu sichern. Nachdem Hyjek und Blödorn mit Laufsiegen vorgelegt hatten, dadurch aber nur auf je 13 Punkte kamen, machte Huckenbeck mit einem Sieg in Heat 20 den Tagessieg perfekt. Blödorn errang im Stechen gegen Hyjek den zweiten Rang. In der Endabrechnung der Meisterschaft, in die die drei besten Ergebnisse eingehen, holte Huckenbeck hinter Meister Blödorn die Silbermedaille. Bronze ging an Kevin Wölbert vor dem jungen Tyler Haupt und Valentin Grobauer.

Ergebnisse Deutsche Speedway-Meisterschaft, Event 5, Stralsund:

1. Kai Huckenbeck, 14 Punkte 2. Norick Blödorn, 13+3 3. Patrick Hyjek, 13+2 4. Tyler Haupt, 12 5. Kevin Wölbert, 11 6. Janek Konzack, 11 7. Valentin Grobauer, 9 8. Lars Skupien, 9 9. Hannah Grunwald, 7 10. Mika Frehse, 5 11. Erik Pudel, 5 12. Danny Knakowski, 4 13. Carlos Gennerich, 4 14. Celina Liebmann, 2 15. Carl Wynant, 1 16. Jonny Wynant, 0

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Endstand Deutsche Speedway-Meisterschaft:

1. Norick Blödorn, 46 Punkte 2. Kai Huckenbeck, 43 3. Kevin Wölbert, 39 4. Tyler Haupt, 35 5. Valentin Grobauer, 34 6. Lars Skupien, 34 7. Janek Konzack, 33 8. Patrick Hyjek, 27 9. Hannah Grunwald, 22 10. Mario Häusl, 18 11. Richard Geyer, 17 12. Erik Pudel, 17 13. Danny Knakowski, 16 14. Mika Frehse, 16 15. Jonny Wynant, 16 16. Erik Riss, 13 17. Celina Liebmann, 10 18. Carlos Gennerich, 9 19. Ben Iken, 8 20. Louis Ruhnke, 8 21. Magnus Rau, 6 22. Thies Schweer, 5 23. Mike Jarczewski, 5 24. Tim Widera, 5 25. Tim Arnold, 4 26. Lukas Wegner, 3 27. Leon Arnheim, 2 28. Tom Meyer, 2 29. Carl Wynant, 1 30. Marlon Hegener, 1 31. Fabian Gaschka, 0 32. Tom Hansen, 0 Es zählen die drei besten Ergebnisse aus den fünf Rennen (Streichresultate).