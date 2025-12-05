Speedway in Australien: Live im Stream und auch on demand

Das BSN (British Speedway Network) hat Livestreams von allen vier Rennen zur Australischen Meisterschaft , der Ozeanien-Meisterschaft und dem prestigeträchtigen «Phil Crump Classic», das am 27. Dezember kurz nach Weihnachten ausgefahren wird, angekündigt. Den Fans bietet sich die Möglichkeit, alle sechs Rennen für den Paketpreis von 44,99 britischen Pfund (51,49 €) oder für 14,99 britische Pfund (17,04 €) für einzelne Rennen zu erwerben.

Für die Australische Meisterschaft wurden die 15 Fixstarter bekanntgegeben, mit Jack Holder findet sich lediglich ein Grand-Prix-Teilnehmer im Feld. Titelverteidiger und Vizeweltmeister Brady Kurtz verzichtet ebenso wie Max Fricke und Jason Doyle, sodass der jüngere der Holder-Brüder Jack als Favorit in die Titelkämpfe gehen wird.

Mit Reid Battye debütiert ein Fahrer, der bereits in der Supersport-Klasse auf der Straße unterwegs war, mit dem SGP3-Bronzegewinner Beau Bailey richten sich die Augen auf ein weiteres großes Talent. Wie schon in den Jahren zuvor, werden zwei Startplätze für die Grand-Prix-Qualifikation im kommenden Jahr vergeben und ein dritter Startplatz in der Ozeanien-Meisterschaft, die im Anschluss an die Australische Meisterschaft in Gillman ausgefahren wird. Beim «Phil Crump Solo Classic» werden neben dem US-Amerikaner Luke Becker unter anderen die Briten Scott Nicholls und Leon Flint mit von der Partie sein.

Line-up Australische Meisterschaft 2026:

Beau Bailey

Reid Battye

Fraser Bowes

Ben Cook

Zach Cook

Chris Holder

Jack Holder

Jacob Hook

Jaimon Lidsey

Mitchell McDiarmid

Jack Morrison

Keynan Rew

Justin Sedgmen

Rohan Tungate

Tate Zischke

Reservefahrer

Alexander Adamson

Lachlan Russell

Dayle Wood

Mitchell Cluff

Harrison Ryan

Termine Australische Meisterschaft 2026:

3. Januar – Albury-Wodonga

4. Januar – Albury-Wodonga

7. Januar – Mildura

9. Januar – Gillman

