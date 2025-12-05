Weiter zum Inhalt
Speedway in Australien: Live im Stream und auch on demand

Während in Europa der Winter vorherrscht und der Fokus auf Eisspeedway liegt, läuft in Australien die Sommersaison und den Fans bietet sich die Chance, mehrere Speedwayrennen im Stream zu verfolgen.

Manuel Wüst

Von

Speedway

Titelfavorit Jack Holder
Titelfavorit Jack Holder
Foto: Pabijan
Titelfavorit Jack Holder
© Pabijan

Das BSN (British Speedway Network) hat Livestreams von allen vier Rennen zur Australischen Meisterschaft, der Ozeanien-Meisterschaft und dem prestigeträchtigen «Phil Crump Classic», das am 27. Dezember kurz nach Weihnachten ausgefahren wird, angekündigt. Den Fans bietet sich die Möglichkeit, alle sechs Rennen für den Paketpreis von 44,99 britischen Pfund (51,49 €) oder für 14,99 britische Pfund (17,04 €) für einzelne Rennen zu erwerben.

Für die Australische Meisterschaft wurden die 15 Fixstarter bekanntgegeben, mit Jack Holder findet sich lediglich ein Grand-Prix-Teilnehmer im Feld. Titelverteidiger und Vizeweltmeister Brady Kurtz verzichtet ebenso wie Max Fricke und Jason Doyle, sodass der jüngere der Holder-Brüder Jack als Favorit in die Titelkämpfe gehen wird.

Mit Reid Battye debütiert ein Fahrer, der bereits in der Supersport-Klasse auf der Straße unterwegs war, mit dem SGP3-Bronzegewinner Beau Bailey richten sich die Augen auf ein weiteres großes Talent. Wie schon in den Jahren zuvor, werden zwei Startplätze für die Grand-Prix-Qualifikation im kommenden Jahr vergeben und ein dritter Startplatz in der Ozeanien-Meisterschaft, die im Anschluss an die Australische Meisterschaft in Gillman ausgefahren wird. Beim «Phil Crump Solo Classic» werden neben dem US-Amerikaner Luke Becker unter anderen die Briten Scott Nicholls und Leon Flint mit von der Partie sein.

Line-up Australische Meisterschaft 2026:

  • Beau Bailey

  • Reid Battye

  • Fraser Bowes

  • Ben Cook

  • Zach Cook

  • Chris Holder

  • Jack Holder

  • Jacob Hook

  • Jaimon Lidsey

  • Mitchell McDiarmid

  • Jack Morrison

  • Keynan Rew

  • Justin Sedgmen

  • Rohan Tungate

  • Tate Zischke

Reservefahrer

  • Alexander Adamson

  • Lachlan Russell

  • Dayle Wood

  • Mitchell Cluff

  • Harrison Ryan

Termine Australische Meisterschaft 2026:

  • 3. Januar – Albury-Wodonga

  • 4. Januar – Albury-Wodonga

  • 7. Januar – Mildura

  • 9. Januar – Gillman

Weitere Übertragungen von BSN:

  • 27. Dezember 2025 – Phil Crump Solo Classic – Mildura

  • 11. Januar 2026 – FIM Ozeanien Meisterschaft – Gillman

