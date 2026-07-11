Speedway-GP2 in Malilla: Wiktor Przyjemski schlägt drei Dänen im Finale
Nach einer Schwächephase zur Mitte des Rennens zog Wiktor Przyjemski die richtigen Schlüsse, ging vor dem Finale ins Risiko und wurde mit dem Sieg beim Auftakt des SGP2 in Schweden belohnt.
Mit drei Laufsiegen ging es beim ersten Rennen zum SGP2 in Malilla für Wiktor Przyjemski perfekt los und der U21-Weltmeister des Jahres 2024 führte die Wertung nach drei Durchgängen vor Will Cairns, Kevin Malkiewicz und Mikkel Andersen an. Für Przyjemski und Cairns folgte jedoch ab dem vierten Durchgang ein Einbruch, mit dem Przyjemski noch zwei und Cairns lediglich einen Punkt schreiben konnte. Sowohl für Przyjemski als auch für Cairns hatten die Punktverluste zur Folge, dass sie in die Last-Chance-Läufe mussten, während sich die Dänen Mikkel Andersen und Villads Nagel mit je 13 Punkten den direkten Finaleinzug sicherten.
Im ersten Last-Chance-Heat ging zunächst Kevin Malkiewicz an die Spitze des Feldes, doch William Drejer steckte nicht auf und konnte in der dritten Runde an ihm vorbeiziehen und sich im Ziel hauchdünn vor dem Polen behaupten.
Im zweiten Halbfinale fand Przyjemski wieder zu seiner Form, ließ seinen Verfolgern vom Start weg keine Chance und errang somit den letzten Platz im Endlauf. «Der Beginn der Veranstaltung lief hervorragend für mich, ebenso wie das Finale. Im Mittelteil unterliefen uns zwar einige Fehler, aber wir haben uns wieder gefangen», analysierte der Pole seinen Rennabend. «Wir haben während der 20 Vorläufe nichts an unserem Setup aus dem Qualifying geändert. Es blieb gleich und nur für den Last-Chance-Lauf nahmen wir eine kleine Anpassung vor – das hat sich ausgezahlt. Vor dem Finale haben wir mehr am Setup verändert, auch dieser Schritt war richtig.»
Przyjemski dominierte vom Start weg
Przyjemski kam vom weißen Startplatz hervorragend weg und konnte seinen drei dänischen Kontrahenten im Finale davonfahren, während am Ende des Feldes William Drejer Villads Nagel abräumte und disqualifiziert wurde. «Von allen drei Siegen in Malilla war dieser am schwersten zu erringen. Vor dem Finale hatte ich kein Vertrauen in unser Setup. Ich glaubte nicht, dass sich das Risiko, das wir eingegangen waren, auszahlen würde. Doch es hat sich ausgezahlt, und darüber bin ich sehr froh», so Przyjemski, der zum dritten Mal in Folge ein SGP2-Rennen in Malilla gewonnen hat.
Die zweite von drei Veranstaltungen zum SGP2 findet im Rahmen des Grand Prix in Lodsch/Polen am 30. Juli statt, der Showdown ist am 11. September im dänischen Vojens.
Ergebnisse Speedway-GP2 Malilla/S:
1. Wiktor Przyjemski (PL), 20 WM-Punkte/11 Vorlaufpunkte
2. Mikkel Andersen (DK), 18/13
3. Villads Nagel (DK), 16/13
4. William Drejer (DK), 14/9
5. Kevin Malkiewicz (PL), 12/12
6. Slater Lightcap (USA), 11/9
7. Maksymilian Pawlczak (PL), 10/8
8. Beau Bailey (AUS), 9/7
9. Will Cairns (GB), 8/9
10. Rasmus Karlsson (S), 7/8
11. Nicolai Heiselberg (DK), 6/7
12. Antoni Mencel (PL), 5/5
13. Sven Cerjak (SLO), 4/5
14. Leo Klasson (S), 3/2
15. Mitchell McDiarmid (AUS), 2/2
16. Alfons Wiltander (S), 1/0
17. Adam Bednar (CZ), 0/0
18. Harry Lundahl (S), 0/0
Last-Chance-Qualifier 1: 1. William Drejer, 2. Kevin Malkiewicz, 3. Maksymilian Pawelczak, 4. Rasmus Karlsson
Last-Chance-Qualifier 2: 1. Wiktor Przyjemski, 2. Slater Lightcap, 3. Beau Bailey, 4. Will Cairns
Finale: 1. Wiktor Przyjemski, 2. Mikkel Andersen, 3. Villads Nagel, 4. William Drejer D
*Stand entspricht dem Ergebnis
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