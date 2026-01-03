Speedway: Jack Holder gewinnt den Meisterschaftsauftakt in Australien

Auch wenn sich Jaimon Lidsey beim Auftaktrennen zur Australischen Meisterschaft in den Vorläufen besser präsentierte als Titelfavorit Jack Holder, konnte dieser in Albury-Wodonga, zwischen Melbourne und Canberra gelegen, das Rennen für sich entscheiden. Während Lidsey seine Heats souverän gewinnen konnte, war es für Holder schwieriger. Gleich im ersten Lauf musste er sich von außen startend in der ersten Kurve strecken, um sich vor Rohan Tungate zu setzen. Beim Aufeinandertreffen mit Lidsey im 14. Lauf kam Holder gar nur als Dritter aus den Bändern und musste sich in einem harten Duell mit Zach Cook, der den Start gewonnen hatte, aber recht mühelos von Lidsey geschnappt wurde, vorbeiarbeiten.

Werbung

Werbung

Als Topscorer nach den Vorläufen standen Lidsey und Holder direkt im Finale, wo zusätzlich 4-3-2-1 Punkte für die Meisterschaftswertung vergeben wurden. Im ersten von zwei Last-Chance-Heats, aus denen sich die Sieger analog dem Modus im Grand Prix einen Finalplatz sicherten, musste sich Tungate mit einem harten Manöver gegen Zach Cook behaupten, der besser gestartet war. Aus dem zweiten Last-Chance-Heat zog Ben Cook ins Finale ein, der in den Vorläufen mit einem Nuller im 16. Lauf unerwartet Punkte liegenließ.

Im Finale kamen Lidsey und Holder am Start gut weg: Der GP-Fahrer konnte auf der äußeren Linie mehr Schwung aufbauen als Lidsey, sich auf der Gegengerade an die Spitze setzen und zum Sieg fahren. «Ich hatte nur in der Mitte des Rennens mit den Starts etwas Probleme, aber das habe ich zum Ende hin in den Griff bekommen», bilanzierte Holder.

Jack Holder und Jaimon Lidsey gehen mit jeweils 18 Punkten in das zweite von vier Rennen zur Australischen Meisterschaft, das bereits am 4. Januar erneut in Albury-Wodonga ausgetragen wird.

Werbung

Werbung

Ergebnisse Australische Meisterschaft, Finale 1, Albury-Wodonga:

1. Jack Holder, 18 Punkte

2. Jaimon Lidsey, 18

3. Rohan Tungate, 14

4. Ben Cook, 11

5. Zach Cook, 10

6. Keynan Rew, 9

7. Jacob Hook, 9

8. Justin Sedgmen, 6

9. Mitchell McDiarmid, 8

10. Lachlan Russel, 6

11. 12. Tate Zischke, 6

12. Alexander Adamson, 4

13. Reid Battye, 4

14. Dayle Wood, 3

15. Jack Morrison, 2

16. Ryan Harrison, 1

17. Mitchel Cluff, 0

Last-Chance-Qualifier 1: 1. Rohan Tungate, 2. Zach Cook, 3. Jacob Hook, 4. Lachlan Russel

Last-Chance-Qualifier 2: 1. Ben Cook, 2. Keynan Rew, 3. Justin Sedgmen, 4. Mitchell McDiarmid (S)

Finale: 1. Jack Holder, 2. Jaimon Lidsey, 3. Rohan Tungate, 4. Ben Cook

Stand nach 1 von 4 Rennen entspricht dem Ergebnis