Speedway in Australien: Live im Stream und auch on demand
Während in Europa der Winter vorherrscht und der Fokus auf Eisspeedway liegt, läuft in Australien die Sommersaison und den Fans bietet sich die Chance, mehrere Speedwayrennen im Stream zu verfolgen.
Das BSN (British Speedway Network) hat
Für die Australische Meisterschaft wurden die 15 Fixstarter bekanntgegeben, mit Jack Holder findet sich lediglich ein Grand-Prix-Teilnehmer im Feld. Titelverteidiger und Vizeweltmeister Brady Kurtz verzichtet ebenso wie Max Fricke und Jason Doyle, sodass der jüngere der Holder-Brüder Jack als Favorit in die Titelkämpfe gehen wird.
Mit Reid Battye debütiert ein Fahrer, der bereits in der Supersport-Klasse auf der Straße unterwegs war, mit dem SGP3-Bronzegewinner Beau Bailey richten sich die Augen auf ein weiteres großes Talent. Wie schon in den Jahren zuvor, werden zwei Startplätze für die Grand-Prix-Qualifikation im kommenden Jahr vergeben und ein dritter Startplatz in der Ozeanien-Meisterschaft, die im Anschluss an die Australische Meisterschaft in Gillman ausgefahren wird. Beim «Phil Crump Solo Classic» werden neben dem US-Amerikaner Luke Becker unter anderen die Briten Scott Nicholls und Leon Flint mit von der Partie sein.
Line-up Australische Meisterschaft 2026:
Beau Bailey
Reid Battye
Fraser Bowes
Ben Cook
Zach Cook
Chris Holder
Jack Holder
Jacob Hook
Jaimon Lidsey
Mitchell McDiarmid
Jack Morrison
Keynan Rew
Justin Sedgmen
Rohan Tungate
Tate Zischke
Reservefahrer
Alexander Adamson
Lachlan Russell
Dayle Wood
Mitchell Cluff
Harrison Ryan
Termine Australische Meisterschaft 2026:
3. Januar – Albury-Wodonga
4. Januar – Albury-Wodonga
7. Januar – Mildura
9. Januar – Gillman
Weitere Übertragungen von BSN:
27. Dezember 2025 – Phil Crump Solo Classic – Mildura
11. Januar 2026 – FIM Ozeanien Meisterschaft – Gillman
