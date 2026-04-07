Speedway: Kacper Woryna setzt mit Goldhelm-Triumph ein Ausrufezeichen
Kacper Woryna hat wenige Wochen vor dem Start der Saison im Speedway-GP mit dem Sieg des prestigeträchtigen polnischen Goldhelms in Oppeln aufhorchen lassen. Weltmeister Zmarzlik verpasste das Podest.
Da in Polen die Startplätze für die Qualifikationsrennen zur Welt- und Europameisterschaft anhand des Abschneidens im Goldhelmrennen in Oppeln (Opole) vergeben werden, wohnt diesem Event traditionell eine besondere Bedeutung bei – und ist für die Grand-Prix-Piloten bereits früh in der Saison ein Härtetest.
In starker Form präsentierte sich Kacper Woryna, der sich im Vorjahr über den sportlichen Weg erstmals für den Grand Prix qualifiziert hat. In seinem ersten Lauf musste er sich Szymon Wozniak beugen, doch dann lieferte er vier Siege ab und bezwang auch Vorjahressieger Bartosz Zmarzlik im elften Lauf des Tages: Patryk Dudek und Zmarzlik waren besser vom Start weggekommen, doch Woryna konnte in der Startkurve innen an beiden vorbeiziehen. Da Dudek in die Linie von Zmarzlik fuhr und diesen aufhielt, konnte Woryna ungefährdet davonziehen, während «Bartek» noch an Dudek vorbeiging.
Dudek noch nicht in GP-Form
Dudek, der als Europameister in die Grand-Prix-Serie zurückkehren wird, lieferte abgesehen von einem Sieg im letzten Durchgang kein gutes Rennen ab und wird sich zum Auftakt der GP-Saison am 2. Mai in Landshut steigern müssen.
Zmarzlik verpasste das Siegerpodest, nachdem er in seinem letzten Heat punktlos blieb. Nach dem Start fand sich der Weltmeister auf dem vierten Rang, und auch wenn er sich mühte, konnte er nicht mehr in die Punkteränge fahren, während sich Dominik Kubera mit dem Sieg den zweiten Gesamtrang vor Piotr Pawlicki sicherte.
Mit dem Triumph beim Goldhelm tritt Kacper Woryna auch in die Fußstapfen seines Großvaters Antoni, der 1967 und 1971 gewann, als das der Wettbewerb noch über acht beziehungsweise sieben Rennen ausgefahren wurde.
Ergebnisse Goldhelmrennen Oppeln/PL:
Kacper Woryna, 14 Punkte
Dominik Kubera, 12
Piotr Pawlicki, 11
Bartosz Zmarzlik, 10
Pawel Przedpelski, 9
Maciej Janowski, 9
Przemyslaw Pawlicki, 9
Damian Ratajczak, 7
Mateusz Cierniak, 6
Grzegorz Zengota, 6
Tobiasz Musielak, 5
Patryk Dudek, 5
Krzysztof Buczkowski, 5
Wiktor Jasinski, 5
Szymon Wozniak, 4
Wiktor Przyjemski, 3
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