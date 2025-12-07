Speedway: Mario Häusl versucht es in der britischen Profiliga

Mario Häusl hat nach seiner Vertragsverlängerung mit den Trans MF Landshut Devils in der polnischen Liga einen weiteren Vertrag unterschrieben und wird in Großbritannien für die Glasgow Tigers an den Start gehen. «Für mich bedeutet dieser Schritt eine enorme Chance und eine wichtige Herausforderung, der ich mich mit voller Leidenschaft stelle, um mich sportlich weiterzuentwickeln und wertvolle Erfahrungen zu sammeln. Mein tief empfundener Dank gilt dem gesamten Team der Glasgow Tigers für das Vertrauen, das man mir entgegenbringt», so Häusl bei Bekanntgabe seines Engagements in Schottland.

«Den Ausschlag, nach Glasgow zu gehen, gab zum einen mein Landshuter Teamkollege Leon Flint, der ebenfalls dort fährt und mir berichtete, dass das ein super Team in Großbritannien ist und dort alle sehr nett und hilfsbereit sind», so Häusl gegenüber SPEEDWEEK.com. «Ich will unbedingt in der britischen Liga fahren, um noch mehr zu lernen und Erfahrungen zu sammeln.»

Häusl kann dabei auf das Wissen des langjährigen Grand-Prix-Fahrers Chris Harris bauen, der das Team anführen wird: «Klar kann man von solchen Fahrern immer profitieren, deshalb bin ich auch froh in einem Team mit ihm zu sein. Er sagte auch schon, dass er mir bei allem helfen möchte, um bei den dortigen Verhältnissen auf den Bahnen gut rumzukommen und das beste Setup für mich zu finden. Zudem lernt man von so erfahrenen Piloten immer sehr viel.»

Im Hinblick auf das Jahr 2026, in dem der 19-jährige Goldmedaillengewinner vom Speedway of Nations 2 den Schritt ins Profigeschäft wagt, könnten sogar noch weitere Verträge hinzukommen. «Man kann noch nichts Genaues sagen, aber ich werde nächstes Jahr in der polnischen Liga fahren, in der britischen und eventuell auch noch in der deutschen und dänischen Liga.»

