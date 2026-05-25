Speedway-GP-Quali Abensberg: Sieger aus den USA – alle vier Deutsche raus

Nachdem Valentin Grobauer und Patricia Erhart, die ursprünglich in Abensberg als Bahnreserven eingeplant waren, für die verletzten Anders Thomsen (DK) und Truls Kamhaug (N) ins Hauptfeld kamen, standen gleich vier Deutsche im Line-up für die erste Grand-Prix-Qualifikationsrunde. In dem unspektakulären Rennen schaffte es keiner von ihnen bei sommerlicher Hitze in die geforderten Top-5, denn nur diese zogen in den Challenge in Terenzano/Italien ein.

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Bereits nach den ersten beiden Durchgängen, aus denen Norick Blödorn als bester Deutscher drei Punkte auf dem Konto hatte, gerieten die Heimpiloten ins Hintertreffen. Blödorn und Kevin Wölbert konnten zwar später jeweils einen Laufsieg einfahren, doch das war zu wenig. Während für Wölbert dieser nur zur Ergebniskosmetik beitrug, keimte bei Blödorn nach seinem Aufbäumen in Lauf 13 Hoffnung auf: Mit einem weiteren Triumph hätte sich der Norddeutsche einen Platz im Stechen um die letzten beiden Qualifikationsränge sichern können. Doch schon am Start zum 20. Lauf fiel der Deutsche Meister bei der Einfahrt in die erste Kurve zurück und konnte seine Position im Rennverlauf auch nicht mehr verbessern.

Der Lette Francis Gusts hingegen konnte sich in besagtem Lauf für das entscheidende Stechen um die Plätze 4, 5 und 6 die Teilnahme sichern, musste sich dann aber in diesem dem Australier Keynan Rew sowie GP-Pilot Dominik Kubera geschlagen geben und schied aus.

Den Sieg in Abensberg eroberte der Kalifornier Luke Becker, der egal von welchem Startplatz alle seine Läufe gewann. Den zweiten Platz zurrte in einem weiteren Stechen der Schwede Kim Nilsson gegen den Australier Rohan Tungate fest.

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Sieger Luke Becker Foto: FIM Sieger Luke Becker © FIM

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Die weiteren GP-Qualifikationsrunden finden am kommenden Wochenende in Glasgow/GB und Zarnovica/SK statt. Die deutschen Hoffnungen ruhen auf Kai Huckenbeck und Mario Häusl, die in Schottland antreten werden.

Ergebnisse Speedway-GP-Quali 1 Abensberg/D: