Speedway: Kevin Wölbert (36) musste sich nicht für den Playboy ausziehen

Unter der Überschrift «Dreckskerle» erschien im vergangenen Oktober im Herrenmagazin Playboy eine vierseitige Story über Kevin Wölbert, die während des Speedway-GP-Challenges in Holsted entstand. «Das war eine ganz kuriose Geschichte, das glaubt manch einer gar nicht», erzählte der Heidhofer SPEEDWEEK.com. «Ich wurde auf WhatsApp angeschrieben, hielt das für einen Fake und habe es gelöscht. Auf dem Weg nach Daugavpils kam dann erneut eine Anfrage und ich habe den Absender gegoogelt. Es hat sich gezeigt, dass der Redakteur tatsächlich für den Playboy arbeitet, also habe ich zugesagt. Zunächst war an ein Treffen bei mir daheim gedacht, doch stattdessen haben wir das dann in Holsted gemacht.»

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Reporter und Fotograf waren bereits in Dänemark vor Ort, als Wölbert an der Rennstrecke eintraf. «Als ich ins Fahrerlager fuhr, wurde ich schon darauf angesprochen, dass ich erwartet werde. Die hatten sich entsprechende Tickets besorgt und waren das gesamte Rennen über dabei.»

Kevin Wölbert: «Zwar nicht nackt im Heft, aber ...»

Als im Oktober 2025 die Geschichte abgedruckt wurde, war das Interesse in Wölberts Umfeld groß. «In der Region von mir bis nach Güstrow und so sind doch einige losgelaufen und haben das Heft gekauft», berichtete der 36-Jährige. «Ich war zwar nicht nackt im Heft, sondern es ging um den Sport, aber ich habe schon ein paar Scherze rund ums Ausziehen gemacht. Im Endeffekt klebt sich manch einer das Logo vom Playboy auf den Hintern oder sonst wohin, aber ich habe es immerhin ins Heft geschafft – das bringt den Sport auch weiter.»